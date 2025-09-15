user icon
icon

Verstappen aast op spectaculair titelgevecht met Alonso

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen aast op spectaculair titelgevecht met Alonso
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij enorm onder de indruk is van de prestaties van Fernando Alonso. De Spanjaard droomt nog altijd van een derde wereldtitel, en Verstappen ziet het wel zitten om met hem te vechten voor de titel.

Verstappen veroverde in de afgelopen vier seizoenen de wereldtitel in de Formule 1. Hij was oppermachtig, maar versloeg zijn rivalen op de momenten dat dit moest. Dit seizoen lijkt hij kansloos voor de wereldtitel, want de McLarens zijn veel te snel. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zit met Aston Martin vast in het middenveld, maar hij hoopt volgend jaar echt te kunnen strijden om de topprestaties.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

'Dat bewonder ik in hem'

In gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo spreekt Verstappen zijn bewondering uit voor de vechtlust van Alonso: "Ik denk dat ik in dat opzicht hetzelfde ben als Fernando. Hij heeft geen auto waar hij het kampioenschap mee kan gaan winnen, maar hij geeft ook nooit op. Hij blijft altijd een vechter en dat is iets wat ik echt in hem bewonder."

Hoe kijkt Verstappen naar Alonso?

Alonso is de oudste coureur van het F1-veld, en Verstappen is onder de indruk: "Hij is 44 jaar en nog steeds enorm gemotiveerd en gedreven door wat hij doet. Hij blijft met zoveel passie doorgaan, zelfs wanneer het niet goed gaat. Ik hoop hetzelfde nog lange tijd te kunnen doen: altijd meer willen, altijd proberen het beste uit jezelf te halen."

Titelgevecht met Alonso

Gevraagd of hij het zou zien zitten om in 2026 met Alonso om de wereldtitel te strijden, reageert Verstappen enthousiast: "Dat zou geweldig zijn! Strijden om de wereldtitel tegen Fernando zou fantastisch zijn. Ik heb echt veel respect voor hem, want hij is een groot kampioen. Ik zou het geweldig vinden, maar op dit moment is het heel erg lastig om te zeggen hoe de Formule 1 er in 2026 voor zal staan."

Larry Perkins

Posts: 59.862

Nee, het gaat Max echt om Alonso, hij zou in de Spaanse media ook niet snel Sainz noemen...

  • 4
  • 15 sep 2025 - 17:35
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.867

    Dan rammen ze elkaar bij elke GP van de baan, stappen vrolijk uit en vertellen ze elkaar dat ze er weer geweldig van genoten hebben...

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 17:26
  • Dale U

    Posts: 1.754

    In gesprek met ut Spaanse Mundo Deportivo, dan zeg je dit soort dingen. Was ut de Bild geweest, dan had Max Vettel graag een comeback zien maken, om 2026 te strijden tegen elkaar.

    • + 1
    • 15 sep 2025 - 17:30
    • Larry Perkins

      Posts: 59.867

      Nee, het gaat Max echt om Alonso, hij zou in de Spaanse media ook niet snel Sainz noemen...

      • + 4
      • 15 sep 2025 - 17:35
    • Dale U

      Posts: 1.754

      Ja klopt idd wel, ik heb het even laten bezinken, ut blijft Max en zeker ook Alonso.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 19:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.204

      Tegen de Toronto Star zei Max dat hij de duels met Latifi mist, gelukkig rijdt Stroll nog mee. En de Washington Post kreeg te horen dat Max Logan Sargeant binnenkort weer op de baan verwacht. In de safety car, dat wel, want die kent hij goed.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 20:57

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar