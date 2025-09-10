Na de Grand Prix van Italië was McLaren hét gespreksonderwerp van het weekend. Op de Temple of Speed in Monza moest Oscar Piastri zijn tweede plaats afstaan aan teamgenoot Lando Norris, ondanks dat de Brit juist tijd had verloren door een slechte pitstop. De ingreep van McLaren leverde felle kritiek op, maar voormalig wereldkampioen Nico Rosberg kon zich uitstekend vinden in de beslissing.

Piastri kwam voor Norris te liggen doordat McLaren de pitstop van Norris had verprutst. Toch kreeg de Australiër via teamradio te horen dat hij zijn positie moest teruggeven. Volgens ingewijden speelde er nog een openstaande rekening uit Hongarije 2023 mee, waar Norris de zege aan Piastri gunde.

Rosberg snapt McLaren

Veel fans vonden de teamorder onrechtvaardig, maar Rosberg had begrip voor de aanpak van McLaren. De Duitser, die tussen 2014 en 2016 zelf in een hevige titelstrijd met Lewis Hamilton verwikkeld was, sprak bij Sky Sports duidelijke taal. “Ik was blij dat ze dat deden, want vanuit mijn oogpunt wil ik een superspannend Formule 1-kampioenschap beleven tot het einde,” aldus de wereldkampioen van 2016.

Volgens Rosberg hoort een slechte pitstop simpelweg bij het racen en verandert dat niets aan de hiërarchie binnen het team. “Als een pitstop een seconde trager verloopt en dat kost je de overwinning, dan is dat onderdeel van de sport. Dat is altijd zo geweest. Voor Oscar is het natuurlijk niet leuk, maar hij had geen keuze. Als het team eenmaal beslist, moet hij gehoorzamen.”

Rosberg zat in dezelfde situatie met Hamilton

Rosberg verwees bovendien naar een eigen ervaring die sterk deed denken aan Piastri’s situatie. Tijdens de Grand Prix van Monaco 2016 – slechts één race nadat hij in Barcelona met Hamilton crashte – kreeg hij zelf een teamorder. “Ik lag tweede, Lewis derde, en Ricciardo reed weg omdat ik te langzaam was. Ik moest Hamilton voorbij laten, en uiteindelijk won hij de race.”