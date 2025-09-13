user icon
Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 11:21
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

In de stromende regen heeft Max Verstappen zijn eerste kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife gereden. De Nederlander maakte direct veel indruk, en wist zich met zijn teruggeschroefde auto te kunnen mengen in de strijd met de snelste auto's. Hij noteerde de 27ste tijd overall, goed voor de zesde tijd in zijn Cup3-klasse.

Verstappen droomt ervan om in de toekomst in een GT3-bolide te racen op de iconische Nordschleife. De regels in Duitsland zijn echter streng, en een coureur mag pas met deze auto's rijden als hij de juiste permit heeft. Verstappen haalde gisteren zijn Permit B, maar heeft een Permit A nodig om zijn droom in vervulling te laten gaan. Verstappen is de moeilijkste niet en racet vandaag in een Porsche Cayman GT4 samen met zijn simracemaatje Chris Lulham.

Indrukwekkende prestatie

Vanochtend stond de kwalificatie op het programma en het regende pijpenstelen op de Nürburgring. Voor Verstappen waren het de ideale omstandigheden om te debuteren, en hij maakte direct enorm veel indruk. Aangezien hij een rookie is, moet hij volgens de regels rijden met een teruggeschroefde auto die 125 pk minder heeft dan veel van zijn concurrenten in de Cup3-klasse.

Verstappen bleef zich verbeteren tijdens de kwalificatie, en noteerde uiteindelijk de zesde tijd in zijn klasse. In zijn teruggeschroefde Cayman gaf hij slechts tien seconden toe op de nummer één in zijn klasse. De nummer twee in de gastcategorie was 69 seconden langzamer dan Verstappen.

Race nadert

Verstappen, die dit ziet als een hobby, maakte direct veel indruk en leeft met een goed gevoel toe naar de 4-uursrace van later vandaag. Deze race begint om 12:00 en is gratis te volgen voor iedereen in Nederland. Via meerdere livestreams kan er worden gekeken naar de NLS-race. Ook Viaplay heeft besloten om de race uit te zenden, al zit deze uitzending wel achter een betaalmuur.

Kijk in dit artikel naar de race!

Vallie

Posts: 457

Wat is het doel van de regelementen dat Max met een langzamere auto moet rijden. Ik begrijp dat die in een lagere klassen moet starten. Maar ik heb nog geen goede reden gehoord of kunnen bedenken dat ze dan zijn auto ook maar moeten limiteren. Weet iemand dit?

  • 5
  • 13 sep 2025 - 12:06
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Drunt

    Posts: 582

    Was te verwachten :) niet minder indrukwekkend

    • + 1
    • 13 sep 2025 - 11:39
  • Beri

    Posts: 6.674

    69 seconden.. ongehoord.

    Maar anderzijds.. het was groter nieuws geweest als hij achteraan gebundeld had

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 11:46
    • Beri

      Posts: 6.674

      Gebungeld.. zucht..

      #WaarIsDieEditKnop

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 11:47
  • Vallie

    Posts: 457

    Wat is het doel van de regelementen dat Max met een langzamere auto moet rijden. Ik begrijp dat die in een lagere klassen moet starten. Maar ik heb nog geen goede reden gehoord of kunnen bedenken dat ze dan zijn auto ook maar moeten limiteren. Weet iemand dit?

    • + 3
    • 13 sep 2025 - 12:06
    • Skoda F1

      Posts: 348

      Dat is een goeie! Werkelijk geen idee waarom de auto zo gelimiteerd moet zijn? Maar Wat een verschil zeg! Lijkt wel of de handrem er nog op staat.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 12:18
    • Beri

      Posts: 6.674

      Op een ander forum werd het als volgt uitgelegd. En het is ansich logisch.

      In those races it's common that there's different classes racing together. And sometimes as a slower class, it's not possible to move out of the way of a faster class. So it's about ensuring that they learn the viewpoint from driving in a slower car, which will help them understand how those will/can behave.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 12:30
    • Remco_F1

      Posts: 3.144

      Max moet nog zijn licentie halen om te mogen racen in hogere klasse op de nurburgring, die regels zijn voor iedereen hetzelfde.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 12:33
  • Knalpijp

    Posts: 2.058

    Betaalmuur, oh ja natuurlijk viaplay met een heul veul reclame. En denk met commentaar van Olav Ego!! Oh ja en die denkt nu ook alles te weten van de motor gp, wat een verschrikkelijk mannetje!! Ik ik ik weet alles beter..

    • + 1
    • 13 sep 2025 - 12:07
    • Polleke2

      Posts: 1.727

      Wat een geleuter,er zit een aan en uit knop op je tv.

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 12:16
    • Sauber

      Posts: 419

      Er zit een knop op je tv
      Die helpt je zo uit de puree
      Druk 'm in en ga maar mee
      De bloemen buiten zetten
      Hoi, hoi, hoi
      Hoi, hoi, hoi
      Hoi, hoi, hoi
      Yup, yup
      Hoi, hoi, hoi
      Yup, yup
      Hoi, hoi, hoi



      Doe maar.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 12:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
