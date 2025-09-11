user icon
Verstappen sluit nieuw race-avontuur uit: "Te gevaarlijk"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 11:22
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil racen in meer klassen dan alleen de Formule 1. Toch hoeft men in bepaalde races niet te rekenen op de aanwezigheid van Verstappen, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally vindt de Nederlander te gevaarlijk.

Verstappen is een groot fan van veel verschillende takken van autosport. Hij heeft zijn eigen GT-raceteam en rijdt zelf ook regelmatig in deze auto's. Verstappen is daarnaast dol op langeafstandsraces, en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Hij probeert zijn dromen uit te laten komen, en zal aankomend weekend te bewonderen zijn op de Nürburgring Nordschleife.

Avontuur op de Nordschleife

Verstappen wil namelijk graag racen op de Nordschleife, maar daar is een speciale permit voor nodig. Op vrijdag zal hij deelnemen aan een speciale cursus, waarna hij op zaterdag zijn eerste race zal rijden in een minder krachtige auto. Dit is nodig om in de toekomst te kunnen rijden in een GT3-bolide in de 'Groene Hel'.

Welke races wil Verstappen niet rijden?

Verstappen zit er echter niet op te wachten om aan alle grote races in de wereld deel te nemen. In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo wordt Verstappen gevraagd waarom hij niet net als Fernando Alonso wil deelnemen aan de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. De huidige Aston Martin-coureur ging in deze grote wedstrijden wél op jacht naar succes, al bleek de uitdaging toch groter te zijn dan gedacht.

Verstappen laat doorschemeren dat hij dit te gevaarlijk vindt: "Ja, ik zou zeggen dat het het risico niet waard is om daar te gaan racen. Na de Formule 1 heb je je leven vaak genoeg op het spel gezet. Dus het is gewoon een risico dat het naar mijn mening op een gegeven moment niet meer waard is om te nemen." 

Brummbär

Posts: 664

Nice nice, iedereen zit te wachten op artikelen over de Nurnburgring. Dus dan zo'n titel. Dat zorgt wel voor clicks. Nog een al 20 keer herhaald verhaaldje erbij over de Indycar en tada.. profit

  • 6
  • 11 sep 2025 - 12:17
Reacties (13)

  • van lotje,g

    Posts: 1.083

    Zeepkisten race is nog gevaarlijker.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 11:54
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.171

    "Echte Mannen" zoal VEEKAY rijden INDYCAR zonder stuurbekrachtiging en zonder bandenwarmers !!

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 12:09
    • Skoda F1

      Posts: 335

      Juist en niet van die pussy Drs shit!. Of mgu-k/h en artificiële downforce gewoon met doodkist 400kmh in de rondte!..

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 13:04
    • Brummbär

      Posts: 664

      verhaaldje, also nice

      • + 3
      • 11 sep 2025 - 12:17
    • Pietje Bell

      Posts: 30.856

      Herhaald verhaaldje. Heb ik ook wel eens, is gewoon een typo.

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 12:47
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.171

      "Echte Mannen" zoal VEEKAY rijden INDYCAR zonder stuurbekrachtiging en zonder bandenwarmers !! Mietjes rijden F1 ! Dus wat is je punt?

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 13:04
    • Paulie

      Posts: 4.440

      echte uit de clay getrokken mannen, die kom je niet tegen in F1

      • + 4
      • 11 sep 2025 - 13:18
  • Freek-Willem

    Posts: 6.191

    Dan zal ie pa niet achterna gaan. Door rally te gaan rijden. Die mensen zijn echt compleet de weg kwijt als je het mij vraagt. Figuurlijk dan want anders wordt het nog gevaarlijker

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 12:46
    • Larry Perkins

      Posts: 59.740

      Max heeft ook al honderd keer gezegd dat hij geen rally's gaat rijden.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 15:08
  • Paulie

    Posts: 4.440

    wat 'n watje man

    • + 3
    • 11 sep 2025 - 12:51
    • Larry Perkins

      Posts: 59.740

      Dan heeft Max groot gelijk, want watjes vliegen heel makkelijk in de fik...

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 15:09
    • Paulie

      Posts: 4.440

      Romain was toch geen watje? een crepe suzette, dat wel...

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 15:16

