Verstappen maakt indruk met oppermachtige zege: "Toto Wolff had gelijk!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Nederlander was oppermachtig, en het leek alsof de oude dagen herleefden. Ralf Schumacher stelt dat vooral Verstappen het verschil maakte, en dat het niet zozeer aan Red Bull Racing lag.

Verstappen kende een opvallend sterk raceweekend op het circuit van Monza. Na de vrije trainingen was hij opvallend tevreden, en in de kwalificatie pakte hij een indrukwekkende pole position. Hierdoor gold hij direct als de favoriet voor de zege in de Grand Prix, en de viervoudig wereldkampioen maakte die verwachtingen waar. Verstappen kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op de McLarens over de streep, en won voor het eerst sinds het voorjaar weer een race.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat Verstappen vooral het verschil maakte: "Ik denk dat Toto Wolff het na de race het beste verwoordde: Max Verstappen maakt het verschil. Yuki Tsunoda was niet slecht, maar je ziet dan weer wie er echt mee om kan gaan. Eigenlijk moet je ook zeggen dat Max in zijn Red Bull iedereen er dit weekend als opaatjes uit liet zien."

Wat gebeurde er met Norris?

Schumacher wijst ook naar het moment van Verstappen met Lando Norris in de eerste bocht. Volgens de Duitser liet Verstappen hier zien dat hij volwassen is geworden: "Voor mij was het duidelijk dat hij het zou proberen. Hij is immers gedurfd genoeg, maar hij besefte ook dat het misschien iets te veel was, vooral gezien de manier waarop hij het deed. Hij duwde Norris daar een beetje opzij. Dat zien de wedstrijdleiding en de stewards natuurlijk ook."

"Ik denk dat hij daar op een kampioenswaardige manier mee om is gegaan. Hij maakte er geen groot drama van en haalde daarna weer terug in. Dat moet je hem gewoon nageven. Hij blijft gewoon heel erg rustig in de auto."