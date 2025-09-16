user icon
Hamilton onder vuur: "Hij moet professioneler zijn"

Hamilton onder vuur: "Hij moet professioneler zijn"
  Gepubliceerd op 16 sep 2025 09:26
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een zwaar jaar in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen weet nog niet te schitteren bij Ferrari en is op een lastige wijze aan de tweede seizoenshelft begonnen. Ralf Schumacher geeft Hamilton een standje en stelt dat hij zich wat professioneler moet opstellen.

Hamilton stapte met hoge verwachtingen over naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde hij een gooi gaan doen naar de achtste wereldtitel, maar dat bleek niet realistisch te zijn. Hamilton heeft nog geen podiumplek gepakt in dienst van Ferrari, en de start van de tweede seizoenshelft was matig. In Zandvoort crashte hij, en liep hij tegen een gridstraf aan voor Monza. In Italië kwam hij mede hierdoor niet verder dan de zesde plaats.

'Hij moet professioneler zijn'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op Hamilton. In de podcast Backstage Boxengasse haalt de Duitser fel uit: "Hamilton moet toch een beetje gaan oppassen, want de snelheid was in het laatste raceweekend helemaal niet zo slecht. Maar die fouten in Zandvoort, met twee spins een gridstraf van vijf plaatsen vanwege die gele vlaggen... Ik moet eerlijk zeggen dat hij wat professioneler zou moeten zijn."

"Met zijn ervaring zou dat eigenlijk niet mogen gebeuren. En bij dat soort dingen moet hij echt oppassen dat de fans hem blijven steunen, want daar zou de Tifosi ook boos om kunnen worden."

Wie is de kopman bij Ferrari?

Volgens Schumacher moet Hamilton het binnen Ferrari ook afleggen tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hij stelt dat de Monegask de kopman van het team is: "Dat is duidelijk de nummer één van het team, daar is geen twijfel over mogelijk."

"Maar als het goed gaat met Lewis, dan is hij snel. Maar ja, twee spins in Zandvoort, dat ding in de muur en dat ook nog dat... Het was een beetje te veel voor dat weekend, waarbij je eigenlijk van zo'n ervaren man iets meer concentratie zou verwachten."

Cyrus

Posts: 638

De rest van het veld mag geen maatstaf zijn voor iemand die 7 voudig wereldkampioen is. Hoe je het ook went of keert, voor Hamilton ligt de lat hoger door zijn prestaties uit het verleden. En dat is terecht.

  • 3
  • 16 sep 2025 - 09:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 199

    Beetje sensatie zoeken van Ralf hier.
    Ok, die gele vlag dat was een grote fout. Had niet mogen gebeuren enzo

    Maar om hem nu die crash in Zandvoort aan te rekenen ... denk dat de afgelopen jaren er weinig rijders zijn die minder schade dan Lewis gereden hebben - dat hij dan eens een keer een foutje maakt in tricky omstandigheden. Dan kan je zowat half het veld gaan afbranden ...

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 09:42
    • Cyrus

      Posts: 638

      De rest van het veld mag geen maatstaf zijn voor iemand die 7 voudig wereldkampioen is. Hoe je het ook went of keert, voor Hamilton ligt de lat hoger door zijn prestaties uit het verleden. En dat is terecht.

      • + 3
      • 16 sep 2025 - 09:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 199

      @Cyrus 1 race crash in hoeveel races? Ga je net zo reageren als Verstappen nu zondag een fout maakt? Het is niet dat hij voor Zandvoort al verschillende races er uit is gegaan de afgelopen jaren hé

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 10:11
    • snailer

      Posts: 29.680

      Het gebeurt niet vaak. Maar eens met Herman.

      Ook over de gele vlag. Alle rijders maken die fout op zijn tijd. Kan me nog herinneren dat Bottas in de muur stond en Verstappen er niet van het gas ging in kwalificatie. Kreeg terecht een straf, ook al was er alleen een vlag te zien. Op zijn stuur was het signaal nog niet. Terechte fout.

      En uit eindelijk is het niet of Verstappen nog eens af vliegt. Uiteindelijk zat dat een keer gebeuren.

      Verstappen en Hamilton zijn nu eenmaal mensen en geen goden. Ze hebben recht om fouten te maken.

      En al die groten uit het verleden.... Ze zijn allemaal eenzijdig gecrasht. Ook na de jonge jaren.

      Voor hammilton ligt de lat inderdaad hoger. Maar dat is Hamilton zijn eigen lat. Niemand zal meer teleurgesteld zijn dan Hamilton zelf.
      Hamilton zijn laatste race lijkt mij toch erg goed te zijn geweest. Alleen valt het niet op omdat naar mijn mening Leclerc 1 van zijn allerbeste races reed.

      Mogelijk niveau Verstappen in die race.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 11:01
  • jd2000

    Posts: 7.306

    Ralf heeft gelijk. Met veel bombarie binnen gehaald en lekker ijdel poseren in het zwart voor de poort van Maranello. Maar hij maakt het niet waar. Zijn performance en opstelling is ronduit middelmatig. Denk dat Sainz regelmatig in z'n bed ligt te woelen en zich afvraagt waarom hij het veld heeft moeten ruimen voor een middelmatig coureur

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 10:01
  • shakedown

    Posts: 1.408

    hij heeft de enige overwinning voor Ferrari dit jaar gepakt. Of telt de sprintrace ineens niet meer mee? snap het allemaal niet. Soms wordt een sprint als vol gezien, de andere keer is het niet eens benoemenswaardig.

    Dat Hamilton aan het einde van zijn F1 carrière is, dat is al lang duidelijk. Dat Ferrari hem haalde, is puur marketing en dat heeft ze geen windeieren gelegd (op korte termijn). Maar we weten allemaal dat je Hamilton niet haalt voor de aankomende 6 jaar.

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 10:02
  • Paulie

    Posts: 4.462

    Sinds het nieuws dat Sainz ingewisseld werd voor Hamilton had het er al alle schijn van dat het een veredelde marketingstunt was ipv een serieus sportief avontuur, en dat is dus ook wel gebleken.

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 10:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 199

      Denk niet dat Sainz dit jaar zoveel sneller dan Hamilton geweest zou zijn. Dus of ze er nu sportief echt op achteruit zijn gegaan.

      En ja, dat Hamilton niet meer de rijder van voor 2021 is weten we al langer. Wil niet zeggen dat hij "op zijn dag" niet gewoon fantastisch kan zijn. Silverstone 2024 was magisch.

      Die sprint race / pole is ook iets wat Leclerc nog niet klaar heeft gekregen dit jaar.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 10:16

