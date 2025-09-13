Foutloze Verstappen doorstaat eerste stint op iconische Nordschleife

Max Verstappen heeft zijn eerste stint op de Nordschleife zonder problemen doorstaan. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed veertien rondjes in zijn Porsche Cayman GT4, en gaf daarna het stuur over aan Chris Lulham. Verstappen lijkt zijn benodigde Permit A bijna op zak te hebben.

Verstappen droomt er van om in een GT3-bolide te racen op de Nürburgring Nordschleife. Om deze droom in vervulling te laten gaan, moet hij eerst een race afleggen in minder materiaal. Op vrijdag volgde Verstappen een cursus en reed hij een aantal trainingsrondjes, en vandaag verscheen hij in de Porsche met startnummer 980 aan de start van de race.

Foutloze rondjes

Voor Verstappen was het de eerste opdracht om veertien foutloze rondjes af te leggen op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen kende op zaterdagochtend een goede kwalificatie, maar zakte bij de start door het veld heen. Dit was niet vreemd, want zijn auto had minder vermogen omdat hij een rookie is. Verstappen hield zijn hoofd koel, en kon ondanks wat probleempjes met zijn remmen gewoon verder na zijn pitstop.

Heeft hij de permit binnen?

Na ruim twee uur racen zaten Verstappens eerste veertien rondjes erop, en reed hij direct de pitlane in. Hij stapte uit zijn Porsche Cayman en gaf het stuur over aan zijn simracemaatje en protegé Chris Lulham. Hij lijkt zijn benodigde Permit A bijna binnen te hebben, al zijn de regels op dit vlak zeer ingewikkeld.

In principe moet Verstappen veertien rondjes rijden voor zijn permit, maar het was wel de bedoeling dat hij dit in twee auto's zou doen. De tweede auto van Verstappens team Lionspeed GP staat echter al sinds het begin van de race in de pits met problemen. De jury heeft Verstappen toegestaan dat hij alle veertien rondjes mag rijden in de auto met startnummer 980, mits de tweede auto ook eventjes de baan betreedt.