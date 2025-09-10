Schumacher: "Verstappen zou perfect bij Ferrari passen"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander werd luidkeels toegezongen door de Tifosi, en daar was hij blij mee. Volgens Ralf Schumacher zou Verstappen heel erg goed bij het huidige team van Ferrari passen.

Verstappen reed een ijzersterke race op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen maakte geen fout, en kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op Lando Norris als winnaar over de streep. Verstappen liet blijken dat hij zich heel erg goed voelt bij Red Bull, en daarmee leek hij definitief een einde te maken aan alle verhalen over een mogelijk vertrek. Eerder werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat kwam er niet van.

'Italianen kunnen zich dat voorstellen'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher genoot van Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse doet hij een opvallende uitspraak: "Het voelde alsof het hele publiek de naam van Max Verstappen scandeerde. Ik heb het gevoel dat de Italianen zich wel kunnen voorstellen dat de snelste man van het veld binnenkort in een Ferrari rijdt."

Past bij Ferrari

Volgens Schumacher, wiens broer Michael jarenlang schitterde bij Ferrari, zou hij goed in het plaatje passen. Verstappen staat echter nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, terwijl Ferrari voor volgend jaar beschikt over de diensten van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Schumacher gaat verder met zijn verhaal: "Ik moet eerlijk zeggen, als ik zie hoe teambaas Frédéric Vasseur vandaag de dag als persoon is, en ook hoe Ferrari zich vertegenwoordigt en de gezinssituatie van Max met twee kinderen, dan heb ik het gevoel dat dit een geweldige match zou zijn."

Van een transfer van Verstappen lijkt het voorlopig niet te komen. Hij rijdt volgend jaar voor het team van Red Bull, en voelt zich nog steeds op zijn gemak.