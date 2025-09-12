user icon
Red Bull gooit het roer om en gaat grote risico's nemen
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 09:26
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een sterk raceweekend in Monza. Max Verstappen schreef de race op zijn naam, en Red Bull blijft daardoor kans maken op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Laurent Mekies is daar niet mee bezig en stelt dat Red Bull risico's gaat nemen.

Het team van McLaren heeft een enorme voorsprong in de strijd om het constructeurskampioenschap. De voorsprong is zelfs zo groot dat McLaren in Azerbeidzjan de titel kan pakken. Achter de papajakleurige renstal zijn de verschillen tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull zeer klein. De drie teams maken allemaal kans op de tweede plaats, en met nog acht raceweekenden te gaan kan er van alles gebeuren.

'We gaan experimenteren'

Bij Red Bull houden ze zich hier niet mee bezig. Teambaas Laurent Mekies is er heel duidelijk over als hij ernaar wordt gevraagd door Autosprint: "Het is belangrijker om deze resterende races te gebruiken om te begrijpen waarom ons project niet verliep zoals we wilden. Ik verkies het om punten te verliezen, maar te experimenteren, risico's te nemen en meer te begrijpen, in plaats van simpelweg een tweede of een derde plaats najagen."

"We moeten nu zoveel mogelijk leren: onze werkprocessen zullen hetzelfde blijven in 2026, ook met een nieuw technisch reglement."

Het enige doel van Red Bull

De vraag is wat er nu verder gaat gebeuren. Mekies legt uit wat men nu gaat doen onder zijn leiding: "Ook hier gaat het om de inhoud en de vorm. Vandaag de dag telt er voor Red Bull maar één ding: terugkeren naar het winnen van wereldtitels. Het bestuur en de aandeelhouders van de groep hebben ons dit ene doel gegeven voor de komende jaren."

Red Bull staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap met 239 punten. Het team van Mercedes staat derde met 260 punten, terwijl Ferrari nog steeds tweede staat met 280 punten.

Posts: 1.791

De vierde plek bij de constructeurs is zo gek nog niet. Ja, het levert wat minder geld op, maar dat zal geen issue zijn voor Red Bull. Het levert echter ook meer tijd in de windtunnel op en dat is ook wel het nodige waard (5% extra per plek lager dacht ik).

  • 3
  • 12 sep 2025 - 09:47
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.751

    Is een uitstekende redenatie, het uitgangspunt is 2026 hier draait ut om, schrijf 2025 af. Ben erg benieuwd hoe AM in 2026 voor de dag komt, met Newey en Honda. Wat zal die Newey erop gebrand zijn om zijn huiswerk beter te doen als RB.

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 09:42
    • Damon Hill

      Posts: 19.305

      @Dale U,
      Daar krijg je waarschijnlijk geen realistisch beeld van, net als dit jaar. Ik denk dat zelfs dit jaar de AM veel beter is dan het lijkt. Alonso is inmiddels zowat bejaard, maar lijkt nog heel goed omdat pannenkoek Lance Stroll achter hem zit.

      Als je, puur hypotetisch, Verstappen & Leclerc in de AM zou zetten, dan schrik je denk ik het klaplazerus hoe hard die auto kan gaan. En dus moet AM voor 2026 en minstens voor 2027 op zoek gaan naar 2 échte coureurs. Helaas blijft papa een zwak voor zijn zoon houden, en wordt de zwakste schakel van het team dus nooit vervangen.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 09:57
    • snailer

      Posts: 29.632

      Ik denk dat Alonso gewoon nog goed genoeg is in een sterke auto. Uiteraard geen wereldtop meer. Maar Alonso is gewoon echt zeer consistent vooral in race snelheid.

      Ik zit al een tijd naar dat soort getallen te kijken.
      Als voorbeeld de laatste race, waar de telta tussen twee opvolgende rondes het meest consistent is. Dit is dus NIET het zelfde als banden degradatie. Het gaat hier om de stint deviation.
      Bijna altijd is Verstappen de meest consistente. Het zal geen verrassing zijn dat met deze stabiele RBR, want dat was het, Verstappen de meest consistente rijder was afgelopen race.
      Dit was de top 3:
      1 - Verstappen
      2 - Norris
      3 - Alonso

      Alonso is nog steeds een metronoom. Ik zeg wel eens dat Piastri geholpen wordt door de McLaren. Afgelopenrace had Piastri de slechtste consistentie van allemaal. Hij is lang niet zo smooth als Norris. Mogelijk de enige eigenschap waar Norris nog beter is.
      Hoe dan ook Alonso gaat het enorm goed doen als hij een echte sterke auto onder zijn bips krijgt.

      Ik merk op dat Alonso bijna het 2 maal zo goed deed op dit gebied dan Stroll, die overigens helemaal niet zo slecht was zelf.

      Dat Stroll qua punten in de buurt staat (of er voor?), is vooral volledig aan pech toe te schrijven. De strategie is vaak dramatisch bij Alonso. Hoewel hij dit soms over zichzelf afroept door gemopper.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 11:09
  • Beamer

    Posts: 1.791

    De vierde plek bij de constructeurs is zo gek nog niet. Ja, het levert wat minder geld op, maar dat zal geen issue zijn voor Red Bull. Het levert echter ook meer tijd in de windtunnel op en dat is ook wel het nodige waard (5% extra per plek lager dacht ik).

    • + 3
    • 12 sep 2025 - 09:47
    • skibeest

      Posts: 1.873

      Daarom mag Yuki nog even blijven

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 13:11

