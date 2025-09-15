user icon
icon

Wolff twijfelde over F1-toekomst bij Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff twijfelde over F1-toekomst bij Mercedes
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 12:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat hij er serieus over heeft nagedacht om te stoppen met de Formule 1. Enkele jaren geleden gingen deze verhalen al rond, en Wolff geeft nu toe dat hij inderdaad heeft overwogen om met F1-pensioen te gaan.

Wolff is momenteel de langstzittende teambaas in de Formule 1. In 2013 trad hij in dienst bij Mercedes, en onder zijn leiding groeide de Duitse renstal uit tot de F1-gigant die men vandaag de dag kent. In 2020 gingen er echter verhalen rond dat Wolff wilde stoppen. De Oostenrijker ontkende dat toen, maar nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel stak.

Meer over Mercedes Verstappen maakt indruk met oppermachtige zege: "Toto Wolff had gelijk!"

Verstappen maakt indruk met oppermachtige zege: "Toto Wolff had gelijk!"

12 sep
 Audi sluit grote deal met belangrijke Mercedes-sponsor

Audi sluit grote deal met belangrijke Mercedes-sponsor

10 sep

Waarom wilde Wolff stoppen met de Formule 1?

In gesprek met Motorsport-Total.com is hij er goudeerlijk over: "In 2020 wilde ik er echt mee stoppen. Het was mijn oorspronkelijke plan dat ik me niet meer met raceauto's zou gaan bemoeien als in 50 was, want tegen die tijd zou je wel volwassen moeten zijn. Maar toen kwam ik tot de conclusie dat dit mijn niche is, het racen en het zakelijke aspect ervan."

Volgens Wolff nam hij op deze manier alle twijfel bij zichzelf weg: "Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: oké, dit is gewoon mijn niche, ik ga ermee door. Ik ga alles vergeten wat ik daarvoor deed. Die beslissing heb ik in 2020 voor mezelf genomen."

Voorlopig geen veranderingen

Wolff verklaart dat hij nu niet langer nadenkt over een vertrek bij Mercedes en uit de Formule 1-wereld: "Nu is het zo dat we met 2500 mensen bij Mercedes zijn. Hoe kan ik de werkdruk in zo'n grote organisatie goed beheren? En hoe kan ik de werkdruk zo beheren dat ik effectief kan bijdragen? Ik structureer het team met deze zaken in mijn hoofd. Er zijn geen kleine om op de korte termijn iets te gaan veranderen."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar