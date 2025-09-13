user icon
Voormalig Ferrari-CEO slacht Vasseur: "Het team mist een leider zoals Binotto"

Voormalig Ferrari-CEO slacht Vasseur: "Het team mist een leider zoals Binotto"
  Gepubliceerd op 13 sep 2025 12:41
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

Voormalig Ferrari-CEO Luca di Montezemolo heeft snoeiharde kritiek geuit op teambaas Frédéric Vasseur. Volgens de Italiaan ontbreekt het de Scuderia aan echt leiderschap, terwijl dat volgens hem juist cruciaal is in de huidige situatie. Di Montezemolo gaat zelfs zo ver dat hij denkt dat voormalig teambaas Mattia Binotto nu een betere keuze was geweest.

Ferrari sloot 2024 nog ijzersterk af met Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Italiaanse renstal greep op een haar na naast de constructeurstitel, die uiteindelijk naar McLaren ging. Dit seizoen verloopt echter volledig anders. Leclerc stond al vijf keer op het podium, maar nieuwkomer Lewis Hamilton wist nog geen enkele keer een top-3 te halen. Ondanks de tweede plek in het constructeurskampioenschap bedraagt de achterstand op McLaren liefst 337 punten.

Di Montezemelo keihard voor Vasseur

In gesprek met Sky Sports Italia spaarde Di Montezemolo zijn woorden niet. “Een Ferrari zonder duidelijke leider, dat doet me echt verdriet”, zei hij. “Als er iets is dat Ferrari mij heeft geleerd, dan is het dat je harder moet werken wanneer je wint, en dat geldt natuurlijk dubbel wanneer je níet wint.”

Volgens Di Montezemolo was het vertrek van Binotto eind 2022 een verkeerde beslissing. “Ik had destijds een aantal zeer bekwame werknemers bij Ferrari. Als Mattia Binotto was gebleven, was dat waarschijnlijk beter geweest”, aldus de Italiaan. Hij benadrukt dat stabiliteit het fundament vormt voor succes: “Constante verandering betekent dat je een van de belangrijkste elementen verliest: de stabiliteit van een team. Bij verandering moet je telkens van voor af aan beginnen. Binnen Ferrari worden vaak dingen geroepen die veel te hoge verwachtingen scheppen. Zorg er eerst voor dat je resultaten boekt, daarna kun je grote aankondigingen doen.”

Di Montezemolo spreekt vanuit ervaring. De Italiaan stond van 1991 tot en met 2014 aan het roer bij Ferrari en bouwde in die periode met onder meer Michael Schumacher een van de meest dominante periodes in de Formule 1-geschiedenis. Volgens hem ontbreekt het huidige Ferrari niet aan talent, maar aan de duidelijke visie en structuur die destijds wel aanwezig waren.

Reacties (6)

