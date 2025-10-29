De start van de Grand Prix van Mexico blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Veel coureurs schoten hier van de baan, maar de stewards deelden geen straffen uit. Bij het team van Aston Martin waren ze hier niet blij mee, en Mike Krack laat weten dat ze in gesprek gaan met de FIA.

Veel coureurs kenden een goede start op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Max Verstappen probeerde via de buitenkant meerdere rivalen in te halen in bocht 1, maar er was geen ruimte en hij moest door het gras. Hij was zeker niet de enige coureur die wijd ging, maar geen van hen kreeg een straf of moest posities teruggeven.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso was hier niet blij mee. Tijdens en vlak na de race deelde hij zijn woede, en riep hij dat hij voortaan bij elke race bocht 1 gaat afsnijden. De situatie werd nog onduidelijker toen Lewis Hamilton een paar ronden later werd bestraft voor het voordeel halen uit het afsnijden van bocht 4.

Wat is de mening van Aston Martin?

Bij Alonso's werkgever Aston Martin delen ze zijn frustratie. Kopstuk Mike Krack laat aan de Spaanse krant AS weten dat ze actie gaan ondernemen: "We hebben hier een traditie in de openingsronde: bocht 1 is altijd chaos. Er was wel een straf, voor Hamilton in bocht 4. De FIA gaat kritisch bekijken wat er is gebeurd. Maar Fernando was inderdaad woedend over wat er gebeurde in die eerste bocht. Als je ook kijkt naar de onboardbeelden, dan zie je dat hij meerdere auto's had ingehaald, dus ik begrijp hem wel."

'Dit gaan we bespreken!'

Krack zag dat iedereen maar wat deed in de eerste bocht. De Luxemburger vindt het nergens opslaan, en wil dat de FIA ingrijpt: "Het is niet makkelijk om erachter te komen hoe dit is ontstaan en wie er verantwoordelijk voor is, wat als een race-incident wordt gezien en wie de schuldige is van een incident. Het is lastig en ik snap dat de FIA geen verkeerde beslissing wil nemen in dat soort situaties. Dit gaat echter allemaal besproken worden door de FIA en de teams. Op elk circuit gebeurt het ook niet op dezelfde manier."