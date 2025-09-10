Lando Norris strijdt nog mee om de wereldtitel in de Formule 1, maar voorlopig moet hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Oscar Piastri. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt momenteel 31 punten. Sebastiaan Bleekemolen vraagt zich hardop af of Norris wel in staat is om het op te nemen tegen Piastri in de jacht op een wereldtitel.

Vorig seizoen vocht Norris nog met Max Verstappen om de titel, maar de Nederlander bleek uiteindelijk te sterk. Na de Grand Prix van Miami in 2024 had McLaren misschien wel de beste auto, al kwam dat te laat om nog een serieuze gooi te doen. Dit jaar ligt dat volledig anders. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes kunnen het niet bijbenen, waardoor de papaya-gekleurde bolides de dienst uitmaken. In het klassement steken Piastri en Norris er duidelijk bovenuit.

Piastri de favoriet volgens Bleekemolen

Volgens Bleekemolen is Piastri dan ook de absolute topfavoriet. “Ik verwacht niet dat Verstappen – ondanks zijn overwinning op Monza – nog gaat aanhaken. Het gat met Norris is inmiddels ook groot. Piastri maakt weinig fouten, dus hij moet het worden. Dat kan niet anders,” zegt de Viaplay-commentator in gesprek met GPToday.net.

Bleekemolen ziet dat Piastri zich razendsnel heeft ontwikkeld en veel consistenter is dan Norris. “Dat is wat mij betreft de reden dat hij voor Norris staat. Norris heeft zeker een paar sterke races gereden, maar uiteindelijk is Piastri de betere geworden.”

Heeft Norris zijn plafond bereikt?

Voor Norris zou het een bittere pil zijn als zijn teamgenoot de titel pakt. Bleekemolen zet bovendien vraagtekens bij zijn plafond. “Hij zal in de winter hebben gedacht: ‘Dit wordt mijn jaar.’ Het zal een zware dobber zijn als Piastri kampioen wordt. Ik denk niet dat Norris nog beter gaat worden, terwijl Piastri juist nog stappen vooruit kan zetten. Daar zit het verschil.”

Met nog acht races te gaan nadert de climax van het seizoen. Het gat van 31 punten tussen Piastri en Norris lijkt beslissend te worden in de titelstrijd, maar de eerstvolgende kans om het verschil te verkleinen dient zich al snel aan: volgende week in Baku, tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.