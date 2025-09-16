Hamilton onder vuur: "Hij moet professioneler zijn"

Lewis Hamilton is bezig met een zwaar jaar in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen weet nog niet te schitteren bij Ferrari en is op een lastige wijze aan de tweede seizoenshelft begonnen. Ralf Schumacher geeft Hamilton een standje en stelt dat hij zich wat professioneler moet opstellen.

Hamilton stapte met hoge verwachtingen over naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde hij een gooi gaan doen naar de achtste wereldtitel, maar dat bleek niet realistisch te zijn. Hamilton heeft nog geen podiumplek gepakt in dienst van Ferrari, en de start van de tweede seizoenshelft was matig. In Zandvoort crashte hij, en liep hij tegen een gridstraf aan voor Monza. In Italië kwam hij mede hierdoor niet verder dan de zesde plaats.

'Hij moet professioneler zijn'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op Hamilton. In de podcast Backstage Boxengasse haalt de Duitser fel uit: "Hamilton moet toch een beetje gaan oppassen, want de snelheid was in het laatste raceweekend helemaal niet zo slecht. Maar die fouten in Zandvoort, met twee spins een gridstraf van vijf plaatsen vanwege die gele vlaggen... Ik moet eerlijk zeggen dat hij wat professioneler zou moeten zijn."

"Met zijn ervaring zou dat eigenlijk niet mogen gebeuren. En bij dat soort dingen moet hij echt oppassen dat de fans hem blijven steunen, want daar zou de Tifosi ook boos om kunnen worden."

Wie is de kopman bij Ferrari?

Volgens Schumacher moet Hamilton het binnen Ferrari ook afleggen tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hij stelt dat de Monegask de kopman van het team is: "Dat is duidelijk de nummer één van het team, daar is geen twijfel over mogelijk."

"Maar als het goed gaat met Lewis, dan is hij snel. Maar ja, twee spins in Zandvoort, dat ding in de muur en dat ook nog dat... Het was een beetje te veel voor dat weekend, waarbij je eigenlijk van zo'n ervaren man iets meer concentratie zou verwachten."