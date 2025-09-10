user icon
Ervaringsdeskundige Rosberg snapt McLaren: "Zo reed ik met Hamilton ook"

Ervaringsdeskundige Rosberg snapt McLaren: "Zo reed ik met Hamilton ook"
  Gepubliceerd op 10 sep 2025 12:46
  • comments 4
  Door: Jeroen Immink

Na de Grand Prix van Italië was McLaren hét gespreksonderwerp van het weekend. Op de Temple of Speed in Monza moest Oscar Piastri zijn tweede plaats afstaan aan teamgenoot Lando Norris, ondanks dat de Brit juist tijd had verloren door een slechte pitstop. De ingreep van McLaren leverde felle kritiek op, maar voormalig wereldkampioen Nico Rosberg kon zich uitstekend vinden in de beslissing.

Piastri kwam voor Norris te liggen doordat McLaren de pitstop van Norris had verprutst. Toch kreeg de Australiër via teamradio te horen dat hij zijn positie moest teruggeven. Volgens ingewijden speelde er nog een openstaande rekening uit Hongarije 2023 mee, waar Norris de zege aan Piastri gunde.

Rosberg snapt McLaren

Veel fans vonden de teamorder onrechtvaardig, maar Rosberg had begrip voor de aanpak van McLaren. De Duitser, die tussen 2014 en 2016 zelf in een hevige titelstrijd met Lewis Hamilton verwikkeld was, sprak bij Sky Sports duidelijke taal. “Ik was blij dat ze dat deden, want vanuit mijn oogpunt wil ik een superspannend Formule 1-kampioenschap beleven tot het einde,” aldus de wereldkampioen van 2016.

Volgens Rosberg hoort een slechte pitstop simpelweg bij het racen en verandert dat niets aan de hiërarchie binnen het team. “Als een pitstop een seconde trager verloopt en dat kost je de overwinning, dan is dat onderdeel van de sport. Dat is altijd zo geweest. Voor Oscar is het natuurlijk niet leuk, maar hij had geen keuze. Als het team eenmaal beslist, moet hij gehoorzamen.”

Rosberg zat in dezelfde situatie met Hamilton

Rosberg verwees bovendien naar een eigen ervaring die sterk deed denken aan Piastri’s situatie. Tijdens de Grand Prix van Monaco 2016 – slechts één race nadat hij in Barcelona met Hamilton crashte – kreeg hij zelf een teamorder. “Ik lag tweede, Lewis derde, en Ricciardo reed weg omdat ik te langzaam was. Ik moest Hamilton voorbij laten, en uiteindelijk won hij de race.”

Dale U

Posts: 1.747

Een geregisseerd kampioenschap kan nooit goed zijn voor de sport, waar kijken we dan naar.........

  • 2
  • 10 sep 2025 - 13:09
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.747

    Een geregisseerd kampioenschap kan nooit goed zijn voor de sport, waar kijken we dan naar.........

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 13:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 180

      Heb je dan liever een dominante auto waar het verschil tussen beide rijders zo groot is en je met een de facto nummer één zit zoals we met Verstappen en Hamilton de afgelopen tien jaar meermaals hebben meegemaakt? Of met Hakkinen/Schumacher daarvoor

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 13:38
    • F1jos

      Posts: 4.652

      Naar een jury sport, waar de Engelsen een voorkeur worden toebedeeld.

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 13:41
  • HermanInDeZon

    Posts: 180

    @F1jos toch misschien eens hulp zoeken voor je calimerocomplex want het wordt zo stilaan erg oud

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 13:56

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

