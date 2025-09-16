Wolff zet Mercedes op scherp: "We moeten het beter doen!"

Het team van Mercedes heeft een aantal lastige races achter de rug. In Nederland en Italië wisten ze slechts 24 punten te scoren, en in Azerbeidzjan willen ze aankomend weekend schitteren. Teambaas Toto Wolf klinkt gemotiveerd en stelt dat ze nu beter moeten presteren.

Mercedes hoopte in de tweede seizoenshelft de concurrentie te kunnen aanvallen. McLaren is echter buitenbeeld geraakt, en de Britse renstal kan aankomend weekend al constructeurskampioen worden. Ferrari, Mercedes en Red Bull strijden om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en het belooft een spannende strijd te worden. Ferrari verloor veel punten in Zandvoort, terwijl Mercedes het in de laatste twee raceweekenden lastig had.

Beter presteren

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht een zware periode. De Oostenrijker spreekt zich uit in de preview van Mercedes: "Nu het Europese gedeelte van het jaar voorbij is, beginnen we dit weekend aan het laatste deel van het seizoen. Het wordt een intense run naar het vallen van de vlag in Abu Dhabi, met drie teams die vechten voor de tweede plaats bij de constructeurs."

"Wij verloren wat terrein ten opzichte van onze concurrenten in Monza, en we weten dat we beter moeten presteren in de laatste acht races van het seizoen. We moeten het beter doen dan in Italië om aan kop terecht te komen."

Kleine marges

Wolff weet precies wat hij kan verwachten van de race in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad: "Het circuit in Bakoe is een uitdagende mix van snelle rechte stukken, bochten van negentig graden en die krappe kasteelsectie. Het is een goede test voor de coureur en de auto."

Volgens Wolff moeten zijn coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli scoren: "De grid ligt dicht bij elkaar, en kleine marges zullen een groot verschil gaan maken. Als we weten te leveren op de manier waarop we dat kunnen, dan mogen we hopen op een sterk weekend waarin we mee kunnen vechten vooraan het veld."