Ferrari-legende looft 'vechter' Verstappen in zware titelstrijd

Max Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Hij maakt nog altijd kans op de wereldtitel, al leek dat begin dit seizoen niet het geval te zijn. Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris flink verkleind.

Oud-coureur Jean Alesi ziet deze verandering ook. De Fransman is erg onder de indruk van Max Verstappen. Volgens Alesi is Verstappen een vechter en komt hij constant terug. De Nederlander won drie van de afgelopen vijf races.

'Het is heel erg spannend'

Alesi weet nog niet wie wereldkampioen wordt, maar hij is wel erg te spreken over Max Verstappen. De voormalig Ferrari-coureur spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Het is heel spannend. Waarom? Omdat er nog vier races te gaan zijn, met twee sprintraces, en we drie coureurs hebben die het kampioenschap kunnen winnen. Twee binnen hetzelfde team, McLaren, en Max Verstappen."

Toch heeft Alesi een lichte voorkeur wat betreft coureurs. Hij zegt over Verstappen: "Hij is echt een vechter en een winnaar. En hij had aan het begin van het seizoen wat problemen met de auto. Nu lijkt de auto competitiever en komt hij echt terug. Dus we gaan een heel spannend einde van dit kampioenschap tegemoet."

Komende Grand Prix in Brazilië

De Formule 1 rijdt aankomend weekend in Zuid-Amerika. De Grand Prix van Brazilië staat ook dit seizoen weer op de kalender. Verstappen wist hier vorig seizoen op bijzondere wijze te winnen, maar Lando Norris pakte vorig seizoen de pole position. De Grand Prix van Brazilië kan dus ook weer twee kanten opvallen. Zowel Verstappen als Norris zijn hier kanshebbers en ook Piastri is nog niet afgeschreven.

Norris leidt het wereldkampioenschap met 357 punten en Piastri staat daarachter met 356 punten. Dan volgt Verstappen met iets minder punten vergeleken met zijn concurrenten. De Nederlander staat 36 punten acher op Norris en komt daarmee op 321 punten.