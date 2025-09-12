user icon
Verstappen maakt indruk met oppermachtige zege: "Toto Wolff had gelijk!"

Verstappen maakt indruk met oppermachtige zege: "Toto Wolff had gelijk!"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 07:36
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Nederlander was oppermachtig, en het leek alsof de oude dagen herleefden. Ralf Schumacher stelt dat vooral Verstappen het verschil maakte, en dat het niet zozeer aan Red Bull Racing lag.

Verstappen kende een opvallend sterk raceweekend op het circuit van Monza. Na de vrije trainingen was hij opvallend tevreden, en in de kwalificatie pakte hij een indrukwekkende pole position. Hierdoor gold hij direct als de favoriet voor de zege in de Grand Prix, en de viervoudig wereldkampioen maakte die verwachtingen waar. Verstappen kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op de McLarens over de streep, en won voor het eerst sinds het voorjaar weer een race.

'Toto Wolff had gelijk'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat Verstappen vooral het verschil maakte: "Ik denk dat Toto Wolff het na de race het beste verwoordde: Max Verstappen maakt het verschil. Yuki Tsunoda was niet slecht, maar je ziet dan weer wie er echt mee om kan gaan. Eigenlijk moet je ook zeggen dat Max in zijn Red Bull iedereen er dit weekend als opaatjes uit liet zien."

Wat gebeurde er met Norris?

Schumacher wijst ook naar het moment van Verstappen met Lando Norris in de eerste bocht. Volgens de Duitser liet Verstappen hier zien dat hij volwassen is geworden: "Voor mij was het duidelijk dat hij het zou proberen. Hij is immers gedurfd genoeg, maar hij besefte ook dat het misschien iets te veel was, vooral gezien de manier waarop hij het deed. Hij duwde Norris daar een beetje opzij. Dat zien de wedstrijdleiding en de stewards natuurlijk ook."

"Ik denk dat hij daar op een kampioenswaardige manier mee om is gegaan. Hij maakte er geen groot drama van en haalde daarna weer terug in. Dat moet je hem gewoon nageven. Hij blijft gewoon heel erg rustig in de auto."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
