user icon
icon

Aston Martin verdedigt Stroll na bizar interview

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin verdedigt Stroll na bizar interview
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 18:43
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Lance Stroll was na de Grand Prix van Italië gefrustreerd op zijn team. De coureur had in zijn interview na afloop van de race niet veel te zeggen. Hij was boos op Aston Martin, maar het team verdedigt de coureur. 

Meer over Aston Martin Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

30 aug
 Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort

Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort

29 aug

Lance Stroll staat niet bekend om zijn goede interviews. De coureur staat er zelfs een beetje negatief om bekend. Stroll liet zich ook na de Grand Prix van Italië niet van zijn beste kant zien. 

Weinig woorden na afloop

Nadat er door F1 TV aan Stroll gevraagd werd of de lange stint zijn resultaat gekost had, zei hij: "Ja". Dat was het enige antwoord dat hij gaf. Hij had niets anders te zeggen. Er werd doorgevraagd over zijn incident met Esteban Ocon. De Fransman duwde Stroll naast de baan en ontving daar een vijfsecondenstraf en een punt op zijn licentie voor. Stroll antwoordde met: "Ik heb er niets over te zeggen."

Aston Martin-topman Mike Krack zei net na het interview: "Nee, ik denk dat je in dit soort situaties, waarin je een race hebt met vrijwel geen degradatie en je achteraan start, gewoon moet hopen op kansen."

Probleem in de pitstraat

"We houden altijd rekening met safetycars na onze pitstops, dus we zeiden: 'Laten we gewoon wachten tot deze naar buiten komt'. Helaas gebeurde dat niet. Dan is het normaal dat je een zekere mate van frustratie voelt. Je gaat tot het uiterste, maar vecht voor niets. Dan is frustratie normaal."

Krack haalt vervolgens een moment in de pitstraat aan: "We hebben hem langer in de pits moeten houden dan nodig was”, besloot de Luxemburger. “Gelukkig beschikken we over de loggegevens, dus dit gaan we zeker nog analyseren." Lance Stroll staat momenteel elfde in het wereldkampioenschap met 32 punten. Dat zijn er twee meer dan teamgenoot Fernando Alonso, die twaalfde staat. De Spanjaard viel uit in Monza.

Rimmer

Posts: 12.749

Lansloze kneus. Schoolvoorbeeld van rijkeluiskindje dat met bakken vol geld naar iets wordt toegeduwd dat je met enige goede wil een carrière kan noemen.
Zonder het geld van pa had deze jongen nu vakken staan vullen.

  • 5
  • 9 sep 2025 - 19:17
F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 321

    War zal ie nou denken op die foto? Wie ben ik.? Wat doe ik hier?.Had ik me billen nou afgeveegd?..

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:51
  • Snork

    Posts: 21.758

    F*cking bizar interview, schokkend en onthullend bovendien.

    • + 2
    • 9 sep 2025 - 19:00
    • Need5Speed

      Posts: 3.191

      Maar het team haalde echt het onderste uit de kan om hem te verdedigen. Zo, hee.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:04
  • Rimmer

    Posts: 12.749

    Lansloze kneus. Schoolvoorbeeld van rijkeluiskindje dat met bakken vol geld naar iets wordt toegeduwd dat je met enige goede wil een carrière kan noemen.
    Zonder het geld van pa had deze jongen nu vakken staan vullen.

    • + 5
    • 9 sep 2025 - 19:17
    • Pietje Bell

      Posts: 30.827

      Nee hoor, tennis gespeeld, uiteraard allemaal betaald door pappie.'Hetzelfde met zijn zus die vond dat ze goed kon zingen, maar niemand wou een plaat met haar opnemen. Nou, toen heeft pappie een platenmaatschappij voor haar gekocht of opgericht, dat weet ik niet meer. Ze heeft zeggen en schrijven 1 hele single uitgebracht!

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:24
  • Joeppp

    Posts: 8.040

    A joh, die zat al met zijn hoofd bij het pizzabakken en het handen schudden met Max. Kan je hem ook niet kealijk nemen.

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 19:36

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (26)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×