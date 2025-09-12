user icon
Gekte op de Nürburgring: Extra tribunes en bijzonder trainingsritje voor Verstappen

Gekte op de Nürburgring: Extra tribunes en bijzonder trainingsritje voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn eerste meters gemaakt op de Nürburgring Nordschleife ter voorbereiding op zijn racedebuut. De Nederlander rijdt morgen in een Porsche Cayman GT4 om in aanmerking te komen voor een zogenaamde Permit A. Vandaag stond een cursusdag op het programma, terwijl de organisatie extra tribunes moet neerzetten.

De autosportwereld is al een week in de ban van het Nordschleife-avontuur van Max Verstappen. Hij werkte eerder dit jaar een test af op de Groene Hel in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Verstappen droomt ervan om in deze auto's te racen op de Nordschleife, maar daarvoor is een speciale Permit A nodig. Om die te behalen moet hij eerst racen in een minder krachtige auto, en dat doet hij dus op zaterdag.

Rondjes achter de instructeur

Volgens De Telegraaf meldde Verstappen zich vanmiddag op het circuit voor de eerste plichtplegingen. Hij volgde zijn cursus en maakte een busritje over de baan. Verstappen werd een uurtje geleden voor het eerst op de baan gespot, en volgens De Telegraaf moest hij ook een aantal rondjes achter een instructeur aanrijden in zijn wagen. Op beelden is inderdaad te zien hoe Verstappen in zijn Porsche achter een groene Mercedes AMG aanrijdt.

Extra tribunes

De organisatie houdt ondertussen rekening met een enorme toestroom aan Verstappen-fans. Volgens De Telegraaf verwacht de organisatie zo'n 50.000 fans voor de race op zaterdag. Uit voorzorg worden er dan ook twee extra tribunes geopend: de AMG-tribune en de Schwalbenschwanz. Normaal gesproken blijven deze delen dicht, maar Verstappen heeft voor een enorme hype gezorgd.

Het is uitzonderlijk dat een coureur van het kaliber van Verstappen zoveel moeite doet voor zo'n evenement. De Red Bull Racing-coureur wil echter deelnemen aan meer races dan alleen de Formule 1 en dit is de eerste keer dat hij de daad bij het woord voegt. In de toekomst hoopt hij deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.771

    Gekte op de Nürburgring: Extra tribunes voor Verstappen.

    Half Nederland is uitgelopen en prins Bernhard jr. fungeert zelfs als persoonlijke filmcameraman...

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 17:40

