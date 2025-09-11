user icon
Coulthard: "Max Verstappen kan ook naar Ferrari gaan"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 08:48
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam werd genoemd bij Mercedes, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Volgens David Coulthard kan Verstappen net zo goed naar Ferrari.

Verstappen werd in de zomermaanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het regende geruchten, maar in Hongarije maakte Verstappen daar eigenhandig een einde aan. Hij blijft gewoon bij Red Bull, al ging Mercedes-teambaas Toto Wolff er in de weekenden daarna nog even op in. Wolff stelde bijvoorbeeld dat er vijftig procent kans is dat Verstappen ooit voor Mercedes gaat rijden.

Naar Ferrari?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard moet een beetje lachen om de woorden van Wolff. De Schot pareert de woorden van de Mercedes-teambaas bij Motorsport.com: "Je zou ook kunnen zeggen dat er vijftig procent kans is dat Max naar Ferrari gaat! Uiteindelijk gaat Max naar het team waar hij de beste kans heeft om te winnen, en waar hij een winnende auto kan hebben. Hij kiest niet voor het geld en hij heeft in principe al bereikt wat hij wilde bereiken."

2026

Volgens Coulthard gaat Verstappen het volgend jaar slim aanpakken. De Schot stelt dat Verstappen om zich heen gaat kijken om te zien welk team de beste auto heeft gemaakt onder de nieuwe regels voor 2026. Coulthard legt zijn gedachtegang uit: "Het is heel persoonlijk. Maar ik geloof zeker in de integriteit en loyaliteit van Max. Tegelijkertijd is hij ook een racer. Hij is hier niet om zomaar rondjes te rijden."

Titelwinnende auto

Coulthard wijst nu ook naar hoe teams omgaan met crisissituaties: "Hij geeft Red Bull de kans om hem opnieuw te bezorgen wat ze hem eerder hebben bezorgd: een auto waarmee hij kampioen kan worden. Bij het team zitten nog steeds dezelfde mensen die hem een winnende auto had gegeven."

Rimmer

Posts: 12.750

“ Bij het team zitten nog steeds dezelfde mensen die hem een winnende auto had gegeven."

Behalve dan een paar hele kleine nietszeggende spelers als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Will Courtenay, Calum Nicholas en Lee Stevenson.
Maar dat mag geen naam hebben w... [Lees verder]

  • 5
  • 11 sep 2025 - 08:59
F1 Nieuws Max Verstappen David Coulthard Ferrari Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.750

    “ Bij het team zitten nog steeds dezelfde mensen die hem een winnende auto had gegeven."

    Behalve dan een paar hele kleine nietszeggende spelers als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Will Courtenay, Calum Nicholas en Lee Stevenson.
    Maar dat mag geen naam hebben want Marko is er nog en Marko is fantast, ontwerper, coach, inspirator, financier, monteur en specialist in 1.

    • + 5
    • 11 sep 2025 - 08:59
    • Joeppp

      Posts: 8.043

      En nog 1200 mensen.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 10:25
    • Beri

      Posts: 6.670

      Precies dat @Joeppp. Natuurlijk zijn de grote namen vertrokken, maar je doet het team tekort om te zeggen dat zij al het werk deden. Bijvoorbeeld; Newey tekent zelf niet eens een hele auto in detail. Hij leverde alleen een concept en de rest van zijn team vulde het concept in. Iets wat ze nu ook nog prima doen.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 11:04
  • Damon Hill

    Posts: 19.301

    Een ander forumlid gaf al heel terecht aan onder welke voorwaarden Verstappen dit zou moeten doen, namelijk dezelfde als Michael Schumacher in 1996 die meerdere belangrijke sleutelfiguren meenam.

    Verstappen in het rood zou wel echt iets zijn waarvan ik zou smullen. Dat rode pak zou hem geweldig staan, maar aan de andere kant zie ik hem geen Italiaans leren en Ferrari zal zijn "recht voor zijn raap" houding wel moeten accepteren. Daarom is het echt belangrijk dat hij mensen meeneemt en een team om zich heen bouwt, net zoals Schumacher dat destijds deed. Als dát zou lukken, dán zou het een enorm succes worden. Doet hij dat niet, dan zou het een "net-niet verhaal" kunnen worden. Want dat is eigenlijk precies wat Ferrari de laatste jaren is, het is niet slecht, maar het is allemaal net niet goed genoeg om echt voor de titel in aanmerking te komen.

    • + 5
    • 11 sep 2025 - 09:10
    • HermanInDeZon

      Posts: 186

      "maar aan de andere kant zie ik hem geen Italiaans leren en Ferrari zal zijn "recht voor zijn raap" houding wel moeten accepteren"

      Mja en ik vrees dat dat toch een struikelblok kan worden. Je kan echt het hele team rond je bouwen, maar specifiek bij Ferrari is de kracht van de tifosi en Italiaanse pers zodanig groot dat het vrees ik zonder hun "goedkeuring" niet zal gebeuren.

      Ik zie hem trouwens wel Italiaans leren en zelfs deels zijn 'recht voor de raap' houding wat 'aanpassen' aan de omstandigheden (zonder daarmee de essentie er van te verliezen)

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 09:45
    • Joeppp

      Posts: 8.043

      Draai het eens om vanuit teamperspectief. Voor wie zou je de afgelopen 25 jaar je hele organisatie omgooien en de macht in handen van een coureur leggen? Na Schumacher bij ferrari: Barichello, never niet goed genoeg. Kimi Raikonnen, nee te laks. Alonso: Nee, te onbetrouwbaar ( in die tijd). Massa, natuurlijk niet. Vettel? Net afgedroogd door Ricciardo. Leclerc? Leclerc is Ferrari en heeft de organisatie om hem heen de hij wil. Hamilton? Nu veel te oud. Bij welke coureurs zouden ze het risico wel willen lopen de afgelopen jaren? Ik denk alleen bij Verstappen omdat die heeft aangetoond daadwerkelijk meer uit een auto en organisatie kan halen dan een ieder ander. net zoals Schumacher dat kon doen.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 10:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 186

      @Joeppp ik betwijfel sterk of het Verstappen wel lukt eerlijk gezegd.

      Verstappen is misschien iets beter dan Leclerc maar naar mijn mening zal dan nu ook weer niet zo heel veel zijn. Misschien een tiende per ronde (en ja dat is veel en kan -een- verschil maken)

      En het rijtje van mensen die het niet is gelukt - Alonso/Vettal/Raikonnen - ja ze hadden allemaal hun fouten maar het waren toch echt wel goede rijders.
      Hamilton ben ik het met je eens dat het te laat is in zijn carrière.

      Mijn grootste twijfel is eigenlijk of het in tijden van budget caps en testrestricties uberhaupt nog wel mogelijk is om te doen wat Schumacher (en Todt natuurlijk) hebben gedaan. Want dat was gewoon er oneindig veel geld tegen aan gooien om de beste mensen / banden / oneindig testen te hebben hé.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 10:38
    • Joeppp

      Posts: 8.043

      @Herman, wellicht heb ik het verkeerd verwoord maar wat Ferrari met Schumacher deed was de hele organisatie uit handen geven. Het was team schumacher met Todt, Brawn etc. Dat doe je alleen als team als je er alle vertrouwen in hebt en meer dan dat. Ik zie dat bij geen andere coureur een kans van slagen hebben alleen bij Verstappen. Die heeft aangetoond met het team van vaste mensen om hem heen dat hij daadwerkelijk verandering kan aanbrengen en macht kan uitoefenen.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 11:03
    • Beri

      Posts: 6.670

      aan de andere kant zie ik hem geen Italiaans leren

      Verstappen spreekt, naast Nederlands, Engels en Duits vloeiend. Frans en Portugees spreekt hij ook. Italiaans zal dan heus geen belemmering zijn.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 11:06
  • Larry Perkins

    Posts: 59.731

    Coulthard: "Max Verstappen kan ook naar Ferrari gaan"

    @Perkins: "@Snork zou ook rechtstreeks met de gare rapen naar mijn schoonmoeder kunnen gaan."

    (opmerking heeft dezelfde nieuwswaarde)

    • + 2
    • 11 sep 2025 - 09:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.290

      Weet ik niet.
      Ik denk niet dat je Snork naar je schoonmoeder moet sturen.
      De aanblik van je schoonmoeder die uit de trog zit te vreten kan die jongen 'n groot trauma kunnen bezorgen..

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 11:00
  • patrob

    Posts: 1.566

    Dus er is 50% kans dat hij naar Mercedes en gaat en 50% dat hij naar Ferrari gaat. Kunnen we er dan vanuit gaan dat hij in elk geval niet bij Red Bull blijft?

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 09:59

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

