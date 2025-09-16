F1-baas krabbelt terug na felle kritiek van Verstappen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zorgde enkele weken geleden voor de nodige ophef. Hij stelde dat er moet worden nagedacht over kortere races. Niet iedereen was het eens met deze woorden, vooral Max Verstappen reageerde kritisch. Domenicali probeert zijn uitspraken nu te nuanceren.

Domenicali zorgde voorafgaand de Italiaanse Grand Prix voor de nodige ophef. De Italiaans CEO stelde dat het weekendformat misschien op de schop moet gaan, en dat er moet worden gedacht aan meer sprintraces. Hij wees naar het jongere publiek, en stelde ook dat ze veel naar de hoogtepunten kijken. Hij beredeneerde dat er misschien moet worden nagedacht aan kortere races, en dat schoot bij meerdere coureurs in het verkeerde keelgat.

Kritiek van Verstappen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kon zich bijvoorbeeld niet vinden in de plannen van Domenicali. Hij is een uitgesproken tegenstander van de sprintraces, en stelde dat de vrije trainingen moeten blijven. Verstappen gaf aan dat hij wel begreep dat sprintraces meer opbrengen, maar stelde ook dat dat wat hem betreft al gek genoeg is. Ook het feit dat Domenicali pleitte voor kortere races, kon niet op veel sympathie van Verstappen rekenen. Hij stelt dat het nu eenmaal bij de sport hoort dat races soms spannend en soms saai zijn.

Wat zegt Domenicali?

Domenicali heeft de kritiek van Verstappen ook gelezen. In een interview met The Observer wordt Domenicali gevraagd naar zijn plannetje voor kortere races: "Ik heb nooit gezegd dat we de afstand van de races moeten aanpakken. Wat ik zeg, is dat de aandachtsspanne van de huidige generatie heel erg kort is. Dat betekent dat we aantrekkelijk moeten zijn. We moeten zien te begrijpen of het huidige format de juiste is of niet. Het kan langer worden, of juist korter. Elk idee moet tegen het licht worden gehouden."

Of de plannen van Domenicali gaan uitkomen, is niet duidelijk. Normaal gesproken worden dit soort zaken besproken in de F1 Commission, waar alle teams inzitten. Het is nog maar de vraag of ze dit soort zaken zien zitten.