Kravitz blij met terugkeer Pérez: "Dat stoeltje naast Verstappen was vervloekt"
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 09:38
  • Door: Jeroen Immink

Ted Kravitz Is blij dat Sergio Pérez terugkeert in de Formule 1. Aankomend seizoen zal de Mexicaan uitkomen voor het Amerikaanse Cadillac, dat gaat debuteren in de F1. Kravitz - verslaggever van Sky Sports - verwacht veel van Pérez en is nog altijd overtuigd dat zijn vertrek bij Red Bull Racing, niet alleen aan hem lag.

Pérez maakt in 2026 zijn comeback op de Formule 1-grid. De Mexicaan gaat rijden voor Cadillac, dat met Ferrari-motoren debuteert. Samen met Valtteri Bottas moet hij het project helpen opbouwen. Het doel van de Amerikaanse renstal is om binnen enkele jaren volledig zelfstandig te worden. Voor Pérez is het vooral positief dat hij weer een stoeltje heeft, want zijn afscheid bij Red Bull verliep moeizaam.

Kravitz blij met terugkeer Pérez

De 34-jarige coureur kende vier zware seizoenen bij Red Bull. In de eerste drie jaar won hij sporadisch een race, maar Max Verstappen was oppermachtig bij de Oostenrijkse renstal. Daardoor weet hij als geen ander hoe Liam Lawson en Yuki Tsunoda zich nu voelen. “Het is goed dat Checo terug is. Zijn status is eigenlijk alleen maar gestegen sinds hij Red Bull verliet, grappig genoeg”, zegt Kravitz bij TalkSport. “Valtteri krijgt ook nog een kans, al moet hij wel een straf uitzitten bij zijn eerste race in 2026. Voorin gaan ze voorlopig geen rol spelen.”

"Het stoeltje naast Verstappen is vervloekt"

Volgens Kravitz is de vloek écht bij Red Bull. Hij gelooft dat momenteel niemand naast Verstappen het zal overleven. “Het laat zien dat Pérez zijn werk behoorlijk goed deed”, stelt hij. Red Bull zou hem misschien zelfs missen. Over Lawson en Tsunoda is hij minder stellig. “Ze zijn allebei goed, maar lastig te beoordelen.”

Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij wel punten pakt, maar minder overtuigt dan teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman reed eerder naast Tsunoda, pakte zijn eerste podium en viel ook in Monza op met een sterke race vanuit de pitstraat. Voor Tsunoda oogt het zwaar. Hij staat slechts negentiende in het kampioenschap, terwijl Verstappen bijna alle punten van Red Bull scoort. Kravitz: “Er is iets mis met die auto voor de tweede rijder. Yuki is snel genoeg, dus ik snap het niet.”

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

