user icon
icon

Verstappen schrijft F1-geschiedenis en pakt alle Red Bull-records

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen schrijft F1-geschiedenis en pakt alle Red Bull-records
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Op het circuit van Monza pakte hij ook de pole position, waarmee hij een nieuw Red Bull-record brak. Verstappen is nu écht de beste coureur uit de geschiedenis van Red Bull, en zijn cijfers zijn indrukwekkend.

Verstappen werd afgelopen weekend de coureur met de meeste pole positions in dienst van Red Bull. Hij pakte op Monza zijn 45ste pole position, en daarmee verbrak hij het record dat hij eerst deelde met Sebastian Vettel. De Duitser wist ook vier wereldtitels te pakken in dienst van Red Bull. Verstappen deelt dit Red Bull-record nog met Vettel, maar verder is hij hem op alle vlakken voorbij gegaan.

Meer over Red Bull Racing McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Vettel voorbij

Verstappen rijdt sinds de Spaanse Grand Prix in 2016 voor Red Bull. Hij is dan ook de coureur met de meeste Grands Prix voor Red Bull: 202. Hiermee heeft hij veel meer races gereden dan zijn 'concurrenten', want Mark Webber (129 Grands Prix) en Vettel (113 Grands Prix). Ook qua zeges steekt Verstappen ver boven de rest uit, want hij heeft 66 races op zijn naam geschreven. Vettel kwam 'slechts' tot 38 zeges in dienst van Red Bull.

Alle Red Bull-records voor Verstappen

Verstappen toonde zich in de afgelopen jaren een veelvraat, en is dan ook de coureur met de meeste zeges in één seizoen (19) en de meeste zeges op rij (10). Beide records brak hij in dienst van Red Bull, waardoor hij dus ook op dit vlak de beste coureur op dit vlak is bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen stond verder 119 keer op het podium namens Red Bull Racing, en wist 34 keer de snelste ronde te rijden. Ook dit zijn Red Bull-records, net als het feit dat hij tot nu toe 3579 rondjes voor het team heeft gereden. Hij wist in al die rondjes 3253,5 punten bij elkaar te rijden, en ook dat is weer een Red Bull-record.

Ernie5335

Posts: 5.610

Een mooi begin 😉

  • 1
  • 11 sep 2025 - 20:26
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.292

    Ik ben blij dat er onder het bericht nog steeds vakantie-foto's staan van Max.....ik ben ze echt nog niet beu hoor.....echt niet......nee, echt niet!

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 17:23
    • Aquarius72

      Posts: 701

      Ook niet een heel klein ietsiepietsie klein beetje beu?

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 18:19
    • Skoda F1

      Posts: 338

      Ben je ook niet een klein beetje trots Ouw? Dat een Belgische Nederlander de wereld even laat zien hoe je nou eigenlijk in een auto moet rijden!..

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 18:37
  • Ernie5335

    Posts: 5.610

    Een mooi begin 😉

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 20:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.194

    Max heeft 3579 rondjes voor Red Bull gereden. Dat klopt. Een heleboel keer 3579 rondjes zelfs.

    Met meer dan 200 races van gemiddeld zo'n 60 rondjes zal hij toch al gauw 12000 rondjes hebben gereden?
    Misschien heeft hij 3579 rondes aan de leiding gelegen of zo, maar daar zullen we wel nooit achter komen.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 20:34

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×