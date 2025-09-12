user icon
icon

Plooij gelooft in nieuwe zege Verstappen: "Volgende race staat hij weer vooraan!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Plooij gelooft in nieuwe zege Verstappen: "Volgende race staat hij weer vooraan!"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 19:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Nederlander was ouderwets sterk en kwam met bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens als winnaar over de streep. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij denkt dat Verstappen weer helemaal terug is.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een aantal zware weken achter de rug. Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen in Hongarije nog dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer zou gaan winnen. Twee raceweekenden later bewees hij zijn eigen ongelijk, en was hij oppermachtig in Monza. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, want voorafgaand het weekend waren alle ogen gericht op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Heeft Red Bull de oorzaak van de problemen gevonden?

De vraag is dan ook of het lek bij Red Bull boven is. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij gaf antwoord op dit vraagstuk op Radio 538: "Dat is een goede vraag! Het lijkt er op dat ze wel een heleboel goede stappen gemaakt hebben, want als je op een snel circuit er opeens weer bij bent... Dan moeten we wel één ding toegeven, vorig jaar op Monza koos Red Bull ervoor om niet met een nieuwe motor en geen speciale achtervleugel mee te nemen vanwege de budgetcap. Ze dachten: 'We hebben toch genoeg punten, we staan er goed voor in het kampioenschap."

"Maar nu hebben ze niet zoveel meer te verliezen en dachten ze: 'Wat de fuck, we doen het gewoon! We gaan nu proberen elke race te winnen vanaf nu!' En ja dat is toch gewoon een goede tactiek."

Kan Verstappen deze vorm vasthouden?

Veel mensen vragen zich af of Verstappen en Red Bull deze lijn kunnen doorzetten. Plooij heeft daar een duidelijke mening over: "Ja, bij de volgende zitten wel een beetje dezelfde karakteristieken in de baan in Bakoe. Je hebt daar ook snelle stukken en snelle bochten. Het zou zomaar kunnen dat hij gewoon die volgende race weer lekker vooraan staat!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.294

Plooij......en ik stopte direct met lezen.

  • 1
  • 12 sep 2025 - 19:24
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Jack Plooij Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.295

    Plooij......en ik stopte direct met lezen.

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 19:24
    • Phantom01

      Posts: 902

      Als Jack Plooij dat dankt zal Max wel weer moeten vechten voor plek 5, die clown zit er altijd naast.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 19:27
    • Rimmer

      Posts: 12.755

      Dan ben je nog verdomde ver gekomen! Ik zag die foto en scrollde meteen naar de reacties en zelfs die waren amper de moeite waard.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 19:49
  • snailer

    Posts: 29.642

    In 2023 had Plooij het mooij op 3 keer na dat jaar bij het rechte eind met zijn voorspellingen.

    Maar hij is een beetje de touch kwijt. Zijn Nostradamus kwaliteiten zijn in 2024 als sneeuw voor de zon verdwenen onder de Miami zon al daar.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 19:32
  • trucker0werner

    Posts: 466

    Makkelijk te zeggen als max heel het jaar al vooraan meedoet.
    Ja ene race ging alles verkeerd maar voor de rest is hij altijd best man of the rest. Dus mercedes was te snel maar max zat erbij. McLaren is snel maar max zit erbij

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 19:33

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×