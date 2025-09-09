user icon
icon

Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 11:22
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend in Monza voor verbazing met een bijzondere teamorder. Ze besloten dat Oscar Piastri zijn positie moest opgeven aan Lando Norris, omdat laatst genoemde een slechte pitstop had. Bernie Ecclestone spreekt er schande van.

Norris en Piastri vechten dit jaar om de wereldtitel in de Formule 1. Hun team McLaren heeft besloten om geen kopman aan te wijzen, en de coureurs mogen vechten zolang ze binnen de lijntjes kleuren. In Italië hadden ze een flinke achterstand op Max Verstappen, maar probeerden ze met een tactische zet de Nederlander uit te dagen.

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Lastige situatie

Norris en Piastri bleven lang doorrijden in hun eerste stint. Aangezien Norris de eerste McLaren op de baan was, kreeg hij het tactische voordeel. Er werd besloten om Piastri eerst naar binnen te halen, waarna Norris een rondje later naar binnen dook voor een vers setje softs. Zijn pitstop duurde echter vrij lang, waardoor Piastri hem weer passeerde.

Bij McLaren werd er koortsachtig overlegd aan de pitmuur: hoe gingen ze deze situatie aanpakken? Ze besloten dat Piastri zijn plek terug moest geven aan Norris, en dat ze daarna weer vrij mochten vechten. Piastri twijfelde even, maar voldeed wel aan de teamorder.

Was het een eerlijke beslissing?

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone kon zijn ogen niet geloven. Hij vond het nergens op slaan, zo legt hij uit aan de Zwitserse krant Blick: "Ze blijven maar praten over eerlijkheid. Maar is het wel eerlijk als Piastri wordt bestraft voor een fout van het team? Nee."

'Ze hebben een voorkeur voor Norris'

De 94-jarig Ecclestone heeft het vermoeden dat McLaren stiekem een voorkeur heeft bij wie er wereldkampioen moet worden: "Je krijgt langzaam het idee dat McLaren de voorkeur geeft aan een wereldkampioen met de naam Lando Norris. Fouten zoals mislukte pitstops, motorproblemen of dingen met de ophanging komen minder vaak voor, maar ze horen wel bij de sport."

Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 293 punten achter zijn naam. Piastri voert nog altijd de titelstrijd aan met 324 punten.

MrStef85

Posts: 6.532

Ik kan me het sentiment van Ecclestone voorstellen.

  • 4
  • 9 sep 2025 - 11:35
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Lando Norris Bernie Ecclestone Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Reacties (14)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.861

    Zak en Lando zijn 2 handen op een buik,.......maar daar komt onvermijdelijke Webber om de hoek kijken.

    • + 3
    • 9 sep 2025 - 11:25
  • MrStef85

    Posts: 6.532

    Ik kan me het sentiment van Ecclestone voorstellen.

    • + 4
    • 9 sep 2025 - 11:35
  • Ernie5335

    Posts: 5.600

    Eikelsteen heeft gelijk. Hij ziet het nog steeds scherp. Zo wil ik ook wel oud worden 😁

    • + 2
    • 9 sep 2025 - 11:51
    • Beamer

      Posts: 1.787

      en dat in combinatie met een goed gevulde bankrekening

      • + 1
      • 9 sep 2025 - 12:32
  • snailer

    Posts: 29.583

    Het is de keuze van Mclaren. Er worden vele keuzes gemaakt waar men afhankelijk wie de fan is het al dan niet mee eens is. Zou dit gedaan zijn door Red Bull, dan zou er nog grotere schande van gesproken worden.

    Bijna niemand zei iets in de Schumacher tijd. Daar stond letterlijk in de contracten dat de andere rijder plaats moest maken voor Schumacher. En dat was ook zo in de jaren 70. Bij veel teams had men zelfs 1 auto die absoluut beter was. Niemand sprak daar schande over. Tegenwoordig is het al een schande als 1 rijder wel updates krijgt en de tweede niet omdat de tweede set nog gebakken moet worden.


    Wat ik veel meer jammer vind is dat de rijders een schijn vrijheid hebben om te racen: Jullie mogen racen, maar neem geen risico's. Helaas weet je dan al van te voren dat er niet wordt ingehaald.

    Om dit laatste ben ik het niet eens met Ecclestone. De rijder met de voorsprong wordt beschermd door deze regel. En dat is Piastri

    • + 2
    • 9 sep 2025 - 11:56
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.707

      snailer
      Schumacher had zon positie zelf afgedwongen door zijn ultieme prestaties en snelheid die niemand tot nu toe heeft gehad. Was hij van kaliber Piastri dan zou ook zijn situatie anders zijn.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 12:35
    • snailer

      Posts: 29.583

      Zeker niet Flying Dutchman.

      Er was ooit sprake van dat Coulthard naast Schumacher in zou stappen naast Ferrari. Die heeft letterlijk gezegd dat hij toen niet heeft getekend bij Ferrari omdat in zijn contract stond dat hij altijd aan de kant moest voor Schumacher.

      Zijn commentaar om de reden dat hij niet tekende:
      Ik weet ook wel dat Schumacher een paar klasses beter was. Maar om te op voorhand er voor te tekenen was voor mij onmogelijk.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:13
    • snailer

      Posts: 29.583

      Even voor je opgezocht:

      www.youtube.com/sh(...)OBpEE?feature=share

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:16
    • snailer

      Posts: 29.583

      Ik heb een l i n k geplaatst naar de yt video waar je dit kan horen.

      Echter.... filter....

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:16
    • snailer

      Posts: 29.583

      Als je zoekt op:

      Coulthard on signing for Ferrari

      ....... Dan bind je de short video er over.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:18
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.707

      snailer
      Je hebt waarschijnlijk eroverheen gelezen.
      Ik zeg nergens dat Schumacher niet mee kon bepalen.
      All I am saying is dat Schumacher zon positie (om mee te kunnen bepalen) zelf afgedwongen heeft met zijn ultieme prestaties. Als hij langzaam was of slechte resultaten had - dan zou niemand naar hem luisteren m.b.t. status enz.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:27
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.707

    Piastri zou een Multi21 moeten doen

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 12:33
  • MustFeed

    Posts: 10.188

    Dit is onzin. Als ze willen dat Norris kampioen wordt hebben ze meer dan 3 punten per race nodig. Wat ze dan hadden gedaan was Norris eerst een pitstop laten maken en daarna pas Piastri met het risico dat Piastri achter Leclerc terug op de baan komt.

    De race was eigenlijk gelopen. Daarom gaven ze Piastri het voordeel met de pitstops omdat dit voor het team het beste was. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat dit voordeel ervoor zou zorgen dat Piastri de plek won ten opzichte van Norris.

    Als de situatie andersom was geweest had McLaren exact hetzelfde gedaan.

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 13:14

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.300
  • Podiums 39
  • Grand Prix 144
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×