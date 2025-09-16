Recordreeks Verstappen in gevaar: Piastri kan bizarre prestatie evenaren

Oscar Piastri kan aankomend weekend een opvallende prestatie van Max Verstappen gaan evenaren. De McLaren-coureur hoeft alleen maar een WK-puntje te scoren om op gelijke hoogte met Verstappen te komen, en hij ligt op koers om een record van Lewis Hamilton te verbreken.

Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Australiër heeft al zeven Grands Prix gewonnen en voert het wereldkampioenschap aan met een flinke voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri heeft in elke race WK-punten gescoord, en daarmee is hij geschiedenis aan het schrijven. Piastri heeft namelijk al 42 raceweekenden op rij WK-punten gepakt, en dat is een bijna unieke prestatie.

Indrukwekkende reeks

Piastri heeft al sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2023 elk raceweekend punten gescoord. Als hij aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan WK-punten weet te pakken, komt hij op gelijke hoogte met Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022 tot en met de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024 elk raceweekend punten. Hierdoor staat hij op een reeks van 43 raceweekenden in de punten. Piastri kan dat nu dus gaan evenaren.

Record van Hamilton

Als Piastri ook in de komende raceweekenden punten weet te scoren, dan rijdt hij een record van Lewis Hamilton uit de boeken. De zevenvoudig wereldkampioen scoorde van de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2018 tot en met de Grand Prix van Bahrein in 2020 elk raceweekend punten. Hierdoor staat hij op een reeks van 49 raceweekenden met WK-punten, en Piastri komt steeds dichter en dichter bij dit record.

Coureurs met de meeste puntenscores op rij:

1. Lewis Hamilton - 48 raceweekenden met punten

2. Max Verstappen - 43 raceweekenden met punten

3. Oscar Piastri - 42 raceweekenden met punten

4. Lando Norris - 34 raceweekenden met punten

5. Lewis Hamilton - 34 raceweekenden met punten