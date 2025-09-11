Red Bull twijfelt aan impact nieuwe updates bij auto Verstappen

user icon
Het team van Red Bull Racing kende een succesvol raceweekend in Italië. Op het circuit van Monza kwam Max Verstappen met bijna twintig seconden op de McLarens als winnaar over de streep. Hij reed rond met een nieuwe vloer, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies durft niet te zeggen of dit een gamechanger is.

Verstappen kende een ijzersterk weekend op het circuit van Monza. Hij voelde zich steeds beter in zijn RB21, en dat was zeker niet tijdens elk raceweekend het geval. Red Bull had de aanpak van het weekend veranderd, maar dat was niet het enige. Ze hadden ook wat updates meegenomen naar Monza, en dat zorgde ervoor dat Verstappen met een nieuwe vloer kon rijden.

'Kleine stap in de goede richting'

Deze nieuwe vloer speelde mogelijk een rol bij het succes van Verstappen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies durft daar geen uitspraken over te doen bij de internationale media: "We weten dat dit een kleine stap in de goede richting is. Wat ik kan zeggen, is dat het sowieso niet gaat om een tienden winst of iets dergelijks. We winnen er een klein beetje tijd mee."

Vergelijken met andere circuits

Wat meespeelt bij de voorzichtigheid van Mekies, is dat het circuit van Monza uniek is. Weinig andere circuits zijn te vergelijken met de razendsnelle Italiaanse omloop, zo weet ook Mekies: "We weten hoe specifieke de karakteristieken van deze lay-out precies zijn. Het is voor ons een goed leermoment geweest. We zullen zien waar dit ons gaat brengen in de aankomende races. We zullen het zien in Bakoe."

In de straten van Bakoe staat over anderhalve week de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Deze baan is heel anders dan in Monza. Het gaat hier om een stratencircuit met een aantal zeer lange rechte stukken en meerdere zeer krappe bochten. Daarnaast wordt een foutje hier hard afgestraft door de aanwezige muren.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.751

    Het is misschien geen gamechanger maar Q3 was wel het kantelpunt in het seizoen...

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 16:13
    • tour71

      Posts: 1.537

      Had die andere italiaanse race ook kunnen zijn... was het ook niet.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 17:13

