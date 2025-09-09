Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend in Monza voor verbazing met een bijzondere teamorder. Ze besloten dat Oscar Piastri zijn positie moest opgeven aan Lando Norris, omdat laatst genoemde een slechte pitstop had. Bernie Ecclestone spreekt er schande van.

Norris en Piastri vechten dit jaar om de wereldtitel in de Formule 1. Hun team McLaren heeft besloten om geen kopman aan te wijzen, en de coureurs mogen vechten zolang ze binnen de lijntjes kleuren. In Italië hadden ze een flinke achterstand op Max Verstappen, maar probeerden ze met een tactische zet de Nederlander uit te dagen.

Lastige situatie

Norris en Piastri bleven lang doorrijden in hun eerste stint. Aangezien Norris de eerste McLaren op de baan was, kreeg hij het tactische voordeel. Er werd besloten om Piastri eerst naar binnen te halen, waarna Norris een rondje later naar binnen dook voor een vers setje softs. Zijn pitstop duurde echter vrij lang, waardoor Piastri hem weer passeerde.

Bij McLaren werd er koortsachtig overlegd aan de pitmuur: hoe gingen ze deze situatie aanpakken? Ze besloten dat Piastri zijn plek terug moest geven aan Norris, en dat ze daarna weer vrij mochten vechten. Piastri twijfelde even, maar voldeed wel aan de teamorder.

Was het een eerlijke beslissing?

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone kon zijn ogen niet geloven. Hij vond het nergens op slaan, zo legt hij uit aan de Zwitserse krant Blick: "Ze blijven maar praten over eerlijkheid. Maar is het wel eerlijk als Piastri wordt bestraft voor een fout van het team? Nee."

'Ze hebben een voorkeur voor Norris'

De 94-jarig Ecclestone heeft het vermoeden dat McLaren stiekem een voorkeur heeft bij wie er wereldkampioen moet worden: "Je krijgt langzaam het idee dat McLaren de voorkeur geeft aan een wereldkampioen met de naam Lando Norris. Fouten zoals mislukte pitstops, motorproblemen of dingen met de ophanging komen minder vaak voor, maar ze horen wel bij de sport."

Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 293 punten achter zijn naam. Piastri voert nog altijd de titelstrijd aan met 324 punten.