Schumacher vindt dat Verstappen voorkeursbehandeling moet krijgen

Max Verstappen maakt dit weekend vrijwel zeker zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal eerst in een minder snelle auto moeten rijden om in aanmerking te komen voor een Grade A-licentie. Ralf Schumacher vindt het vreemd dat er geen uitzondering voor Verstappen wordt gemaakt.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag aan GT3-races wil deelnemen. Hij heeft een eigen raceteam en werkte in het voorjaar een testdag af op de Nordschleife onder de schuilnaam Franz Hermann. Verstappen genoot van die dag, en verbrak gelijk een ronderecord. De Nederlander maakte er daarna geen geheim van dat hij ook wil racen op de iconische baan, en volgens Duitse media gaat hij dat dit weekend doen in een Porsche Cayman.

Red Bull stribbelt niet tegen

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is het niet vreemd dat Red Bull Verstappen toestemming geeft voor zo'n bijzonder en risicovol avontuur. Bij Motorsport-Total spreekt Schumacher zich uit: "Ik denk dat als je hem dat verbiedt, hij geen zin meer heeft om te blijven waar hij nu is, of zelfs chagrijnig wordt. Ik vind het in ieder geval interessant dat hij ondanks zijn kinderen nog steeds de tijd neemt en duidelijk zoveel plezier beleeft aan de autosport. Maar natuurlijk is de Nordschleife niet zonder gevaar."

Waarom maakt men geen uitzondering voor Verstappen

Voor Verstappen wordt geen uitzondering gemaakt, en hij moet net als elke andere coureur een cursus volgen en in een mindere auto racen. Schumacher vindt dit opvallend: "Ik zou hem dat natuurlijk meteen hebben gegeven, of men zou hem een introductie hebben gegeven over de Nordschleife en specifieke zaken. Dan zou het ook voorbij zijn geweest. Ik denk dat de beste Formule 1-coureur ter wereld het wel voor elkaar zal gaan krijgen. Als de anderen het kunnen... Daar ben ik echt vrij zeker van."