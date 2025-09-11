Herbert toont begrip voor fans die Norris uitfluiten

De Grand Prix van Italië kende afgelopen weekend een opmerkelijk slot. McLaren vroeg aan hun coureur Oscar Piastri of hij zijn teamgenoot Lando Norris erlangs wilde laten, omdat laatstgenoemde een slechte pitstop achter de rug had. Norris werd op het podium uitgefloten door de fans, en Johnny Herbert begrijpt dat wel.

Norris was vrijwel de hele race de snelste McLaren-coureur. Op het circuit van Monza kon hij Max Verstappen niet bijhouden, maar McLaren probeerde het gat door middel van een tactische zet te verkleinen. Ze haalden hun coureurs pas laat in de race naar binnen, en gaven ze daarna verse setjes softs. De pitstop van Norris liep echter in de soep waardoor Piastri hem wist in te halen. McLaren vroeg vervolgens aan Piastri of hij Norris erlangs wilde laten, en na een klein moment van twijfel deed hij dit ook.

Het fluitconcert voor Norris

Norris werd uiteindelijk tweede en werd tijdens de podiumceremonie kortstondig uitgefloten door een aantal fans. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert begrijpt dit wel, zo legt hij uit in gesprek met goksite Adventure Gamers: "Ik weet zeker dat er een gedeelte van de Papaja Rules gold bij McLaren, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er boegeroep te horen was."

Zingen voor Verstappen

De Tifosi reageerden heel anders toen Max Verstappen op het podium verscheen. Het boegeroep voor Norris verdween, en de fans begonnen het welbekende 'TuTuTu Max Verstappen' te zingen voor de racewinnaar. Ook dat begrijpt Herbert: "Maar dat gezang voor Verstappen, dat is volledig te begrijpen. Zou de Tifosi Max graag in een auto van Ferrari zien? Ik weet zeker dat zei en veel anderen van ons zouden denken dat hij daar het verschil kan gaan maken."

Een overstap van Verstappen naar Ferrari lijkt niet aan de orde te zijn. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, en liet eerder al weten in 2026 gewoon voor hen te rijden.