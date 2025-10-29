user icon
F1-team stapt naar FIA na chaotische situatie

F1-team stapt naar FIA na chaotische situatie
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 10:46
  5
  Door: Bob Plaizier

De start van de Grand Prix van Mexico blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Veel coureurs schoten hier van de baan, maar de stewards deelden geen straffen uit. Bij het team van Aston Martin waren ze hier niet blij mee, en Mike Krack laat weten dat ze in gesprek gaan met de FIA.

Veel coureurs kenden een goede start op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Max Verstappen probeerde via de buitenkant meerdere rivalen in te halen in bocht 1, maar er was geen ruimte en hij moest door het gras. Hij was zeker niet de enige coureur die wijd ging, maar geen van hen kreeg een straf of moest posities teruggeven.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso was hier niet blij mee. Tijdens en vlak na de race deelde hij zijn woede, en riep hij dat hij voortaan bij elke race bocht 1 gaat afsnijden. De situatie werd nog onduidelijker toen Lewis Hamilton een paar ronden later werd bestraft voor het voordeel halen uit het afsnijden van bocht 4.

Wat is de mening van Aston Martin?

Bij Alonso's werkgever Aston Martin delen ze zijn frustratie. Kopstuk Mike Krack laat aan de Spaanse krant AS weten dat ze actie gaan ondernemen: "We hebben hier een traditie in de openingsronde: bocht 1 is altijd chaos. Er was wel een straf, voor Hamilton in bocht 4. De FIA gaat kritisch bekijken wat er is gebeurd. Maar Fernando was inderdaad woedend over wat er gebeurde in die eerste bocht. Als je ook kijkt naar de onboardbeelden, dan zie je dat hij meerdere auto's had ingehaald, dus ik begrijp hem wel."

'Dit gaan we bespreken!'

Krack zag dat iedereen maar wat deed in de eerste bocht. De Luxemburger vindt het nergens opslaan, en wil dat de FIA ingrijpt: "Het is niet makkelijk om erachter te komen hoe dit is ontstaan en wie er verantwoordelijk voor is, wat als een race-incident wordt gezien en wie de schuldige is van een incident. Het is lastig en ik snap dat de FIA geen verkeerde beslissing wil nemen in dat soort situaties. Dit gaat echter allemaal besproken worden door de FIA en de teams. Op elk circuit gebeurt het ook niet op dezelfde manier."

Paulie

Posts: 4.825

Fernando is steeds vaker woedend de laatste tijd hij wordt een beetje @ouw-sjagrijn, volgens verhalen van insiders praat hij ook steeds meer over hoe hij z'n vriendin klepelt.......

  • 1
  • 29 okt 2025 - 10:54
Reacties (5)

  Paulie

    Posts: 4.825

    Fernando is steeds vaker woedend de laatste tijd hij wordt een beetje @ouw-sjagrijn, volgens verhalen van insiders praat hij ook steeds meer over hoe hij z'n vriendin klepelt.......

    + 1
    29 okt 2025 - 10:54
    Paulie

      Posts: 4.825

      en hij is onlangs gespot bij de cranenbroek in budel

      + 1
      29 okt 2025 - 10:57
    Glasvezelcoureur

      Posts: 477

      Voordeel met Alonso echter, is dat hij weet waar hij over praat, vaak verstandige dingen zegt en geen ijdel karikatuur neerzet...

      + 0
      29 okt 2025 - 11:03
    VestAan

      Posts: 742

      Ik wist niet dat je in Budel woont?

      + 0
      29 okt 2025 - 11:15
  HarryLam

    Posts: 4.960

    Naar de FIA......totaal zinloos.

    + 0
    29 okt 2025 - 11:14

