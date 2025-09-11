user icon
Verstappen kiest favoriete F1-coureurs: Géén Hamilton, Piastri of Norris
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 16:46
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen krijgt vaak de vraag wie hij zelf de beste coureurs op de huidige Formule 1-grid vindt. De Nederlander, die inmiddels vier wereldtitels en 66 overwinningen op zijn naam heeft, wordt door collega’s als Gabriel Bortoleto zelfs omschreven als ‘een van de beste ooit’. Toch wijst Verstappen zelf vooral naar Charles Leclerc en Fernando Alonso als rijders die hem het meest imponeren.

Verstappen gecharmeerd van Leclerc en Alonso

In gesprek met Mundo Deportivo vertelt de Red Bull-coureur dat hij Leclerc ziet als de sterkste man op de zaterdag. “Oef, dat is moeilijk,” opent Verstappen voorzichtig. “Maar ik heb Charles Leclerc altijd beschouwd als een zeer goede coureur in de kwalificatie.” De Monegask staat erom bekend dat hij in één snelle ronde vaak nét dat beetje extra weet te vinden. Voor Verstappen is dat een kwaliteit die hem boven de rest doet uitsteken in het gevecht om polepositions.

Op zondag kijkt de Limburger echter naar een andere naam. Alonso maakt al jaren indruk op Verstappen, vooral tijdens de races. “Ik heb het altijd leuk gevonden, ook in het verleden, om Fernando in de race te zien. Hij is een echte vechter,” zegt de Nederlander. Volgens Verstappen blinkt de tweevoudig wereldkampioen uit door zijn ervaring en mentaliteit, maar vooral door zijn verdedigende vaardigheden. “Hij is briljant in verdedigen,” benadrukt Verstappen. Het is ook geen geheim dat Verstappen en Alonso een goede verhouding hebben. Tegelijkertijd ziet hij Leclerc weer als een coureur die sterker is in het uitvoeren van inhaalacties.

Tot slot wordt de viervoudig wereldkampioen ook gevraagd wie volgens hem de grootste Formule 1-coureur aller tijden is. Verstappen kiest echter geen kant. “Voor mij is dat onmogelijk om te zeggen. Er zijn zoveel geweldige coureurs, uit verschillende tijdperken. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon alle goede coureurs die er ooit zijn geweest te waarderen.”

Larry Perkins

Posts: 59.755

Max noemt 0% eilandbewoners, geen enkele Brit, helemaal niks, nada, noppes, niente...

  • 6
  • 11 sep 2025 - 19:07
Reacties (11)

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.347

    Kijk eens aan... Toch Leclerc. Hoe hij bij Alonso terecht komt, begrijp ik de dag van vandaag iets minder.
    Maar ik blijf in de eerste plaats een teamsupporter. Al mag ik die (soms veel te brave) Leclerc wel.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 17:39
    • oale

      Posts: 781

      Idem. Achteraf heb ik geen idee waarom ik niet zoveel ophad met Leckerc, inmiddels ben ik 180° en vind ik het niet alleen een uitstekend coureur maar ook een bijzonder vriendelijk mens met een fijne persoonlijkheid voor zover ik daar zicht op hebt vanaf mijn luie bank. Hoop echt oprecht dst hij WK wordt bij Ferrari

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 19:12
    • Larry Perkins

      Posts: 59.755

      Nochtans legt Verstappen m.i. helder uit wat hij zo aan Alonso kan waarderen: "Hij is een echte vechter, blinkt uit door zijn ervaring en mentaliteit, hij is briljant in verdedigen." Max kijkt naar het type coureur.

      Daarnaast kijkt Max ook verder dan alleen het laatste seizoen, of de laatste seizoenen...

      • + 2
      • 11 sep 2025 - 19:41
    • snailer

      Posts: 29.624

      Alonso heeft hij altijd al gevonden.

      En Leclerc? Wie is er stiekem geen fan van? Ik ben het niet eens stiekem. Al een flinke tijd zijn dit mijn favorieten: Verstappen, Alonso, Leclerc. In die volgorde. Begin ook een zwak te krijgen voor Bortoleto. Merk dat ik veel meer op hem let als ik samenvattingen bekijk.

      • + 2
      • 11 sep 2025 - 21:19
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.347

      Alonso was een klasbak. In het rijtje van de allerbeste ooit. En Bortoleto is verrassend ën sympathiek. Bearman is sterk denk ik, maar rijdt wat in de schaduw. Beetje onopvallend...

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 23:22
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.993

      Ondanks zijn soms onnodige? fouten heeft Charles begin 2022 het Max lastig gemaakt EN controleert hij Lewis met gemak (ondanks de (onterechte) hype tov de komst van de 7voudig voornamelijk verkregen WDC dankzij Grotendeeks Oppermatige Auto Titels)

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 02:14
  • Larry Perkins

    Posts: 59.755

    Max noemt 0% eilandbewoners, geen enkele Brit, helemaal niks, nada, noppes, niente...

    • + 6
    • 11 sep 2025 - 19:07
    • hupholland

      Posts: 9.211

      Alonso komt van het Iberisch schiereiland;)

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 20:04
    • Larry Perkins

      Posts: 59.755

      Het is om te lachen, schieren en brullen...

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 20:26
  • SennaS

    Posts: 10.433

    Eigenlijk bedoelt Max dat hij de aller beste is.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 23:15
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.993

      In zijn slaap prevelt Lewis ook: "Max, best driver ever"

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 02:08

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

