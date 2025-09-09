Aston Martin verdedigt Stroll na bizar interview

Lance Stroll was na de Grand Prix van Italië gefrustreerd op zijn team. De coureur had in zijn interview na afloop van de race niet veel te zeggen. Hij was boos op Aston Martin, maar het team verdedigt de coureur.

Lance Stroll staat niet bekend om zijn goede interviews. De coureur staat er zelfs een beetje negatief om bekend. Stroll liet zich ook na de Grand Prix van Italië niet van zijn beste kant zien.

Weinig woorden na afloop

Nadat er door F1 TV aan Stroll gevraagd werd of de lange stint zijn resultaat gekost had, zei hij: "Ja". Dat was het enige antwoord dat hij gaf. Hij had niets anders te zeggen. Er werd doorgevraagd over zijn incident met Esteban Ocon. De Fransman duwde Stroll naast de baan en ontving daar een vijfsecondenstraf en een punt op zijn licentie voor. Stroll antwoordde met: "Ik heb er niets over te zeggen."

Aston Martin-topman Mike Krack zei net na het interview: "Nee, ik denk dat je in dit soort situaties, waarin je een race hebt met vrijwel geen degradatie en je achteraan start, gewoon moet hopen op kansen."

Probleem in de pitstraat

"We houden altijd rekening met safetycars na onze pitstops, dus we zeiden: 'Laten we gewoon wachten tot deze naar buiten komt'. Helaas gebeurde dat niet. Dan is het normaal dat je een zekere mate van frustratie voelt. Je gaat tot het uiterste, maar vecht voor niets. Dan is frustratie normaal."

Krack haalt vervolgens een moment in de pitstraat aan: "We hebben hem langer in de pits moeten houden dan nodig was”, besloot de Luxemburger. “Gelukkig beschikken we over de loggegevens, dus dit gaan we zeker nog analyseren." Lance Stroll staat momenteel elfde in het wereldkampioenschap met 32 punten. Dat zijn er twee meer dan teamgenoot Fernando Alonso, die twaalfde staat. De Spanjaard viel uit in Monza.