Eerste beelden: Max Verstappen de baan op voor Nürburgring-debuut
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 15:26
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is de baan opgegaan voor zijn eerste meters in de Porsche Cayman GT4 waar hij dit weekend zijn racedebuut mee maakt op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen rond vandaag zijn cursus af om morgen te mogen racen. Hij is nu het asfalt opgegaan, en zal later waarschijnlijk officieel op de deelnemerslijst verschijnen.

Het Nürburgring-debuut van Verstappen is de hele week hét onderwerp van gesprek in de autosportwereld. Het is uitzonderlijk dat een Formule 1-coureur in zijn vrije weekend racet, en het is al helemaal uitzonderlijk dat een coureur ervoor kiest om te gaan rijden op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen meldde zich vandaag op de Nürburgring voor zijn cursus, en heeft nu dus ook de baan betreden in de Porsche.

Eerdere test in een GT3

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag wil racen op de Nordschleife. Eerder dit jaar werkte hij een testdag af in de Ferrari GT3-wagen van zijn eigen raceteam. Hij verbrak tijdens die test direct een ronderecord, en gaf vlak daarna aan dat hij zijn permit wil gaan halen.

In actie in een Porsche

Aangezien Verstappen in GT3's op de Nordschleife wil rijden, moet hij eerst gaan racen in een langzamere auto. Dat gaat dit weekend gebeuren, want Verstappen gaat rijden in een Porsche Cayman GT4 van Lionspeed GT. Vanochtend werd de Porsche van Verstappen al gespot in de pitlane. De wagen is gehuld in de kleuren van Verstappen.com en Red Bull, en zal waarschijnlijk door Verstappen én Chris Lulham worden bestuurd.

Verstappen vloog gisteravond naar Duitsland, en volgde vanochtend waarschijnlijk zijn coureurs. In de middag verschenen de eerste beelden online van Verstappen in de paddock op de Nordschleife, waarna hij ook voor het eerst plaatsnam in de Porsche Cayman. Iets na 15:00 rolde hij de pitbox uit om de eerste meters te maken in de auto met startnummer 980.

Flexwing

Posts: 135

Kan niet deze auto heeft maar 300 pk

  • 1
  • 12 sep 2025 - 16:02
Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

