McLaren onder vuur: "Voelt als manipulatie"

Het team van McLaren zorgde voor de nodige controverse in de Grand Prix van Italië. Ze besloten Oscar Piastri een teamorder te geven na een mislukte pitstop van Lando Norris. David Coulthard begrijpt de keuze van McLaren, maar stelt wel dat het een beetje voelt als manipulatie.

Het team van McLaren deed er in Monza alles aan om Max Verstappen uit te dagen. Norris reed achter de Nederlander, terwijl Piastri in deze race de tweede McLaren was. Norris kreeg het voordeel, en McLaren besloot Piastri als eerste naar binnen te halen. Eén rondje later kwam Norris naar binnen, maar zijn pitstop mislukte.

Norris kwam hierdoor achter Piastri de baan op. Bij McLaren besloten ze in te grijpen, en vroegen ze aan Piastri of hij Norris erlangs wilde laten. Na de nodige twijfel besloot Piastri te luisteren naar zijn team, en liet hij Norris erlangs. Hierna mocht hij Norris weer aanvallen, maar het lukte hem niet om een inhaalactie in te zetten.

Manipulatie

Oud-coureur David Coulthard begrijpt de actie van McLaren wel. Toch hinkte hij op twee gedachten in zijn analyse bij Channel 4: "Aan de ene kant snap ik het, want ze doen dit al sinds vorig jaar. Ze proberen zich te focussen op het winnen van het constructeurskampioenschap."

"Maar van binnen vindt deze racer en deze kleine jongen die opgroeide als fan van de sport, dat ik het liefst wiel-aan-wiel gevechten wil zien. En ja, soms ploft er een motor. En ja, soms raak je betrokken bij een incident. Dit voelt gewoon als manipulatie, je manipuleert het resultaat, en dat voelt best oncomfortabel."

'De regels staan het toe'

Coulthard begrijpt waarom McLaren deze keuze maakte: "Dit mag volgens de regels, en het is het recht van McLaren. En kijk, ze gaan de constructeurs- en de wereldtitel pakken dit jaar. Maar ik heb het gevoel dat ze ze hier met rust moesten laten."