Ted Kravitz Is blij dat Sergio Pérez terugkeert in de Formule 1. Aankomend seizoen zal de Mexicaan uitkomen voor het Amerikaanse Cadillac, dat gaat debuteren in de F1. Kravitz - verslaggever van Sky Sports - verwacht veel van Pérez en is nog altijd overtuigd dat zijn vertrek bij Red Bull Racing, niet alleen aan hem lag.

Pérez maakt in 2026 zijn comeback op de Formule 1-grid. De Mexicaan gaat rijden voor Cadillac, dat met Ferrari-motoren debuteert. Samen met Valtteri Bottas moet hij het project helpen opbouwen. Het doel van de Amerikaanse renstal is om binnen enkele jaren volledig zelfstandig te worden. Voor Pérez is het vooral positief dat hij weer een stoeltje heeft, want zijn afscheid bij Red Bull verliep moeizaam.

Kravitz blij met terugkeer Pérez

De 34-jarige coureur kende vier zware seizoenen bij Red Bull. In de eerste drie jaar won hij sporadisch een race, maar Max Verstappen was oppermachtig bij de Oostenrijkse renstal. Daardoor weet hij als geen ander hoe Liam Lawson en Yuki Tsunoda zich nu voelen. “Het is goed dat Checo terug is. Zijn status is eigenlijk alleen maar gestegen sinds hij Red Bull verliet, grappig genoeg”, zegt Kravitz bij TalkSport. “Valtteri krijgt ook nog een kans, al moet hij wel een straf uitzitten bij zijn eerste race in 2026. Voorin gaan ze voorlopig geen rol spelen.”

"Het stoeltje naast Verstappen is vervloekt"

Volgens Kravitz is de vloek écht bij Red Bull. Hij gelooft dat momenteel niemand naast Verstappen het zal overleven. “Het laat zien dat Pérez zijn werk behoorlijk goed deed”, stelt hij. Red Bull zou hem misschien zelfs missen. Over Lawson en Tsunoda is hij minder stellig. “Ze zijn allebei goed, maar lastig te beoordelen.”

Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij wel punten pakt, maar minder overtuigt dan teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman reed eerder naast Tsunoda, pakte zijn eerste podium en viel ook in Monza op met een sterke race vanuit de pitstraat. Voor Tsunoda oogt het zwaar. Hij staat slechts negentiende in het kampioenschap, terwijl Verstappen bijna alle punten van Red Bull scoort. Kravitz: “Er is iets mis met die auto voor de tweede rijder. Yuki is snel genoeg, dus ik snap het niet.”