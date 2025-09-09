user icon
Toekomst Alpine veilig: "We hebben al veel stappen vooruit gezet"

  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 19:25
  • Door: Jesse Jansen

De toekomst van Alpine is voorlopig nog veilig. Het team kwam in 2021 als vervanger van Renault in de Formule 1. Renault-topman François Provost bevestigt dat de hekkensluiter van de koningsklasse voorlopig nog niet klaar is met de Formule 1. 

Alpine kwam in 2021 als sportmerk van Renault in de Formule 1. Het team bracht de coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso. Laatstgenoemde kwam terug in de Formule 1 na een afwezigheid van twee seizoenen. Er gaan geruchten rond over verkoop van het team. 

Geen verkoop

Provost was in Monza in gesprek met Canal+. De Fransman zei: "Het voornaamste doel van mijn bezoek is benadrukken dat we in de Formule 1 blijven – en dat we nog heel lang in de Formule 1 blijven." Provost heeft dus heel wat plannen met het team. 

"Dat is een heel positief teken", aldus Provost over de komst van nieuwe managing director Steve Nielsen. "We gaan een nieuw tijdperk in: een tijdperk waarin prestaties centraal staan, maar bovenal stabiliteit. De langdurige verbintenis met Pierre laat dat duidelijk zien en Steve's benoeming als managing director is daar ook een goed voorbeeld van. Zoals je ziet, hebben we al veel stappen vooruitgezet."

Hekkensluiter in de koningsklasse

Momenteel is Alpine de hekkensluiter van de Formule 1. Het team staat laatste met twintig punten. Alle punten van het team zijn gescoord door Pierre Gasly. Zowel Jack Doohan als Franco Colapinto is het nog niet gelukt om een punt te behalen voor Alpine. Er gingen geruchten dat Valtteri Bottas of Sergio Pérez het team zou gaan helpen, maar beide coureurs hebben voor Cadillac getekend. 

Alpine mist 24 punten ten opzichte van nummer negen Haas. Ondanks dat staat Pierre Gasly wel veertiende in het wereldkampioenschap. Franco Colapinto staat momenteel twintigste met nul punten. De Argentijn heeft minder races gereden dan Gasly. Zijn eerste Grand Prix-weekend dit seizoen was de Grand Prix van Emilia-Romagna, de zevende race van het seizoen.

