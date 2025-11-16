user icon
Deze teambazen kunnen Vasseur mogelijk opvolgen bij Ferrari

Deze teambazen kunnen Vasseur mogelijk opvolgen bij Ferrari
  Gepubliceerd op 16 nov 2025 10:22
  Door: Jeroen Immink

Het blijft een heet hangijzer bij Ferrari: Fred Vasseur en zijn toekomst als teambaas van het Formule 1-team. Terwijl de kritiek op hem niet afneemt, gonst het geruchtencircuit over mogelijke opvolgers. Twee namen steken boven de rest uit: Christian Horner en Antonello Coletta.

Ferrari kent tot nu toe een desastreus seizoen in de F1. Charles Leclerc en Lewis Hamilton slaagden er tot nu toe niet in om races te winnen en ook naast de baan is het onrustig. Onlangs liet president John Elkann weten niet tevreden te zijn en dat de coureurs minder moeten zeuren en meer gas moeten geven.

Deze mannen kunnen Vasseur opvolgen

Horner, jarenlang teambaas bij Red Bull Racing, werd volgens PlanetF1.com al eerder benaderd door Ferrari, maar destijds wees hij het aanbod af. Zijn ervaring in de Formule 1 en bewezen trackrecord maken hem een logische keuze, mocht Ferrari een externe optie overwegen.

Aan de andere kant staat Antonello Coletta, een naam die buiten de F1-wereld misschien minder bekend is, maar in de autosport zeer gerespecteerd wordt. Coletta leidde Ferrari’s WEC-team naar een derde opeenvolgende overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans en sloot het seizoen af met een dubbele titel voor zowel coureurs als constructeurs. Sinds Ferrari in 2023 terugkeerde naar de hoogste klasse van de endurance-racerij, is de 499P hypercar ongeslagen op Le Mans.

Ferrari gaat cruciale periode tegemoet

Tegen deze achtergrond valt het Formule 1-seizoen van Ferrari extra tegen. Tijdens de recente Grand Prix in Interlagos vielen zowel Hamilton als Leclerc uit, en het team zag zich voor de tweede keer sinds de zomerstop geconfronteerd met dubbele uitval. Ondanks een meerjarig contract en steunbetuigingen van topman Elkann, blijft de druk op Vasseur groot.

Als Horner, zoals eerder gemeld, onhaalbaar blijft, zou Coletta een ideale interne optie kunnen zijn. De Italiaanse media speculeren dat hij het aanbod niet nogmaals zou afwijzen, gezien zijn indrukwekkende resultaten in de WEC. Ferrari kan zo putten uit bewezen succes en hopelijk de Formule 1-lijn van het team herstellen.

Het is een cruciaal moment voor Ferrari: kiezen ze voor externe ervaring met Horner, of promoten ze een interne winnaar als Coletta? De komende maanden kunnen bepalend zijn voor de toekomst van het team en de leiding over de Italiaanse trots.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

