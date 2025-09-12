Coulthard en Wolff missen Horner: "We hebben een baddie nodig!"

Toto Wolff gaf eerder aan Christian Horner te missen om bepaalde redenen. De teambaas werd twee maanden geleden ontslagen door Red Bull Racing. David Coulthard is het eens met Toto Wolff. Coulthard en Horner hebben bij Red Bull samengewerkt.

De ruzies tussen Wolff en Horner hebben heel wat aandacht opgeleverd. Ook de rode draad van de Netflix-serie Drive to Survive gaat deels over Wolff en Horner. Coulthard is het eens met Wolff dat de Formule 1 zonder Horner iets mist.

Klootzak

"Christian was natuurlijk een enorme klootzak. Ik kan me van de afgelopen twaalf jaar maar weinig goede momenten herinneren. Maar goed, los van alle gekheid zijn we gewoon twee compleet verschillende persoonlijkheden. In zekere zin is je grootste vijand ook meteen je beste vriend", antwoordde Wolff eerder al tijdens een persconferentie.

"De sport heeft dit soort karakters ook gewoon nodig. In het verleden hebben we enorme karakters gehad en sommige van de nieuwe teambazen zullen ook wel in die rol groeien. Al kun je zoiets niet faken, het moet wel authentiek zijn", vertelde Wolff. "Christian was echt een van de protagonisten. Hij was uitgesproken, hij was controversieel. Hij was een klootzak en hij hield er ook van om die rol te spelen!"

Geen 'baddie' meer in F1

"Ik zei exact hetzelfde nog voordat ik hier kwam", vertelt David Coulthard bij een More Than Equal-evenement tegenover Motorsport.com. "Want Fred Vasseur en Toto zijn vrienden. En Zak Brown en de andere teambazen kunnen ook prima met elkaar door één deur. Er is nu niet langer een andere teambaas die ze als 'baddie' kunnen zien."

"Een deel van de Netflix-show draait juist om het creëren van dit soort karakters en persoonlijkheden", stelt hij. "Niemand wil twee boksers zien die samen de ring instappen, elkaars hand vasthouden en elkaar knuffelen en een kus geven. Dat is niet waar een bokspartij om draait. En datzelfde geldt voor de Formule 1. Het is zowel showbusiness als sport."