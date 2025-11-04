user icon
icon

Ferrari-legende looft 'vechter' Verstappen in zware titelstrijd

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-legende looft 'vechter' Verstappen in zware titelstrijd
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 18:09
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Hij maakt nog altijd kans op de wereldtitel, al leek dat begin dit seizoen niet het geval te zijn. Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris flink verkleind.

Meer over Ferrari Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

30 okt

Oud-coureur Jean Alesi ziet deze verandering ook. De Fransman is erg onder de indruk van Max Verstappen. Volgens Alesi is Verstappen een vechter en komt hij constant terug. De Nederlander won drie van de afgelopen vijf races. 

'Het is heel erg spannend'

Alesi weet nog niet wie wereldkampioen wordt, maar hij is wel erg te spreken over Max Verstappen. De voormalig Ferrari-coureur spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Het is heel spannend. Waarom? Omdat er nog vier races te gaan zijn, met twee sprintraces, en we drie coureurs hebben die het kampioenschap kunnen winnen. Twee binnen hetzelfde team, McLaren, en Max Verstappen."

Toch heeft Alesi een lichte voorkeur wat betreft coureurs. Hij zegt over Verstappen: "Hij is echt een vechter en een winnaar. En hij had aan het begin van het seizoen wat problemen met de auto. Nu lijkt de auto competitiever en komt hij echt terug. Dus we gaan een heel spannend einde van dit kampioenschap tegemoet."

Komende Grand Prix in Brazilië

De Formule 1 rijdt aankomend weekend in Zuid-Amerika. De Grand Prix van Brazilië staat ook dit seizoen weer op de kalender. Verstappen wist hier vorig seizoen op bijzondere wijze te winnen, maar Lando Norris pakte vorig seizoen de pole position. De Grand Prix van Brazilië kan dus ook weer twee kanten opvallen. Zowel Verstappen als Norris zijn hier kanshebbers en ook Piastri is nog niet afgeschreven. 

Norris leidt het wereldkampioenschap met 357 punten en Piastri staat daarachter met 356 punten. Dan volgt Verstappen met iets minder punten vergeleken met zijn concurrenten. De Nederlander staat 36 punten acher op Norris en komt daarmee op 321 punten.

Larry Perkins

Posts: 61.219

@Redcarsmatter en @Larry Perkins zijn al die loftuitingen aan het adres van Max spuugzat!

(maar gelukkig is de laatste alinea wel in ere herstelt, en klopt die nou ook)

  • 2
  • 4 nov 2025 - 18:23
F1 Nieuws Max Verstappen Jean Alesi Ferrari Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.217

    @Redcarsmatter en @Larry Perkins zijn al die loftuitingen aan het adres van Max spuugzat!

    (maar gelukkig is de laatste alinea wel in ere herstelt, en klopt die nou ook)

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 18:23
  • Pietje Bell

    Posts: 31.749

    Het schijnt dat Max en Borteleto vanavond (SP tijd) in de podcast PelasPistas360 zitten
    waar Nelson jr elke week in zit.
    Geen idee of dat ergens te zien is. Vast wel. "Iemand" had dat "gelekt".

    https://postimg.cc/JtqWZtdt

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 19:00
    • Pietje Bell

      Posts: 31.749

      Heb het gevonden, maar uitgerekend voor deze uitzending
      moet je betalen.

      Available to all users this Tuesday at 9 p.m.

      https://youtu.be/2wugICRdUJQ

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 19:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.749

      Een hele lange uitzending van 1:06:55 "alleen voor leden".

      Zie hier al hun video's. Bijna allemaal door iedereen te bekijken.

      https://www.youtube(.)com/@PelasPistasPodcast

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 19:10
  • Golf-GTI

    Posts: 1.579

    Norris leidt het wereldkampioenschap met 357 punten en Piastri staat daarachter met 356 punten. Dan volgt Verstappen met iets minder punten vergeleken met zijn concurrenten. De Nederlander staat 36 punten achter op Norris en komt daarmee op 321 punten.


    Het is maar dat je het niet vergeet. En meteen maar de spelling gecorrigeerd...

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 19:17

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar