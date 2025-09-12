Plooij gelooft in nieuwe zege Verstappen: "Volgende race staat hij weer vooraan!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Nederlander was ouderwets sterk en kwam met bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens als winnaar over de streep. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij denkt dat Verstappen weer helemaal terug is.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een aantal zware weken achter de rug. Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen in Hongarije nog dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer zou gaan winnen. Twee raceweekenden later bewees hij zijn eigen ongelijk, en was hij oppermachtig in Monza. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, want voorafgaand het weekend waren alle ogen gericht op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Heeft Red Bull de oorzaak van de problemen gevonden?

De vraag is dan ook of het lek bij Red Bull boven is. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij gaf antwoord op dit vraagstuk op Radio 538: "Dat is een goede vraag! Het lijkt er op dat ze wel een heleboel goede stappen gemaakt hebben, want als je op een snel circuit er opeens weer bij bent... Dan moeten we wel één ding toegeven, vorig jaar op Monza koos Red Bull ervoor om niet met een nieuwe motor en geen speciale achtervleugel mee te nemen vanwege de budgetcap. Ze dachten: 'We hebben toch genoeg punten, we staan er goed voor in het kampioenschap."

"Maar nu hebben ze niet zoveel meer te verliezen en dachten ze: 'Wat de fuck, we doen het gewoon! We gaan nu proberen elke race te winnen vanaf nu!' En ja dat is toch gewoon een goede tactiek."

Kan Verstappen deze vorm vasthouden?

Veel mensen vragen zich af of Verstappen en Red Bull deze lijn kunnen doorzetten. Plooij heeft daar een duidelijke mening over: "Ja, bij de volgende zitten wel een beetje dezelfde karakteristieken in de baan in Bakoe. Je hebt daar ook snelle stukken en snelle bochten. Het zou zomaar kunnen dat hij gewoon die volgende race weer lekker vooraan staat!"