Het blijft een heet hangijzer bij Ferrari: Fred Vasseur en zijn toekomst als teambaas van het Formule 1-team. Terwijl de kritiek op hem niet afneemt, gonst het geruchtencircuit over mogelijke opvolgers. Twee namen steken boven de rest uit: Christian Horner en Antonello Coletta.

Ferrari kent tot nu toe een desastreus seizoen in de F1. Charles Leclerc en Lewis Hamilton slaagden er tot nu toe niet in om races te winnen en ook naast de baan is het onrustig. Onlangs liet president John Elkann weten niet tevreden te zijn en dat de coureurs minder moeten zeuren en meer gas moeten geven.

Deze mannen kunnen Vasseur opvolgen

Horner, jarenlang teambaas bij Red Bull Racing, werd volgens PlanetF1.com al eerder benaderd door Ferrari, maar destijds wees hij het aanbod af. Zijn ervaring in de Formule 1 en bewezen trackrecord maken hem een logische keuze, mocht Ferrari een externe optie overwegen.

Aan de andere kant staat Antonello Coletta, een naam die buiten de F1-wereld misschien minder bekend is, maar in de autosport zeer gerespecteerd wordt. Coletta leidde Ferrari’s WEC-team naar een derde opeenvolgende overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans en sloot het seizoen af met een dubbele titel voor zowel coureurs als constructeurs. Sinds Ferrari in 2023 terugkeerde naar de hoogste klasse van de endurance-racerij, is de 499P hypercar ongeslagen op Le Mans.

Ferrari gaat cruciale periode tegemoet

Tegen deze achtergrond valt het Formule 1-seizoen van Ferrari extra tegen. Tijdens de recente Grand Prix in Interlagos vielen zowel Hamilton als Leclerc uit, en het team zag zich voor de tweede keer sinds de zomerstop geconfronteerd met dubbele uitval. Ondanks een meerjarig contract en steunbetuigingen van topman Elkann, blijft de druk op Vasseur groot.

Als Horner, zoals eerder gemeld, onhaalbaar blijft, zou Coletta een ideale interne optie kunnen zijn. De Italiaanse media speculeren dat hij het aanbod niet nogmaals zou afwijzen, gezien zijn indrukwekkende resultaten in de WEC. Ferrari kan zo putten uit bewezen succes en hopelijk de Formule 1-lijn van het team herstellen.

Het is een cruciaal moment voor Ferrari: kiezen ze voor externe ervaring met Horner, of promoten ze een interne winnaar als Coletta? De komende maanden kunnen bepalend zijn voor de toekomst van het team en de leiding over de Italiaanse trots.