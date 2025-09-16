user icon
Recordreeks Verstappen in gevaar: Piastri kan bizarre prestatie evenaren

Recordreeks Verstappen in gevaar: Piastri kan bizarre prestatie evenaren
  Gepubliceerd op 16 sep 2025 07:36
  5
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kan aankomend weekend een opvallende prestatie van Max Verstappen gaan evenaren. De McLaren-coureur hoeft alleen maar een WK-puntje te scoren om op gelijke hoogte met Verstappen te komen, en hij ligt op koers om een record van Lewis Hamilton te verbreken.

Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Australiër heeft al zeven Grands Prix gewonnen en voert het wereldkampioenschap aan met een flinke voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri heeft in elke race WK-punten gescoord, en daarmee is hij geschiedenis aan het schrijven. Piastri heeft namelijk al 42 raceweekenden op rij WK-punten gepakt, en dat is een bijna unieke prestatie.

Indrukwekkende reeks

Piastri heeft al sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2023 elk raceweekend punten gescoord. Als hij aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan WK-punten weet te pakken, komt hij op gelijke hoogte met Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022 tot en met de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024 elk raceweekend punten. Hierdoor staat hij op een reeks van 43 raceweekenden in de punten. Piastri kan dat nu dus gaan evenaren.

Record van Hamilton

Als Piastri ook in de komende raceweekenden punten weet te scoren, dan rijdt hij een record van Lewis Hamilton uit de boeken. De zevenvoudig wereldkampioen scoorde van de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2018 tot en met de Grand Prix van Bahrein in 2020 elk raceweekend punten. Hierdoor staat hij op een reeks van 49 raceweekenden met WK-punten, en Piastri komt steeds dichter en dichter bij dit record.

Coureurs met de meeste puntenscores op rij:

1. Lewis Hamilton - 48 raceweekenden met punten

2. Max Verstappen - 43 raceweekenden met punten

3. Oscar Piastri - 42 raceweekenden met punten

4. Lando Norris - 34 raceweekenden met punten

5. Lewis Hamilton - 34 raceweekenden met punten

Mooi toch? Piastri is lekker bezig. Natuurlijk is de McLaren de beste auto, maar hij verslaat kroonprins Lando. En dat terwijl hij veel minder ervaring heeft.

Reacties (5)

    Mooi toch? Piastri is lekker bezig. Natuurlijk is de McLaren de beste auto, maar hij verslaat kroonprins Lando. En dat terwijl hij veel minder ervaring heeft.

    Met records behaal je geen punten. Puur voor de statistieken!

    Dit interesseert Max geen kloot, hij staat daarin op de tweede plek, alleen de eerste plek in alles is belangrijk.

    Volgens mij is de reeks van Max verstoord door het remprobleem in Australië vorig seizoen.
    Je moet ook een beetje mazzel hebben met mechanische pech of onkunde van iemand anders.

      Betrouwbaarheid en een goede auto zijn hiervoor de belangrijkste factoren. Dan is het voor alle goede coureurs haalbaar. Alleen nog even wegblijven van ellende door anderen.

      En natuurlijk is het gewoon een mooie reeks van Oscar.

      Maar je ziet zowel bij Max als bij Lewis dat je de auto hierin belangrijk is.

