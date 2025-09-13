Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

In de stromende regen heeft Max Verstappen zijn eerste kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife gereden. De Nederlander maakte direct veel indruk, en wist zich met zijn teruggeschroefde auto te kunnen mengen in de strijd met de snelste auto's. Hij noteerde de 27ste tijd overall, goed voor de zesde tijd in zijn Cup3-klasse.

Verstappen droomt ervan om in de toekomst in een GT3-bolide te racen op de iconische Nordschleife. De regels in Duitsland zijn echter streng, en een coureur mag pas met deze auto's rijden als hij de juiste permit heeft. Verstappen haalde gisteren zijn Permit B, maar heeft een Permit A nodig om zijn droom in vervulling te laten gaan. Verstappen is de moeilijkste niet en racet vandaag in een Porsche Cayman GT4 samen met zijn simracemaatje Chris Lulham.

Indrukwekkende prestatie

Vanochtend stond de kwalificatie op het programma en het regende pijpenstelen op de Nürburgring. Voor Verstappen waren het de ideale omstandigheden om te debuteren, en hij maakte direct enorm veel indruk. Aangezien hij een rookie is, moet hij volgens de regels rijden met een teruggeschroefde auto die 125 pk minder heeft dan veel van zijn concurrenten in de Cup3-klasse.

Verstappen bleef zich verbeteren tijdens de kwalificatie, en noteerde uiteindelijk de zesde tijd in zijn klasse. In zijn teruggeschroefde Cayman gaf hij slechts tien seconden toe op de nummer één in zijn klasse. De nummer twee in de gastcategorie was 69 seconden langzamer dan Verstappen.

Race nadert

Verstappen, die dit ziet als een hobby, maakte direct veel indruk en leeft met een goed gevoel toe naar de 4-uursrace van later vandaag. Deze race begint om 12:00 en is gratis te volgen voor iedereen in Nederland. Via meerdere livestreams kan er worden gekeken naar de NLS-race. Ook Viaplay heeft besloten om de race uit te zenden, al zit deze uitzending wel achter een betaalmuur.

