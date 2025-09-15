Wolff twijfelde over F1-toekomst bij Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat hij er serieus over heeft nagedacht om te stoppen met de Formule 1. Enkele jaren geleden gingen deze verhalen al rond, en Wolff geeft nu toe dat hij inderdaad heeft overwogen om met F1-pensioen te gaan.

Wolff is momenteel de langstzittende teambaas in de Formule 1. In 2013 trad hij in dienst bij Mercedes, en onder zijn leiding groeide de Duitse renstal uit tot de F1-gigant die men vandaag de dag kent. In 2020 gingen er echter verhalen rond dat Wolff wilde stoppen. De Oostenrijker ontkende dat toen, maar nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel stak.

Waarom wilde Wolff stoppen met de Formule 1?

In gesprek met Motorsport-Total.com is hij er goudeerlijk over: "In 2020 wilde ik er echt mee stoppen. Het was mijn oorspronkelijke plan dat ik me niet meer met raceauto's zou gaan bemoeien als in 50 was, want tegen die tijd zou je wel volwassen moeten zijn. Maar toen kwam ik tot de conclusie dat dit mijn niche is, het racen en het zakelijke aspect ervan."

Volgens Wolff nam hij op deze manier alle twijfel bij zichzelf weg: "Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: oké, dit is gewoon mijn niche, ik ga ermee door. Ik ga alles vergeten wat ik daarvoor deed. Die beslissing heb ik in 2020 voor mezelf genomen."

Voorlopig geen veranderingen

Wolff verklaart dat hij nu niet langer nadenkt over een vertrek bij Mercedes en uit de Formule 1-wereld: "Nu is het zo dat we met 2500 mensen bij Mercedes zijn. Hoe kan ik de werkdruk in zo'n grote organisatie goed beheren? En hoe kan ik de werkdruk zo beheren dat ik effectief kan bijdragen? Ik structureer het team met deze zaken in mijn hoofd. Er zijn geen kleine om op de korte termijn iets te gaan veranderen."