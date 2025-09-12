user icon
Coulthard en Wolff missen Horner: "We hebben een baddie nodig!"

Coulthard en Wolff missen Horner: "We hebben een baddie nodig!"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 18:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Toto Wolff gaf eerder aan Christian Horner te missen om bepaalde redenen. De teambaas werd twee maanden geleden ontslagen door Red Bull Racing. David Coulthard is het eens met Toto Wolff. Coulthard en Horner hebben bij Red Bull samengewerkt. 

De ruzies tussen Wolff en Horner hebben heel wat aandacht opgeleverd. Ook de rode draad van de Netflix-serie Drive to Survive gaat deels over Wolff en Horner. Coulthard is het eens met Wolff dat de Formule 1 zonder Horner iets mist. 

Klootzak

"Christian was natuurlijk een enorme klootzak. Ik kan me van de afgelopen twaalf jaar maar weinig goede momenten herinneren. Maar goed, los van alle gekheid zijn we gewoon twee compleet verschillende persoonlijkheden. In zekere zin is je grootste vijand ook meteen je beste vriend", antwoordde Wolff eerder al tijdens een persconferentie. 

"De sport heeft dit soort karakters ook gewoon nodig. In het verleden hebben we enorme karakters gehad en sommige van de nieuwe teambazen zullen ook wel in die rol groeien. Al kun je zoiets niet faken, het moet wel authentiek zijn", vertelde Wolff. "Christian was echt een van de protagonisten. Hij was uitgesproken, hij was controversieel. Hij was een klootzak en hij hield er ook van om die rol te spelen!" 

Geen 'baddie' meer in F1

"Ik zei exact hetzelfde nog voordat ik hier kwam", vertelt David Coulthard bij een More Than Equal-evenement tegenover Motorsport.com. "Want Fred Vasseur en Toto zijn vrienden. En Zak Brown en de andere teambazen kunnen ook prima met elkaar door één deur. Er is nu niet langer een andere teambaas die ze als 'baddie' kunnen zien."

"Een deel van de Netflix-show draait juist om het creëren van dit soort karakters en persoonlijkheden", stelt hij. "Niemand wil twee boksers zien die samen de ring instappen, elkaars hand vasthouden en elkaar knuffelen en een kus geven. Dat is niet waar een bokspartij om draait. En datzelfde geldt voor de Formule 1. Het is zowel showbusiness als sport."

HermanInDeZon

Posts: 190

Zou jammer zijn moest Horner de geschiedenis in gaan als een "baddie"

Wat hij bereikt heeft door uit de overblijfselen van Jaguar iets op de bouwen wat "de grote teams" als McLaren / Ferrari / Williams het vuur aan de schenen legde én versloeg is fantastisch

Acht rijderstitels en zes construc...

  • 1
  • 12 sep 2025 - 19:08
Reacties (2)

  • snailer

    Posts: 29.638

    Coulthard en Wolff: We hebben een bad boy nodig.....

    Volgens mij zit er tussen die twee een bad boy.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 18:28
  • HermanInDeZon

    Posts: 190

    Zou jammer zijn moest Horner de geschiedenis in gaan als een "baddie"

    Wat hij bereikt heeft door uit de overblijfselen van Jaguar iets op de bouwen wat "de grote teams" als McLaren / Ferrari / Williams het vuur aan de schenen legde én versloeg is fantastisch

    Acht rijderstitels en zes constructeurstitels op 20 jaar is en blijft een machtige prestatie en daarmee hoort hij gewoon thuis in het rijtje van de allergrootsten

    Wat hem gemekt heeft is dat de sport denk ik nu definitief te groot is geworden voor teams met één autoritaire leider.

    En dat is natuurlijk wel een beetje jammer want dat heeft ons héél kleurrijke figuren zoals een Ken Tyrell, Eddie Jordan, Ron Dennis, Frank Williams etc gebracht

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 19:08

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

