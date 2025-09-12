Red Bull gooit het roer om en gaat grote risico's nemen

Het team van Red Bull Racing kende een sterk raceweekend in Monza. Max Verstappen schreef de race op zijn naam, en Red Bull blijft daardoor kans maken op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Laurent Mekies is daar niet mee bezig en stelt dat Red Bull risico's gaat nemen.

Het team van McLaren heeft een enorme voorsprong in de strijd om het constructeurskampioenschap. De voorsprong is zelfs zo groot dat McLaren in Azerbeidzjan de titel kan pakken. Achter de papajakleurige renstal zijn de verschillen tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull zeer klein. De drie teams maken allemaal kans op de tweede plaats, en met nog acht raceweekenden te gaan kan er van alles gebeuren.

'We gaan experimenteren'

Bij Red Bull houden ze zich hier niet mee bezig. Teambaas Laurent Mekies is er heel duidelijk over als hij ernaar wordt gevraagd door Autosprint: "Het is belangrijker om deze resterende races te gebruiken om te begrijpen waarom ons project niet verliep zoals we wilden. Ik verkies het om punten te verliezen, maar te experimenteren, risico's te nemen en meer te begrijpen, in plaats van simpelweg een tweede of een derde plaats najagen."

"We moeten nu zoveel mogelijk leren: onze werkprocessen zullen hetzelfde blijven in 2026, ook met een nieuw technisch reglement."

Het enige doel van Red Bull

De vraag is wat er nu verder gaat gebeuren. Mekies legt uit wat men nu gaat doen onder zijn leiding: "Ook hier gaat het om de inhoud en de vorm. Vandaag de dag telt er voor Red Bull maar één ding: terugkeren naar het winnen van wereldtitels. Het bestuur en de aandeelhouders van de groep hebben ons dit ene doel gegeven voor de komende jaren."

Red Bull staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap met 239 punten. Het team van Mercedes staat derde met 260 punten, terwijl Ferrari nog steeds tweede staat met 280 punten.