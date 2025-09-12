Pittige kritiek voor Hamilton: "Zijn houding was niet goed!"

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend zijn eerste race als Ferrari-coureur op het circuit van Monza. De Brit had een gridstraf openstaan, en wist zich vervolgens op te werken naar de zesde plaats. Zijn houding levert hem echter kritiek op, onder meer van Jean Alesi.

Hamilton startte de Italiaanse Grand Prix vanaf de tiende plaats. Dit was een gevolg van een gridstraf die hij had opgelopen in Zandvoort, waar hij niet van zijn gas was gegaan onder gele vlaggen voorafgaand de race. In Monza voelde Hamilton zich goed, en wist hij zich op te werken naar de zesde plaats. Zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam als vierde over de streep.

Moest Hamilton beter op Leclerc letten?

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is tegenover Corriere della Sera kritisch op Hamilton: "Ik vond zijn houding niet goed. In de kwalificatie op zaterdag had hij Leclerc kunnen helpen, misschien zelfs moeten helpen. Iedereen verwachtte dat Lewis zich zo zou gedragen, zonder dat dat van hem gevraagd zou worden. Denk maar aan zijn woorden, het verloop van het huidige seizoen en zijn eerste ontmoeting met de fans in Italië."

Wachten tot volgend jaar

Alesi is het eens met de kritiek op Hamilton. De Fransman vindt ook dat de zevenvoudig wereldkampioen een tow aan Leclerc moest geven: "Ik ben het daar wel mee eens, ook al zou een betere startpositie op de grid de uitslag van de race voor Ferrari niet hebben veranderd. Het is duidelijk dat we tot volgend jaar zullen moeten wachten, met behoud van ons geloof en ons vertrouwen."

Voor Hamilton verloopt zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari vooralsnog niet zoals hij had gehoopt. Hij heeft zich nog niet kunnen mengen in de strijd om de zege, en stond zelfs nog geen enkele keer op het podium. Zijn enige succes tot nu toe was een sprintzege in China.