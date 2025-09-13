user icon
Foutloze Verstappen doorstaat eerste stint op iconische Nordschleife
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 14:44
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn eerste stint op de Nordschleife zonder problemen doorstaan. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed veertien rondjes in zijn Porsche Cayman GT4, en gaf daarna het stuur over aan Chris Lulham. Verstappen lijkt zijn benodigde Permit A bijna op zak te hebben.

Verstappen droomt er van om in een GT3-bolide te racen op de Nürburgring Nordschleife. Om deze droom in vervulling te laten gaan, moet hij eerst een race afleggen in minder materiaal. Op vrijdag volgde Verstappen een cursus en reed hij een aantal trainingsrondjes, en vandaag verscheen hij in de Porsche met startnummer 980 aan de start van de race.

Foutloze rondjes

Voor Verstappen was het de eerste opdracht om veertien foutloze rondjes af te leggen op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen kende op zaterdagochtend een goede kwalificatie, maar zakte bij de start door het veld heen. Dit was niet vreemd, want zijn auto had minder vermogen omdat hij een rookie is. Verstappen hield zijn hoofd koel, en kon ondanks wat probleempjes met zijn remmen gewoon verder na zijn pitstop.

Heeft hij de permit binnen?

Na ruim twee uur racen zaten Verstappens eerste veertien rondjes erop, en reed hij direct de pitlane in. Hij stapte uit zijn Porsche Cayman en gaf het stuur over aan zijn simracemaatje en protegé Chris Lulham. Hij lijkt zijn benodigde Permit A bijna binnen te hebben, al zijn de regels op dit vlak zeer ingewikkeld.

In principe moet Verstappen veertien rondjes rijden voor zijn permit, maar het was wel de bedoeling dat hij dit in twee auto's zou doen. De tweede auto van Verstappens team Lionspeed GP staat echter al sinds het begin van de race in de pits met problemen. De jury heeft Verstappen toegestaan dat hij alle veertien rondjes mag rijden in de auto met startnummer 980, mits de tweede auto ook eventjes de baan betreedt.  

Pietje Bell

Posts: 30.911

Nee, want morgen is race 2 en dan zou hij eventueel in de SP7 kunnen rijden die nu stuk is.

  • 2
  • 13 sep 2025 - 15:08
Reacties (10)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.355

    Nou hopelijk krijgen ze die auto nog aan de praat, anders is het hele avontuur nog bijna voor niets geweest ook……

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 14:51
    • Pietje Bell

      Posts: 30.915

      Nee, want morgen is race 2 en dan zou hij eventueel in de SP7 kunnen rijden die nu stuk is.

      • + 2
      • 13 sep 2025 - 15:08
    • Pietje Bell

      Posts: 30.915

      Verstappen verlaat de Nürburgring

      Voor Verstappen zit het weekend op de Nürburgring erop, zijn licentie is binnen. Chris L*lham rijdt de race uit in de 980-bolide, waarmee hij momenteel op de zevende plek ligt in zijn klasse.
      Max Verstappen Nürburgring
      13 september 2025 om 15:07
      Verstappen heeft A-licentie voor de Nordschleife binnen

      Max Verstappen heeft voldaan aan de eisen om zijn A-licentie te behalen op de Nürburgring. Het plan is gaandeweg wel iets veranderd wegens technische problemen met één van de auto’s waarin hij zou rijden.

      13 september 2025 om 14:46
      Verstappen is klaar voor vandaag
      Verstappen vertrekt van het circuit. Zijn vereiste 14 ronden zitten erop en dus kan de viervoudig wereldkampioen naar huis met de wetenschap dat hij zijn licentie in zijn zak heeft.

      13 september 2025 om 14:24
      Verstappen stapt uit
      Verstappen is uit de nummer 980-auto gestapt en wordt afgelost door zijn protegé Chris L*lham. De viervoudig wereldkampioen heeft voldaan aan de eisen om zijn A-licentie te behalen door veertien rondes in totaal te rijden: aanvankelijk was de bedoeling om één van de stints van zeven ronden in de nummer 89-auto te rijden, maar wegens technische problemen met die wagen is er een uitzondering gemaakt.

      • + 2
      • 13 sep 2025 - 16:12
    • Pietje Bell

      Posts: 30.915

      🚨 UPDATE Max Verstappen:

      According to multiple sources, car 89 did leave the pit (shown on the live timing). This means it is now classified, with Max apparently completing an out lap just before the end of the race.

      This still needs to be confirmed, but it appears that Max Verstappen has secured his A-permit. 🤩🦁

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 16:34
    • Pietje Bell

      Posts: 30.915

      En idd, helemaal onderaan de live timing:

      113 #89 PO SP7 0 L*lham 0 ----LAP 0 0 Porsche 718 Cayman GT4 CS 0.0 0.0 0.0

      Alleen een outlap gedaan in wagen #89.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 16:36
  • Skoda F1

    Posts: 353

    Wat me wel opvalt is dat er alleen bij de rijderswissel van team Red Line bodyguards in de pitstraat staan!..

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 15:39
    • schwantz34

      Posts: 40.837

      Tja, je weet tegenwoordig maar nooit of er één of andere wappie helemaal over de Red Line gaat hé. Better safe than sorry!

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 16:50
  • Pietje Bell

    Posts: 30.915

    Aan aandacht geen gebrek, tjeeeez ......

    x.com/ErikvHaren/status/1966798799847686447

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 16:18
    • Skoda F1

      Posts: 353

      Oke dan begrijp ik de bodyguards eigenlijk ook wel!

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 16:49
    • Pietje Bell

      Posts: 30.915

      Max had gisteren al bodygards om zich heen toen hij over het circuit liep. Zoveel mensen/fans/journalisten die iets van hem wilden, niet normaal meer.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 16:57

show sidebar