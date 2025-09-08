user icon
McLaren onder vuur: "Voelt als manipulatie"

  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 18:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde voor de nodige controverse in de Grand Prix van Italië. Ze besloten Oscar Piastri een teamorder te geven na een mislukte pitstop van Lando Norris. David Coulthard begrijpt de keuze van McLaren, maar stelt wel dat het een beetje voelt als manipulatie.

Het team van McLaren deed er in Monza alles aan om Max Verstappen uit te dagen. Norris reed achter de Nederlander, terwijl Piastri in deze race de tweede McLaren was. Norris kreeg het voordeel, en McLaren besloot Piastri als eerste naar binnen te halen. Eén rondje later kwam Norris naar binnen, maar zijn pitstop mislukte.

Norris kwam hierdoor achter Piastri de baan op. Bij McLaren besloten ze in te grijpen, en vroegen ze aan Piastri of hij Norris erlangs wilde laten. Na de nodige twijfel besloot Piastri te luisteren naar zijn team, en liet hij Norris erlangs. Hierna mocht hij Norris weer aanvallen, maar het lukte hem niet om een inhaalactie in te zetten.

Manipulatie

Oud-coureur David Coulthard begrijpt de actie van McLaren wel. Toch hinkte hij op twee gedachten in zijn analyse bij Channel 4: "Aan de ene kant snap ik het, want ze doen dit al sinds vorig jaar. Ze proberen zich te focussen op het winnen van het constructeurskampioenschap."

"Maar van binnen vindt deze racer en deze kleine jongen die opgroeide als fan van de sport, dat ik het liefst wiel-aan-wiel gevechten wil zien. En ja, soms ploft er een motor. En ja, soms raak je betrokken bij een incident. Dit voelt gewoon als manipulatie, je manipuleert het resultaat, en dat voelt best oncomfortabel."

'De regels staan het toe'

Coulthard begrijpt waarom McLaren deze keuze maakte: "Dit mag volgens de regels, en het is het recht van McLaren. En kijk, ze gaan de constructeurs- en de wereldtitel pakken dit jaar. Maar ik heb het gevoel dat ze ze hier met rust moesten laten."

SennaS

Posts: 10.431

Tja iedereen in de paddock gaat nu zijn/haar plasje over doen alsof het enigszins impact heeft.
Wij mogen er hier wel over van gedachten wisselen omdat een forum hierom draait en bovendien alle kennis in pacht hebben.

  • 2
  • 8 sep 2025 - 18:53
Reacties (7)

  • SennaS

    Posts: 10.431

    Tja iedereen in de paddock gaat nu zijn/haar plasje over doen alsof het enigszins impact heeft.
    Wij mogen er hier wel over van gedachten wisselen omdat een forum hierom draait en bovendien alle kennis in pacht hebben.

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 18:53
  • Pleen

    Posts: 648

    Wat zou Max hebben geantwoord?
    "Max, let Lando through!"
    "NOOO!!!"

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 19:02
  • HermanInDeZon

    Posts: 164

    Twee woorden: Australie 1998
    Drie dan: hypocriet

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 19:12
  • bvonk2

    Posts: 70

    Ophef over niets, iedereen snapt waarom ze het gedaan hebben en het is aan elk team zelf om te beslissen of ze dit wel of niet doen. En of ze de coureurs hebben die er hetzelfde over denken, wat bij McLaren zo lijkt te zijn.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 21:23
    • MustFeed

      Posts: 10.184

      Inderdaad,

      Als ze eerst Norris binnen hadden gehaald en de stop bij Piastri verkeerd was gegaan was er enorme kritiek geweest waarom ze Piastri laten undercutten door Leclerc.

      Als ze de coureurs tegelijk binnenhalen en de stop gaat mis waardoor Piastri moet wachten en geundercut wordt heb je dezelfde kritiek.

      Als ze niet over de boordradio hadden gezegd dat Piastri de plek weer terug aan Norris terug moest geven hadden ze daar enorm veel kriitiek op gekregen.

      Way ze hebbenbesloten is een volkomen logische beslissing. Wellicht valt er een argument te maken dat ze het beter niet kunnen doen want "als in de toekomst dit en dat gebeurt dan zus en zo". Maar zo kan je over iedere beslissing wel een hypothetisch scenario verzinnen waardoor achteraf gezien deze beslissing ongelukkig uitpakt.

      Op dit moment houdt het de rust in de tent, dus lijkt het me de juiste beslissing.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 22:17
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.327

    Binnenkort: Villeneuve, Hill, Martin en Schumacher.
    Ondertussen: RCM is fan van het constructeurskampioenschap en vindt het allemaal prima.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 21:31
  • Larry Perkins

    Posts: 59.669

    Het roemruchte papaya oranje team uit Woking maakt het zich niet makkelijk gezien alle kritiek, maar daarmee zeg ik niet dat ze het verkeerd doen.
    Wel vroeg ik mij af wat ze zouden doen als Piastri op twee seconden van Verstappen had gereden en Norris met nog (veel) meer achterstand uit de pitstraat was gekomen. Had Piastri dan ook moeten liften?
    Daarin werd ik redelijk gerustgesteld door de volgende quote van Lando: "We zijn geen idioten, we hebben plannen voor verschillende scenario's."
    Als dat voor iedereen binnen het team helder is en zolang ze in een split moment het juiste scenario toepassen dan kan de buitenwacht (inclusief ik) roeptoeteren wat het wil, maar dan doen ze het beste voor iedereen binnen het team, inclusief de coureurs.
    Dat laat onverlet dat bij de volgende keer de poppen weer aan het dansen gaan in de paddock en in de (sociale) media. Het gaat zoals het gaat...

    Overigens staat op MP een heldere uitleg van Stella. Zoek op:
    Waarom McLaren 'niet alleen voor eerlijkheid' teamorder uitdeelde in F1 Italië

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 22:46

