Aston Martin ontkent hardnekkige geruchten over blessure Stroll

Lance Stroll kon afgelopen weekend door een blessure niet deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. Volgens de BBC barstte Stroll na afloop van de kwalificatie in woede uit, maar bij Aston Martin blijven ze volhouden dat dit niets te maken had met zijn blessure.

Stroll verscheen vrijdag gewoon aan de start van de vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Canadees nam een dag later ook deel aan de kwalificatie, maar verscheen vervolgens niet bij de weegbrug toen hij was uitgeschakeld in Q2. Dit leverde hem een tripje naar de stewards op, maar daar verscheen hij niet.

Later op de avond werd duidelijk wat er aan de hand was. Volgens Aston Martin had Stroll te veel last van een blessure aan zijn hand en zijn pols, waardoor hij niet kon racen. Het was het gevolg van een oude blessure uit 2023, en volgens Aston Martin heeft Stroll er in de afgelopen zes weken weer last van gekregen.

Blesseerde Stroll zich door de woede-uitbarsting?

BBC Sport kwam op raceday met een opvallend bericht naar buiten. Stroll zou na zijn uitschakeling in Q2 een woede-uitbarsting hebben gehad in de pitbox van Aston Martin. Daarbij zou hij apparatuur hebben beschadigd en zou hij teampersoneel hebben uitgescholden. Aston Martin erkende dat Stroll boos was, maar ze maakten ook duidelijk dat de blessure losstond van de woede-uitbarsting.

Na afloop van de kwalificatie werd Chief Trackside Officer Mike Krack door PlanetF1 gevraagd of de blessure van Stroll erger was geworden door op de tafel te slaan: "Nee, nee. Ten eerste, ik zal op dat moment aan de pitmuur en ik heb niets gehoord. Ik denk dat dit typisch een verhaal is dat rondgaat in de media."

Aston Martin kende de klachten

Krack gaf wel aan dat Aston Martin wist dat Stroll last had van zijn blessure, maar ze wisten niet dat het zo erg was: "Het was bekend. Het begon allemaal in 2023, toen ontstonden de blessures, en in de afgelopen weken werd er steeds gesproken over de pijn, of het verminderen ervan."

"Je vraagt niet om de vijf minuten of hij pijn heeft. Je praat met de fysio, en je begrijpt dat er kleine dingetjes zijn. We zagen het bij Lance toen hij zich in 2023 terugvocht."