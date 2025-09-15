Verstappen aast op spectaculair titelgevecht met Alonso

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij enorm onder de indruk is van de prestaties van Fernando Alonso. De Spanjaard droomt nog altijd van een derde wereldtitel, en Verstappen ziet het wel zitten om met hem te vechten voor de titel.

Verstappen veroverde in de afgelopen vier seizoenen de wereldtitel in de Formule 1. Hij was oppermachtig, maar versloeg zijn rivalen op de momenten dat dit moest. Dit seizoen lijkt hij kansloos voor de wereldtitel, want de McLarens zijn veel te snel. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zit met Aston Martin vast in het middenveld, maar hij hoopt volgend jaar echt te kunnen strijden om de topprestaties.

'Dat bewonder ik in hem'

In gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo spreekt Verstappen zijn bewondering uit voor de vechtlust van Alonso: "Ik denk dat ik in dat opzicht hetzelfde ben als Fernando. Hij heeft geen auto waar hij het kampioenschap mee kan gaan winnen, maar hij geeft ook nooit op. Hij blijft altijd een vechter en dat is iets wat ik echt in hem bewonder."

Hoe kijkt Verstappen naar Alonso?

Alonso is de oudste coureur van het F1-veld, en Verstappen is onder de indruk: "Hij is 44 jaar en nog steeds enorm gemotiveerd en gedreven door wat hij doet. Hij blijft met zoveel passie doorgaan, zelfs wanneer het niet goed gaat. Ik hoop hetzelfde nog lange tijd te kunnen doen: altijd meer willen, altijd proberen het beste uit jezelf te halen."

Titelgevecht met Alonso

Gevraagd of hij het zou zien zitten om in 2026 met Alonso om de wereldtitel te strijden, reageert Verstappen enthousiast: "Dat zou geweldig zijn! Strijden om de wereldtitel tegen Fernando zou fantastisch zijn. Ik heb echt veel respect voor hem, want hij is een groot kampioen. Ik zou het geweldig vinden, maar op dit moment is het heel erg lastig om te zeggen hoe de Formule 1 er in 2026 voor zal staan."