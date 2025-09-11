De spanning in het titelgevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri begint steeds meer vorm te krijgen. De vraag is of McLaren opnieuw de veelbesproken ‘papaya-rules’ moet toepassen. Al ontkent Norris dat die regels ooit hebben bestaan.

Vorig seizoen kreeg McLaren flinke kritiek te verduren over de manier waarop het team de rijders aanstuurde. Tijdens de Grand Prix van Hongarije 2024 werd Norris verzocht de leiding aan Piastri te geven en later dat jaar, op Monza, dook de term ‘papaya-rules’ op. Die aanpak leverde toen al de nodige kritiek op. Afgelopen weekend laaide de discussie weer op: Piastri moest zijn positie teruggeven aan Norris, die een slechte pitstop had gemaakt. Wederom kon McLaren rekenen op bakken kritiek.

Norris ontkent 'papaya-rules'

Na afloop van de race in Italië kreeg Norris opnieuw de vraag of er sprake is van ‘papaya-rules’. De Brit reageerde opvallend stellig: “Er zijn geen papaya-rules meer. We hebben ze nooit gehad,” zei hij tegenover DAZN. Even later gaf Norris wel toe dat er nieuwe afspraken zijn, die grotendeels op hetzelfde neerkomen. “Het is niet eens een pagina lang. Het belangrijkste is dat er staat: eerlijk. En dat dekt veel zaken: eerlijkheid voor mij en voor Oscar.”

Spanning neemt toe in titelstrijd

In de titelstrijd neemt de spanning ondertussen toe. Norris greep de leiding in het kampioenschap door de eerste race in Australië te winnen, maar daarna kwam Piastri sterk opzetten. De Australiër heeft inmiddels zeven races op zijn naam staan, tegenover vijf zeges voor Norris. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt momenteel 31 punten.

Volgende week staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma, in de straten van Baku. Vorig jaar wist Piastri daar te zegevieren na een fel gevecht met Charles Leclerc van Ferrari. McLaren kan in Azerbeidzjan bovendien voor de tweede keer op rij de constructeurstitel veiligstellen.