FIA zet Wolff op zijn plek na bijzondere uitlatingen: "Dat is niet mogelijk"

  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De nieuwe motorregels die in 2026 gaan gelden in de Formule 1 zorgen voor veel vraagtekens. Niemand weet waar ze zullen staan, en Mercedes-teambaas Toto Wolff beweerde zelfs dat ze topsnelheden van 400 kilometer per uur kunnen bereiken. Volgens FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is dit een beetje overdreven.

Er gaat volgend jaar veel veranderen in de Formule 1. Het technische reglement gaat volledig over de kop, en er worden nieuwe motorische en aerodynamische regels ingevoerd. De motoren gaan er compleet anders uitzien, en de elektrische componenten gaan een veel grotere rol spelen. Welke teams en motorbouwers een voorsprong zullen hebben, is vooralsnog onduidelijk. Bij Mercedes stelde teambaas Wolff dat er veel kan gebeuren, en hij beweerde dat ze onder ideale omstandigheden de 400 kilometer per uur kunnen aantikken.

Heeft Wolff gelijk?

Bij de FIA zien ze dat iets anders. Technisch kopstuk Nikolas Tombazis is er heel erg duidelijk over in gesprek met PlanetF1: "Ik kan je verzekeren dat er geen snelheden van 400 kilometer per uur kunnen worden bereikt. Ik denk dat het een luchtige opmerking was."

"Naar wat ik heb geoorde, bedoelde hij dat als je kijkt naar het vermogen en de lage weerstand van de auto's, als je alles bij elkaar optelt, een auto kan hebben die harder rijdt dan die snelheid."

FIA houdt de controle

Eerder werd al duidelijk dat de FIA de snelheid kan gaan terugschroeven op bepaalde circuits. Tombazis gaat verder met zijn verhaal: "Ook bij de manier waarop alle energiebeheerregels gelden, is het fysiek en technisch gezien onmogelijk. Als FIA hebben wij best veel controle over die regels, en daarnaast hebben we ook een troefkaart in handen die we kunnen gebruiken als dat nodig is. Maar dat is alleen om veiligheidsredenen."

"We kunnen ingrijpen als dat nodig is, maar we zijn er vrij zeker van dat de regelgeving dit soort snelheden niet toestaat. Het gaat om de performance van de auto, als er geen regelgeving was, dan zouden zulke snelheden mogelijk zijn."

Reacties (3)

  • Paulie

    Posts: 4.448

    400 Kilometer pro Stunde, haha, Wahnsinn, Toto ist verrückt geworden!

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 10:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.303

    Ik denk dat zo'n Toto, die met zijn neus wat korter op het programma staat dan Nikolas Tombazis, iets meer weet waar hij over praat.

    Nou ben ik niet altijd overtuigd van wat die Oostenrijker uitbraakt de waarheid is hoor....maar hij zal er in ieder geval meer verstand over dit soort dingen hebben dan Tombazis.

    Maar zoals altijd/meestal/soms/eigenlijk nooit zullen we het allemaal gaan meemaken....mits we 2026 halen natuurlijk.

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 10:23
  • powered by bye

    Posts: 484

    Wolf zei ook nog als je een knal hoort dan gaat Russell door de geluidsbarrière

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 10:26

