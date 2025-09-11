user icon
Norris klaar voor gevecht met Piastri: "Papaya-regels bestaan niet meer"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 19:08
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

De spanning in het titelgevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri begint steeds meer vorm te krijgen. De vraag is of McLaren opnieuw de veelbesproken ‘papaya-rules’ moet toepassen. Al ontkent Norris dat die regels ooit hebben bestaan.

Vorig seizoen kreeg McLaren flinke kritiek te verduren over de manier waarop het team de rijders aanstuurde. Tijdens de Grand Prix van Hongarije 2024 werd Norris verzocht de leiding aan Piastri te geven en later dat jaar, op Monza, dook de term ‘papaya-rules’ op. Die aanpak leverde toen al de nodige kritiek op. Afgelopen weekend laaide de discussie weer op: Piastri moest zijn positie teruggeven aan Norris, die een slechte pitstop had gemaakt. Wederom kon McLaren rekenen op bakken kritiek.

Norris ontkent 'papaya-rules' 

Na afloop van de race in Italië kreeg Norris opnieuw de vraag of er sprake is van ‘papaya-rules’. De Brit reageerde opvallend stellig: “Er zijn geen papaya-rules meer. We hebben ze nooit gehad,” zei hij tegenover DAZN. Even later gaf Norris wel toe dat er nieuwe afspraken zijn, die grotendeels op hetzelfde neerkomen. “Het is niet eens een pagina lang. Het belangrijkste is dat er staat: eerlijk. En dat dekt veel zaken: eerlijkheid voor mij en voor Oscar.”

Spanning neemt toe in titelstrijd

In de titelstrijd neemt de spanning ondertussen toe. Norris greep de leiding in het kampioenschap door de eerste race in Australië te winnen, maar daarna kwam Piastri sterk opzetten. De Australiër heeft inmiddels zeven races op zijn naam staan, tegenover vijf zeges voor Norris. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt momenteel 31 punten.

Volgende week staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma, in de straten van Baku. Vorig jaar wist Piastri daar te zegevieren na een fel gevecht met Charles Leclerc van Ferrari. McLaren kan in Azerbeidzjan bovendien voor de tweede keer op rij de constructeurstitel veiligstellen.

  • Flexwing

    Posts: 134

    Dat denk je haha

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 19:14
  • Pleen

    Posts: 650

    Piastri zal raar opkijken. Oh? Goh, waarom heb ik je dan voorbij laten gaan in Italie? Ik gun Piastri dit kampioenschap echt van harte. Dit zal misschien ook de eerste en laatste kans zijn voor Norris want als Piastri het wint staat er bij hem geen druk meer op.

    • + 4
    • 11 sep 2025 - 19:49
  • Larry Perkins

    Posts: 59.755

    Kortom, de "papaya-rules" noemen ze nu gewoon "rules", dat is alles wat Lando aangeeft...

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 20:03
  • Need5Speed

    Posts: 3.196

    Hij weet dat McLaren hem niet nog een keer gaat matsen, dan worden ze compleet voor gek verklaard. Andersom zou Piastri juist wel gematst kunnen worden, die is 'aan de beurt'.
    Dan maar roepen dat de Papaya rules dood zijn.
    Of het team meegaat met Lando's Papegaya rule moet nog blijken.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 21:04
  • markos

    Posts: 886

    Ik ben benieuwd of Lando nu eens meer met de ellebogen gaat werken. Zal wel moeten wil hij kans maken op de titel.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 21:18
    • HarryLam

      Posts: 4.864

      Lando kan het helemaal shaken......hij redt dit nooit meer.

      • + 3
      • 11 sep 2025 - 21:32
  • snailer

    Posts: 29.624

    Ik hou niet van de liefste jongetjes in de klas. Als Norris gaat strijden met Piastri zoals hij bij de start van Monza race deed, dan ga ik hem supporten voor het WDC,

    • + 2
    • 11 sep 2025 - 21:28
    • TylaHunter

      Posts: 10.476

      Wat deed die nou echt? hij lockete de rechtervoorwiel. De eerste aanval terug van Verstappen, stuurt Verstappen eigenlijk vrij vroeg in, knijpt daarmee Norris af, Norris shaked hem alweer en knalt uit angst vol over de kerb + groene beton aan de binnenkant van de chicane.

      Piastri's inhaal op Leclerc had pas ballen. Ik vind Norris gewoon geen leuke Mclaren coureur. Hup Piastri hup.

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 22:24
    • snailer

      Posts: 29.624

      Het gaat niet om racen met anderen. Het gaat om racen met elkaar.. Dat doen ze niet echt. Piastri vindt het best. Het wordt alleen leuk als Norris mega risico neemt zoals bij de start. Hij knalt bewust door over het gras, kan daardoor aan de binnenkant blijven van Verstappen en hij drukt Verstappen er af. Ballen.

      Kan me de actie op Leclerc niet eens herinneren. Waarschijnlijk iemand die met een oppermachtige inhaalactie een vrij zwakke Ferrari inhaalde. Zwak voor een top team. Leclerc reed een bere race, maar hij kon niet meer dan erg strak zijn rondes rijden.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 00:19
  • DenniSNL1980

    Posts: 318

    Lando is helemaal geen verkeerde ook al wordt hier vaak het tegenovergestelde beweerd. Maar om nu te zeggen dat er geen papaya rules zijn is toch wel erg bijzonder. Heeft hij dit ook echt daadwerkelijk zo gesteld?

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 22:32
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.347

    Alleen piloten-fans liggen hier van wakker van. Het lijkt mij allemaal wat gekleurd. McLaren is gewoon weer een fantastisch team. Ze doen het uitstekend en zelfs als Ferrarist doet mij dat plezier. We zien wel wie kampioen wordt. Uiteindelijk heeft Norris die pitstop ook maar moeten ondergaan. F1 is een teamsport en er gebeurde niets illegaal. Misschien willen de sponsors Norris liever. Dat is de kwalijke keerzijde van F1: de sponsorbelangen en money, lots of money...

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 23:36

