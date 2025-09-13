Max Verstappen wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zou na 2026 zomaar kunnen kiezen voor een ander F1-team en de romantici binnen de sport hopen stiekem dat hij ooit in een rood pak zal verschijnen. Ook voormalig Ferrari-coureur Eddie Irvine ziet een samenwerking tussen Verstappen en de Scuderia wel zitten.

Voorlopig staat echter vast dat Verstappen in 2026 nog altijd uitkomt voor Red Bull. Dat bevestigde hij afgelopen zomer. De Nederlander rijdt dus ook volgend seizoen voor het team waarmee hij inmiddels vier wereldtitels wist te veroveren. Vanaf dat jaar gaat de Formule 1 een nieuw tijdperk in: het chassis, de aerodynamica en de motoren worden volledig vernieuwd, waardoor er compleet andere bolides aan de start verschijnen. Tegelijkertijd loopt het contract van Lewis Hamilton na 2026 af bij Ferrari, wat de deur voor Verstappen op een kier zet.

Verstappen de nieuwe Schumacher bij Ferrari?

Omdat Hamiltons contract afloopt en Verstappen bij Red Bull over clausules beschikt, wordt er voorzichtig gespeculeerd over een mogelijke overstap naar Maranello. Irvine ziet daarin zeker perspectief en vergelijkt de situatie met de komst van Michael Schumacher in de jaren negentig. “In die tijd kwam Michael en hij werd gezien als verreweg de snelste coureur. Daarom kwamen Rory Byrne en Ross Brawn, en werd het hele team opgebouwd rondom hem”, vertelt de Noord-Ier bij Sky Sports. “Een beetje zoals Verstappen nu is. Als hij ergens heen gaat, zal hij veel mensen in zijn kielzog meenemen.”

Schumacher schreef uiteindelijk vijf wereldtitels op zijn naam bij Ferrari, al ging dat niet zonder slag of stoot. “De eerste paar jaar hadden mensen geen idee hoe slecht het bij Ferrari was”, aldus Irvine. “Michael wist dat het niet logisch was om erheen te gaan. Hij was zoveel beter dan alle anderen. Maar hij dacht gewoon: ‘Ik ga erheen en kijken wat ik kan doen’, en dat was geweldig.”

Mocht Verstappen ooit de overstap maken, dan treedt hij niet alleen in de voetsporen van Schumacher. Ook Fernando Alonso en Sebastian Vettel kozen als wereldkampioenen voor Ferrari, maar slaagden er niet in om de successen van de legendarische Duitser te evenaren.