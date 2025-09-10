user icon
Heeft Norris zijn plafond bereikt? "Piastri wordt alleen nog maar beter"

Heeft Norris zijn plafond bereikt? "Piastri wordt alleen nog maar beter"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris strijdt nog mee om de wereldtitel in de Formule 1, maar voorlopig moet hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Oscar Piastri. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt momenteel 31 punten. Sebastiaan Bleekemolen vraagt zich hardop af of Norris wel in staat is om het op te nemen tegen Piastri in de jacht op een wereldtitel.

Vorig seizoen vocht Norris nog met Max Verstappen om de titel, maar de Nederlander bleek uiteindelijk te sterk. Na de Grand Prix van Miami in 2024 had McLaren misschien wel de beste auto, al kwam dat te laat om nog een serieuze gooi te doen. Dit jaar ligt dat volledig anders. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes kunnen het niet bijbenen, waardoor de papaya-gekleurde bolides de dienst uitmaken. In het klassement steken Piastri en Norris er duidelijk bovenuit.

Piastri de favoriet volgens Bleekemolen

Volgens Bleekemolen is Piastri dan ook de absolute topfavoriet. “Ik verwacht niet dat Verstappen – ondanks zijn overwinning op Monza – nog gaat aanhaken. Het gat met Norris is inmiddels ook groot. Piastri maakt weinig fouten, dus hij moet het worden. Dat kan niet anders,” zegt de Viaplay-commentator in gesprek met GPToday.net.

Bleekemolen ziet dat Piastri zich razendsnel heeft ontwikkeld en veel consistenter is dan Norris. “Dat is wat mij betreft de reden dat hij voor Norris staat. Norris heeft zeker een paar sterke races gereden, maar uiteindelijk is Piastri de betere geworden.”

Heeft Norris zijn plafond bereikt?

Voor Norris zou het een bittere pil zijn als zijn teamgenoot de titel pakt. Bleekemolen zet bovendien vraagtekens bij zijn plafond. “Hij zal in de winter hebben gedacht: ‘Dit wordt mijn jaar.’ Het zal een zware dobber zijn als Piastri kampioen wordt. Ik denk niet dat Norris nog beter gaat worden, terwijl Piastri juist nog stappen vooruit kan zetten. Daar zit het verschil.”

Met nog acht races te gaan nadert de climax van het seizoen. Het gat van 31 punten tussen Piastri en Norris lijkt beslissend te worden in de titelstrijd, maar de eerstvolgende kans om het verschil te verkleinen dient zich al snel aan: volgende week in Baku, tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.217

    Eens. Ik denk ook dat Piastri de betere en constantere coureur is geworden en nog steeds beter wordt. Norris is zeker snel en heeft zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren, maar zijn ontwikkeling is nu wat gestagneerd. Misschien wordt ook hij nog wel iets beter, maar als Piastri grotere stappen zet, gaat die Norris overvleugelen. En niet alleen dit jaar, maar ook voor de komende jaren zolang ze samen in het team zitten.

    Norris, hoe aardig hij ook is, blijft dan een typische net niet coureur á la Massa, Barrichello, Pérez, etc.

    • + 4
    • 10 sep 2025 - 08:44
    • HermanInDeZon

      Posts: 177

      Ik denk dat Norris minstens het niveau Button / Villeneuve / ... is hoor. Wereldkampioen materiaal in de juiste wagen.

      Stapje hoger dan een Massa/Barichello/Perez. Qua snelheid denk ik niet dat Norris veel zou moeten onderdoen voor een Leclerc en waarom zelfs niet een Russell.

      Ik denk dat Piastri eerder nog onderschat wordt en dat dat echt - gezien hoe hij groeit - "topmateriaal" à la Schumacher/Verstappen/Prost in wording is

      • + 3
      • 10 sep 2025 - 08:49
  • VES

    Posts: 1.641

    “ Voor Norris zou het een bittere pil zijn als zijn teamgenoot de titel pakt “

    Dan kan je wel nagaan hoe bitter de pil voor Norris zou zijn, als Verstappen alsnog tweede wordt in het Kampioenschap.

    • + 4
    • 10 sep 2025 - 08:47
  • shakedown

    Posts: 1.406

    Dit roepen we al meer dan een jaar op deze site. Goed gelezen Bleekemolen! Norris en Piastri waren aan het begin van het seizoen even goed.

    Norris met ervaring, Piastri met snelheid. Mooi in balans. Echter is het zo dat naarmate er meer race gereden worden, een coureur meer ervaring krijgt. Het talent van Norris is daar. Dat staat buiten kijf. Dat groet alleen niet meer. Hij zal uitzonderlijke dagen hebben, waarbij hij sneller dan wie dan ook is. Voor een heel seizoen is dat niet genoeg. Piastri heeft gewoon meer snelheid in zich. Naarmate hij meer ervaring krijgt, zal zijn talent steeds beter tot zijn recht komen. Geen rare fratsen en steeds minder slechte dagen.

    Norris is echter wel het lievelingetje van McLaren. En daardoor staat hij nu niet meer dan 31 punten achter.

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 08:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.295

    De reden dat Norris in de afgelopen twee seizoenen nog beter voor de dag kwam dan Piastri, was pure snelheid. Op pure snelheid was Norris beter terwijl Piastri de betere was in duels en slimmigheden. Maar sinds dit jaar is Piastri min of meer even snel als Norris, en daarmee in totaliteit de iets betere coureur. En dan denk ik inderdaad dat Piastri nog een hoger "plafond" heeft terwijl Norris er wellicht tegenaan zit.

    Als Norris kampioen wil worden, dan is dit jaar waarschijnlijk zijn enige kans. Het voordeel ligt echter duidelijk bij Piastri, niet alleen qua punten maar ook qua "momentum".

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 09:14
  • snailer

    Posts: 29.592

    Piastri is 24. Norris is 25. Er zit een jaar (en 4 maanden) tussen.

    Grootste verschil vind ik de werkhouding. In de langere periodes tussen races zie je Norris golfen en plezier maken. Piastri gaat dan naar de fabriek.
    Het was niet voorniets dat Piastri aan het begin van het Zandvoort weekend iets minder was dan Norris, om het langzaam aan om te draaien. Piastri was de weken er voor in de sim aanwezig. Hij heeft alles uitgeprobeerd. Wist waar hij moest verbeteren. Het leidde tot pole en eigenlijk ook tot een eenvoudige race voor hem. Ijzersterk.

    Waar ik nog aan twijfel is de race snelheid. Ik denk dat Piastri daar nu nog geholpen wordt door de geweldige McLaren. Alleen gezien zijn werkethiek is ook dat een kwestie van tijd. Volgend jaar als mocht blijken dat de banden er dan wel aan gaan op een normale manier, dan zal hij vast ook dat gat hebben gedicht.

    Norris zal zijn werkhouding moeten veranderen. De prime jaren zitten er al snel aan te komen.

    Overigens zie ik liever Piastri racen dan Norris. Ik zie de sympathie hype niet bij Norris.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 09:43
  • Skoda F1

    Posts: 325

    Vanaf het moment dat piastri door had dat hij veul sneller was dan Norris. Was voor Lando het glazen plafond bereikt..

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:56

