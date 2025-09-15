'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

Formule 1-legende Giancarlo Minardi heeft zichzelf uitgesproken over een mogelijke toekomstige transfer. De Italiaan zei dat de kans aanwezig is dat Max Verstappen naar Ferrari zou kunnen verkassen.

Het zou in de nabije toekomst duidelijk worden, aldus Minardi. In gesprek met Motorsport.it vertelt hij over de mogelijke transfer. Max Verstappen heeft eerder gezegd dat hij voor het team wil rijden dat kan winnen. Ferrari heeft dit seizoen nog niet gewonnen.

Kans op overstap Ferrari

"Ik geloof dat Ferrari stappen in die richting heeft gezet. Wat betreft de vraag of hij zal komen, denk ik dat zijn eigen woorden – 'Ik ga omdat ik wil winnen' – een behoorlijk negatief signaal afgeven richting Ferrari. De afgelopen maanden is er veel over gesproken, zelfs geheime onderhandelingen, coureurswissels die nooit tot iets hebben geleid, dus alles is mogelijk. Ik denk dat Ferrari het probeert.''

Minardi zegt dat Verstappen de allerbeste coureur is: "Naar mijn mening waren de opmerkingen van Toto Wolff aan het einde van de race over zijn team, waarin hij Verstappen opnieuw prees, nogal ongelukkig. Elk team wil de beste coureur, en op dit moment, gebaseerd op wat hij op de baan laat zien – ongeacht de prestaties van de auto – is dat Verstappen."

Verstappens perspectief van de transfer

"Ik denk dat Ferrari een enorm merk is, en natuurlijk alle coureurs, die zien het en stellen zich voor: 'Ik zou graag voor Ferrari rijden', maar ik denk dat daar ook de fout zit, alleen maar voor Ferrari rijden," vertelde hij aan de internationale media. "Als je voor Ferrari wilt rijden, wil je winnen. Dus als ik er ooit heen zou willen, ga ik er niet alleen heen om voor Ferrari te rijden, ik ga erheen omdat ik de kans zie om te winnen. En als je met Ferrari wint, is dat nog beter."

"Daar moet je je volgens mij niet door laten leiden door de emoties en passie van een merk. Je moet erheen gaan, omdat je voelt dat het de juiste plek is om naartoe te gaan. Of dat de juiste plek is om naartoe te gaan, weet ik niet. We zullen natuurlijk volgend jaar zien, met de nieuwe reglementen, of het het hele grid weer in de war kan brengen."