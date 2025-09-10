Red Bull-teambaas Mekies reageert bescheiden na complimentenregen

Max Verstappen won afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix. Het was de eerste zege in het tijdperk van teambaas Laurent Mekies. De Fransman wordt bedolven onder complimenten, al is hij zelf van mening dat hij amper heeft bijgedragen aan de huidige successen.

Mekies werd aan het begin van de zomer aangesteld als de nieuwe teambaas van Red Bull. Hij was de opvolger van Christian Horner, die na twintig jaar moest vertrekken. De eerste raceweekenden over het bewind van Mekies verliepen rommelig, maar na de zomerstop was er een stijgende lijn te zien.

In Zandvoort voelde Verstappen zich al goed, en in Monza leek het alsof Red Bull nooit weg was geweest. Verstappen was in topvorm, de RB21 deed geen rare dingen en ze waren in staat de McLarens te verslaan op pure snelheid. Na afloop van de race wezen Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko naar Mekies. Door zijn ervaring als engineer zou hij met zijn technische kennis een goede bijdrage leven aan de ontwikkeling van Red Bull.

Hoe reageert Mekies op de complimenten?

Mekies reageerde na afloop van de race bescheiden op de complimenten aan zijn adres. Toen hij aanschoof bij de internationale media was hij glashelder: "Het antwoord is heel erg simpel: mijn bijdrage is nul. En ik maak ook geen grap. We hebben vijftienhonderd mensen in dienst die allemaal hard werken om de auto sneller te maken. Het is een soort optelsom van al dat talent waardoor onze auto nu sneller gaat."

Nadruk op teamwork

Mekies weigert zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Hij praat veel liever over het succes dat voortkomt uit het harde werk van het personeel: "Zo creëren we namelijk extra honderdsten of duizendsten, meerdere opties en ook nieuwe onderdelen. Het korte antwoord op de vraag van wat mijn bijdrage precies is, is dus nul."