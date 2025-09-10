user icon
icon

Schumacher: "Verstappen zou perfect bij Ferrari passen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher: "Verstappen zou perfect bij Ferrari passen"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander werd luidkeels toegezongen door de Tifosi, en daar was hij blij mee. Volgens Ralf Schumacher zou Verstappen heel erg goed bij het huidige team van Ferrari passen.

Verstappen reed een ijzersterke race op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen maakte geen fout, en kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op Lando Norris als winnaar over de streep. Verstappen liet blijken dat hij zich heel erg goed voelt bij Red Bull, en daarmee leek hij definitief een einde te maken aan alle verhalen over een mogelijk vertrek. Eerder werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat kwam er niet van.

Meer over Ferrari Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

31 aug

'Italianen kunnen zich dat voorstellen'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher genoot van Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse doet hij een opvallende uitspraak: "Het voelde alsof het hele publiek de naam van Max Verstappen scandeerde. Ik heb het gevoel dat de Italianen zich wel kunnen voorstellen dat de snelste man van het veld binnenkort in een Ferrari rijdt."

Past bij Ferrari

Volgens Schumacher, wiens broer Michael jarenlang schitterde bij Ferrari, zou hij goed in het plaatje passen. Verstappen staat echter nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, terwijl Ferrari voor volgend jaar beschikt over de diensten van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Schumacher gaat verder met zijn verhaal: "Ik moet eerlijk zeggen, als ik zie hoe teambaas Frédéric Vasseur vandaag de dag als persoon is, en ook hoe Ferrari zich vertegenwoordigt en de gezinssituatie van Max met twee kinderen, dan heb ik het gevoel dat dit een geweldige match zou zijn."

Van een transfer van Verstappen lijkt het voorlopig niet te komen. Hij rijdt volgend jaar voor het team van Red Bull, en voelt zich nog steeds op zijn gemak.

Mick34

Posts: 1.236

Max toont veel parallellen met Michael Schumacher. Daarom hoop ik ook dat Max hetzelfde kunststukje voor elkaar kan krijgen bij Ferrari. Maar ik denk dat hij ook hetzelfde zal moeten doen als wat Michael deed met Ferrari; belangrijke kopstukken van andere teams binnen Ferrari positioneren. Anders... [Lees verder]

  • 12
  • 10 sep 2025 - 18:21
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Ferrari Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.289

    "Ralf doet in de podcast Backstage Boxengasse een opvallende uitspraak"

    Met 'n beetje fantasie lees ik in het Nederlands: 'achterlangs in die box met wat gas'.
    Dus ik vermoed dat die podcast 'n gay-dingetje is...

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 17:32
    • Quovadis

      Posts: 272

      lachgas - met een smile gaat er weer een voor de bijl

      • + 2
      • 10 sep 2025 - 18:22
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.048

      @ouw-sjagerijn:

      En ondanks al eerder is gemeld dat die gay grapjes intussen vervelend worden, elke keer als het over Ralf gaat... moet het maar weer eens gebruikt worden...

      Deze site doet er blijkbaar niets mee. Maar het begint een structureel ding te worden. Wanneer er continue grapjes over Hamiltons huidskleur gemaakt zal worden zal men er over vallen, maar gaygrapjes die continue terugkeren mogen blijkbaar wel.

      Okee prima, duidelijk. Maar begin het vreemd te vinden. En vrij irritant. En onnodig. En zielig.

      • + 9
      • 10 sep 2025 - 19:38
  • OrangeArrows

    Posts: 3.262

    Rare argumentatie

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 18:03
  • Mick34

    Posts: 1.236

    Max toont veel parallellen met Michael Schumacher. Daarom hoop ik ook dat Max hetzelfde kunststukje voor elkaar kan krijgen bij Ferrari. Maar ik denk dat hij ook hetzelfde zal moeten doen als wat Michael deed met Ferrari; belangrijke kopstukken van andere teams binnen Ferrari positioneren. Anders denk ik dat je het niet voor elkaar krijgt.

    Hiermee zeggende; ik hoop dat Max uiteindelijk bij Ferrari terecht gaat komen. Dat zou fantastisch zijn!

    • + 12
    • 10 sep 2025 - 18:21

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×