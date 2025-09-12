user icon
Schumacher vindt dat Verstappen voorkeursbehandeling moet krijgen

  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 11:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt dit weekend vrijwel zeker zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal eerst in een minder snelle auto moeten rijden om in aanmerking te komen voor een Grade A-licentie. Ralf Schumacher vindt het vreemd dat er geen uitzondering voor Verstappen wordt gemaakt.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag aan GT3-races wil deelnemen. Hij heeft een eigen raceteam en werkte in het voorjaar een testdag af op de Nordschleife onder de schuilnaam Franz Hermann. Verstappen genoot van die dag, en verbrak gelijk een ronderecord. De Nederlander maakte er daarna geen geheim van dat hij ook wil racen op de iconische baan, en volgens Duitse media gaat hij dat dit weekend doen in een Porsche Cayman.

Red Bull stribbelt niet tegen

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is het niet vreemd dat Red Bull Verstappen toestemming geeft voor zo'n bijzonder en risicovol avontuur. Bij Motorsport-Total spreekt Schumacher zich uit: "Ik denk dat als je hem dat verbiedt, hij geen zin meer heeft om te blijven waar hij nu is, of zelfs chagrijnig wordt. Ik vind het in ieder geval interessant dat hij ondanks zijn kinderen nog steeds de tijd neemt en duidelijk zoveel plezier beleeft aan de autosport. Maar natuurlijk is de Nordschleife niet zonder gevaar."

Waarom maakt men geen uitzondering voor Verstappen

Voor Verstappen wordt geen uitzondering gemaakt, en hij moet net als elke andere coureur een cursus volgen en in een mindere auto racen. Schumacher vindt dit opvallend: "Ik zou hem dat natuurlijk meteen hebben gegeven, of men zou hem een introductie hebben gegeven over de Nordschleife en specifieke zaken. Dan zou het ook voorbij zijn geweest. Ik denk dat de beste Formule 1-coureur ter wereld het wel voor elkaar zal gaan krijgen. Als de anderen het kunnen... Daar ben ik echt vrij zeker van."

snailer

Posts: 29.632

Gelijk heb je. Ik vind het wel stoer dat men zich houdt aan de regels in deze.
Zelf race trainingen gevolgd erg lang geleden. Maar ik zou heeeeel graag bij deze willen zitten.
Ik denk dat het best grappig op zijn tijd is en soms ook wel ongemakkelijk. Een trainer die 1 van de goden van racen ko... [Lees verder]

  • 5
  • 12 sep 2025 - 11:36
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.995

    En iedereen die met een pakje boter aan komt ook maar gelijk een rijbewijs geven?

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 11:27
    • snailer

      Posts: 29.632

      Gelijk heb je. Ik vind het wel stoer dat men zich houdt aan de regels in deze.
      Zelf race trainingen gevolgd erg lang geleden. Maar ik zou heeeeel graag bij deze willen zitten.
      Ik denk dat het best grappig op zijn tijd is en soms ook wel ongemakkelijk. Een trainer die 1 van de goden van racen komt uitleggen hoe er moet worden geracet.

      Kan de gedachte alleen al zeer waarderen. Denk dat de trainer ook wel zenuwachtig zal zijn. De keizer wordt onderricht door iemand uit de race sloppenwijken. Overeigens moet je die mensen niet onderschatten. Trainers zijn vaak enorm goed. Beter dan ik in ieder geval. Maar dat laatste is nie tmoeilijk.

      • + 5
      • 12 sep 2025 - 11:36
    • F1fever

      Posts: 706

      Of iedereen die met zo'n vergelijking komt punten geven...?

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 11:46
    • AUDI_F1

      Posts: 3.288

      Verstappen heeft er nooit om gevraagd om het licentie zo te verkrijgen. Hij volgt de weg die iedereen moet doen, en wil geen voorkeurs behandeling.

      • + 2
      • 12 sep 2025 - 12:41
  • red

    Posts: 877

    Ik denk dat Max de licentie vooral moet halen omdat hij moet leren omgaan met minder goede coureurs die rijdende chicane’s vormen, en niet de reactie snelheid en het race inzicht hebben dat hij heeft.

    • + 3
    • 12 sep 2025 - 11:34
    • Patrace

      Posts: 6.223

      Het voordeel van hem is dan weer dat hij dit met twee vingers in de neus doet en al heel vroeg kan anticiperen op wat andere coureurs doen. Maar inderdaad, juist die minder begaafde coureurs kunnen wel onverwachte manoeuvres maken, wat het toch gevaarlijk maakt.
      Ze kunnen bijvoorbeeld schrikken als Verstappen opeens met een rotgang op ze af komt en dan precies het tegenovergestelde doen dan Max van ze verwacht.
      Hopelijk gaat het allemaal goed en heeft iedereen gewoon een leuk weekend daar.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 12:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.194

      @red, dat is mAx in de f1 ook al gewend. Daar rijdt ene Stroll rond die met regelmaat onlogische dingen doet. En eerder al wat anderen die daarbij passen.

      En om de mindere goden voor te bereiden moeten die juist op cursus. En ze weten straks allemaal dat ze aan de kant moeten omdat er een snellere auto aankomt. Ook de stewards krijgen extra cursus blauwe vlaggen omdat die meer dan. Anders nodig zullen zijn 😉

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:39
  • Piccachu

    Posts: 562

    Ik vind het goed dat er zonder aanziens des persoons wordt gewerkt.

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 12:38
  • Skoda F1

    Posts: 340

    Volgens mij heeft Allard kalff het vrij duidelijk uitgelegd waarom ook Max die licentie moet halen! Verzekerings kwestie!.. stel max tikt er eentje van de baan hoop schade en ellende. En dan zegt de verzekering Ja maar mr Verstappen heeft ook helemaal geen licentie om hier te rijden..

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 13:49

