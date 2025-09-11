Verstappen sluit nieuw race-avontuur uit: "Te gevaarlijk"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil racen in meer klassen dan alleen de Formule 1. Toch hoeft men in bepaalde races niet te rekenen op de aanwezigheid van Verstappen, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally vindt de Nederlander te gevaarlijk.

Verstappen is een groot fan van veel verschillende takken van autosport. Hij heeft zijn eigen GT-raceteam en rijdt zelf ook regelmatig in deze auto's. Verstappen is daarnaast dol op langeafstandsraces, en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Hij probeert zijn dromen uit te laten komen, en zal aankomend weekend te bewonderen zijn op de Nürburgring Nordschleife.

Avontuur op de Nordschleife

Verstappen wil namelijk graag racen op de Nordschleife, maar daar is een speciale permit voor nodig. Op vrijdag zal hij deelnemen aan een speciale cursus, waarna hij op zaterdag zijn eerste race zal rijden in een minder krachtige auto. Dit is nodig om in de toekomst te kunnen rijden in een GT3-bolide in de 'Groene Hel'.

Welke races wil Verstappen niet rijden?

Verstappen zit er echter niet op te wachten om aan alle grote races in de wereld deel te nemen. In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo wordt Verstappen gevraagd waarom hij niet net als Fernando Alonso wil deelnemen aan de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. De huidige Aston Martin-coureur ging in deze grote wedstrijden wél op jacht naar succes, al bleek de uitdaging toch groter te zijn dan gedacht.

Verstappen laat doorschemeren dat hij dit te gevaarlijk vindt: "Ja, ik zou zeggen dat het het risico niet waard is om daar te gaan racen. Na de Formule 1 heb je je leven vaak genoeg op het spel gezet. Dus het is gewoon een risico dat het naar mijn mening op een gegeven moment niet meer waard is om te nemen."