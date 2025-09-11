Max Verstappen krijgt vaak de vraag wie hij zelf de beste coureurs op de huidige Formule 1-grid vindt. De Nederlander, die inmiddels vier wereldtitels en 66 overwinningen op zijn naam heeft, wordt door collega’s als Gabriel Bortoleto zelfs omschreven als ‘een van de beste ooit’. Toch wijst Verstappen zelf vooral naar Charles Leclerc en Fernando Alonso als rijders die hem het meest imponeren.

Verstappen gecharmeerd van Leclerc en Alonso

In gesprek met Mundo Deportivo vertelt de Red Bull-coureur dat hij Leclerc ziet als de sterkste man op de zaterdag. “Oef, dat is moeilijk,” opent Verstappen voorzichtig. “Maar ik heb Charles Leclerc altijd beschouwd als een zeer goede coureur in de kwalificatie.” De Monegask staat erom bekend dat hij in één snelle ronde vaak nét dat beetje extra weet te vinden. Voor Verstappen is dat een kwaliteit die hem boven de rest doet uitsteken in het gevecht om polepositions.

Op zondag kijkt de Limburger echter naar een andere naam. Alonso maakt al jaren indruk op Verstappen, vooral tijdens de races. “Ik heb het altijd leuk gevonden, ook in het verleden, om Fernando in de race te zien. Hij is een echte vechter,” zegt de Nederlander. Volgens Verstappen blinkt de tweevoudig wereldkampioen uit door zijn ervaring en mentaliteit, maar vooral door zijn verdedigende vaardigheden. “Hij is briljant in verdedigen,” benadrukt Verstappen. Het is ook geen geheim dat Verstappen en Alonso een goede verhouding hebben. Tegelijkertijd ziet hij Leclerc weer als een coureur die sterker is in het uitvoeren van inhaalacties.

Tot slot wordt de viervoudig wereldkampioen ook gevraagd wie volgens hem de grootste Formule 1-coureur aller tijden is. Verstappen kiest echter geen kant. “Voor mij is dat onmogelijk om te zeggen. Er zijn zoveel geweldige coureurs, uit verschillende tijdperken. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon alle goede coureurs die er ooit zijn geweest te waarderen.”