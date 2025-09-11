Verstappen schrijft F1-geschiedenis en pakt alle Red Bull-records

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Op het circuit van Monza pakte hij ook de pole position, waarmee hij een nieuw Red Bull-record brak. Verstappen is nu écht de beste coureur uit de geschiedenis van Red Bull, en zijn cijfers zijn indrukwekkend.

Verstappen werd afgelopen weekend de coureur met de meeste pole positions in dienst van Red Bull. Hij pakte op Monza zijn 45ste pole position, en daarmee verbrak hij het record dat hij eerst deelde met Sebastian Vettel. De Duitser wist ook vier wereldtitels te pakken in dienst van Red Bull. Verstappen deelt dit Red Bull-record nog met Vettel, maar verder is hij hem op alle vlakken voorbij gegaan.

Vettel voorbij

Verstappen rijdt sinds de Spaanse Grand Prix in 2016 voor Red Bull. Hij is dan ook de coureur met de meeste Grands Prix voor Red Bull: 202. Hiermee heeft hij veel meer races gereden dan zijn 'concurrenten', want Mark Webber (129 Grands Prix) en Vettel (113 Grands Prix). Ook qua zeges steekt Verstappen ver boven de rest uit, want hij heeft 66 races op zijn naam geschreven. Vettel kwam 'slechts' tot 38 zeges in dienst van Red Bull.

Alle Red Bull-records voor Verstappen

Verstappen toonde zich in de afgelopen jaren een veelvraat, en is dan ook de coureur met de meeste zeges in één seizoen (19) en de meeste zeges op rij (10). Beide records brak hij in dienst van Red Bull, waardoor hij dus ook op dit vlak de beste coureur op dit vlak is bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen stond verder 119 keer op het podium namens Red Bull Racing, en wist 34 keer de snelste ronde te rijden. Ook dit zijn Red Bull-records, net als het feit dat hij tot nu toe 3579 rondjes voor het team heeft gereden. Hij wist in al die rondjes 3253,5 punten bij elkaar te rijden, en ook dat is weer een Red Bull-record.