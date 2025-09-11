Coulthard: "Max Verstappen kan ook naar Ferrari gaan"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam werd genoemd bij Mercedes, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Volgens David Coulthard kan Verstappen net zo goed naar Ferrari.

Verstappen werd in de zomermaanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het regende geruchten, maar in Hongarije maakte Verstappen daar eigenhandig een einde aan. Hij blijft gewoon bij Red Bull, al ging Mercedes-teambaas Toto Wolff er in de weekenden daarna nog even op in. Wolff stelde bijvoorbeeld dat er vijftig procent kans is dat Verstappen ooit voor Mercedes gaat rijden.

Naar Ferrari?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard moet een beetje lachen om de woorden van Wolff. De Schot pareert de woorden van de Mercedes-teambaas bij Motorsport.com: "Je zou ook kunnen zeggen dat er vijftig procent kans is dat Max naar Ferrari gaat! Uiteindelijk gaat Max naar het team waar hij de beste kans heeft om te winnen, en waar hij een winnende auto kan hebben. Hij kiest niet voor het geld en hij heeft in principe al bereikt wat hij wilde bereiken."

2026

Volgens Coulthard gaat Verstappen het volgend jaar slim aanpakken. De Schot stelt dat Verstappen om zich heen gaat kijken om te zien welk team de beste auto heeft gemaakt onder de nieuwe regels voor 2026. Coulthard legt zijn gedachtegang uit: "Het is heel persoonlijk. Maar ik geloof zeker in de integriteit en loyaliteit van Max. Tegelijkertijd is hij ook een racer. Hij is hier niet om zomaar rondjes te rijden."

Titelwinnende auto

Coulthard wijst nu ook naar hoe teams omgaan met crisissituaties: "Hij geeft Red Bull de kans om hem opnieuw te bezorgen wat ze hem eerder hebben bezorgd: een auto waarmee hij kampioen kan worden. Bij het team zitten nog steeds dezelfde mensen die hem een winnende auto had gegeven."