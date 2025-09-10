user icon
Red Bull-teambaas Mekies reageert bescheiden na complimentenregen

Red Bull-teambaas Mekies reageert bescheiden na complimentenregen
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 09:26
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen won afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix. Het was de eerste zege in het tijdperk van teambaas Laurent Mekies. De Fransman wordt bedolven onder complimenten, al is hij zelf van mening dat hij amper heeft bijgedragen aan de huidige successen.

Mekies werd aan het begin van de zomer aangesteld als de nieuwe teambaas van Red Bull. Hij was de opvolger van Christian Horner, die na twintig jaar moest vertrekken. De eerste raceweekenden over het bewind van Mekies verliepen rommelig, maar na de zomerstop was er een stijgende lijn te zien.

In Zandvoort voelde Verstappen zich al goed, en in Monza leek het alsof Red Bull nooit weg was geweest. Verstappen was in topvorm, de RB21 deed geen rare dingen en ze waren in staat de McLarens te verslaan op pure snelheid. Na afloop van de race wezen Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko naar Mekies. Door zijn ervaring als engineer zou hij met zijn technische kennis een goede bijdrage leven aan de ontwikkeling van Red Bull. 

Hoe reageert Mekies op de complimenten?

Mekies reageerde na afloop van de race bescheiden op de complimenten aan zijn adres. Toen hij aanschoof bij de internationale media was hij glashelder: "Het antwoord is heel erg simpel: mijn bijdrage is nul. En ik maak ook geen grap. We hebben vijftienhonderd mensen in dienst die allemaal hard werken om de auto sneller te maken. Het is een soort optelsom van al dat talent waardoor onze auto nu sneller gaat."

Nadruk op teamwork

Mekies weigert zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Hij praat veel liever over het succes dat voortkomt uit het harde werk van het personeel: "Zo creëren we namelijk extra honderdsten of duizendsten, meerdere opties en ook nieuwe onderdelen. Het korte antwoord op de vraag van wat mijn bijdrage precies is, is dus nul."

This Guy 33

Posts: 304

Juiste reactie van Mekies als je het mij vraagt.

  • 3
  • 10 sep 2025 - 10:16
Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • This Guy 33

    Posts: 304

    Juiste reactie van Mekies als je het mij vraagt.

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 10:16
    • Patrace

      Posts: 6.219

      Hij heeft gelijkt dat zijn invloed op de auto zelf nog nul is.
      Maar zijn invloed op het team, de sfeer en de keuzes die gemaakt worden is natuurlijk niet nul. En dat kan wel degelijk een positieve bijdrage hebben geleverd aan de recente performance piek.
      Bijvoorbeeld de andere benadering tijdens afgelopen weekend komt misschien wel uit de koker van Mekies, en anders is hij er in ieder geval niet voor gaan liggen maar heeft hij het gesteund.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 11:06
  • shakedown

    Posts: 1.406

    Haha tja hijzou maar zeggen: Ja, dat komt allemaal door mij!! Dan zou je past echt een leuke rel op internet ontketenen...

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:27
    • Paulie

      Posts: 4.422

      ik zou dat zeggen als ik hem was, gewoon glashard,
      f..ck bescheidenheid!

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 10:44
  • F1jos

    Posts: 4.649

    “In Zandvoort voelde Verstappen zich al goed”

    Volgend jaar ben ik aan de beurt: De vraag naar tickets voor de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026 was enorm. Maar goed nieuws: jouw aangevraagde tickets Sunday - Adult, op de Tarzan In Grandstand 1 zijn op basis van loting toegewezen. Dat betekent dat jij er volgend jaar bij bent tijdens onze final lap!

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:43

