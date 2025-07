Mercedes-transfer op komst? Zwager van Verstappen onthult details

Vertrekt Max Verstappen naar Mercedes? Het is een vraag die al weken boven de Formule 1-wereld hangt. Het lijkt steeds realistischer en de zwager van Max Verstappen, Nelson Piquet Jr., zegt dat het hoge woord eruit is en Verstappen naar Mercedes verkast.

Nelson Piquet Jr. versprak zich een week geleden in de Pelas Pistas-podcast. Hij beweerde dat Verstappen een overstap naar Mercedes gaat maken, al kwam hij daar snel op terug. Nu heeft hij er weer een hele andere kijk op.

'Het is een optie'

Piquet Jr. zegt in diezelfde podcast nu: "Ze zijn in gesprek, dat weet iedereen toch? We missen alleen nog de laatste contractdetails, maar iedereen weet dat het een optie is. Ze zijn in gesprek."

"Tot augustus", antwoordde de Braziliaan toen hem werd gevraagd naar de deadline voor Verstappen om een beslissing te nemen over zijn toekomst in de Formule 1. "Tegen die tijd moet hij een beslissing hebben genomen. Dan hebben ze de laatste details geregeld of niet." De zwager van de Nederlandse kampioen is compleet voor een overstap van Verstappen naar Mercedes: "Het zou echt cool zijn!"

In het voordeel van Mercedes

Voormalig Formule 1-coureur en oud FIA-steward Johnny Herbert denkt ook dat Mercedes een voordeel heeft. Hij stelt dat er meerdere factoren zijn die nadelig kunnen zijn voor het team dat sinds vorige week onder leiding staat van Laurent Mekies. Hij volgende vorige week de ontslagen teambaas Christian Horner op.

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlander rijdt sinds 2016 voor Red Bull. Hij is in totaal vier keer wereldkampioen geworden met het team en heeft maar liefst 198 races gereden voor Red Bull Racing. Daarin heeft hij 65 keer gewonnen, 44 pole positions en 117 podiums gereden. Wat de toekomst brengt voor Verstappen is nog onduidelijk, maar het begint steeds realistischer te worden.