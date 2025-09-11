user icon
Zwager van Verstappen wijst groot voordeel van Piastri aan

Zwager van Verstappen wijst groot voordeel van Piastri aan
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 12:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor controverse met een opvallende teamorder. Ze vroegen aan Oscar Piastri om zijn teamgenoot Lando Norris erlangs te laten, omdat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. Volgens Nelson Piquet Jr kan Piastri dit nu in zijn voordeel gaan gebruiken.

Het team van McLaren besloot in Monza om hun coureurs pas laat naar binnen te halen. Piastri dook als eerste naar binnen en kreeg in een recordtijd een setje nieuwe banden. Eén rondje later kwam Norris naar binnen, maar zijn pitstop viel volledig in het water. Hierdoor verloor hij veel tijd, en werd hij ingehaald door Norris. Aangezien de Brit het strategische voordeel had gekregen, kreeg Piastri de vraag om Norris erlangs te laten. Na een klein momentje van twijfel voldeed Piastri aan de teamorder.

Voordeel voor Piastri

Dit zorgde voor de nodige controverse, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr kleeft hier een voordeel aan voor Piastri. De Braziliaanse zwager van Max Verstappen geeft zijn mening in de podcast Pelas Pistas: "Piastri wint zo aan krediet bij het team. Als het tegen het einde van het seizoen spannender wordt, dan heeft hij een troefkaart in handen."

"Ik denk dat hij een teamspeler is en kan zeggen: 'Man, ik heb toen teveel geholpen'. Het was echter niet nodig dat zijn positie heeft teruggeven, want het was een fout van het team."

Invloed op de titelkansen van Piastri

Piquet Jr wijst een mogelijk nadeel voor Piastri aan, maar komt direct met een nuance: "Hij zal hier veel spijt van krijgen als hij het kampioenschap met minder dan drie punten verschil verliest. Maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn, ik denk dat hij gaat winnen. Maar ik denk ook dat deze beslissing niet zou zijn genomen als er nog drie races te gaan waren. Als er nog drie races te gaan waren, vraag ik me af of hij dit had gedaan."

F1 Nieuws Max Verstappen Nelson Jr. Piquet Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.854

    Nog zo iemand die meedrijft op het succes van Max.
    Er gaat geen uitzending voorbij of hij moet Max "die een gezin met mijn zus heeft"
    benoemen. Laatst kwam hij met een scoop dat Max volgend jaar bij Mercedes gaat
    rijden, ["Wat wel anders wordt als Max volgend seizoen bij Mercedes rijdt"] wat hij nadat
    Max iedereen had laten weten dat hij bij RBR blijft weersprak en uitlegde dat hij
    dat niet zo bedoeld had, hahaha. Net zo'n aandachttrekker als zijn zus.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 12:45
  • Larry Perkins

    Posts: 59.733

    "Zwager van Verstappen wijst groot voordeel van Piastri aan."

    Nelson Piquet jr. is [b] géén [b] zwager van Max!

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 13:18

