user icon
icon

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar direct tegen bij de start van de Grand Prix van Italië. Op Monza schoot de Nederlander van Red Bull Racing rechtdoor bij bocht 1, waardoor hij gedwongen werd om Norris weer voor te laten. Het zorgde meteen voor de nodige spanning, en na afloop was de McLaren-coureur nog niet uitgesproken over het incident.

Norris kende een iets betere start dan Verstappen, maar de viervoudig wereldkampioen verdedigde fel. Daarbij kwam Norris kortstondig op het gras terecht, al wist hij wel de binnenkant van de bocht te behouden. Verstappen kon daardoor niet insturen en sneed de chicane af. De Red Bull-coureur beschuldigde Norris er vervolgens van dat hij bewust de remmen losliet, waardoor hij geen ruimte kreeg. Omdat Verstappen de plek later teruggaf, besloten de stewards geen verdere actie te ondernemen en bleef het incident zonder gevolgen.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

Norris legt fout bij Verstappen 

Na afloop sprak Norris met de Britse pers over het voorval. Op de vraag of Verstappen hem voldoende ruimte had gegeven, reageerde hij met een knipoog: “Nou, alle vier de wielen waren niet op de baan, dus ik vat het op als een nee. Maar ik verwacht ook dat het in zekere zin zo zal zijn,” zei hij tegenover Sky Sports.

De Brit liet vervolgens weten dat hij wel had gerekend op een harde strijd. “Ik verwacht een taaie verdediging die tot het uiterste gaat. Ik denk niet dat je mensen zomaar de grond in kunt duwen. Hij wist vanaf het begin dat ik naast hem lag, ik had de beste run. Uiteindelijk kun je het gewoon racen noemen, maar je kunt mensen ook niet zomaar van de baan drukken,” aldus Norris.

Verstappen lacht als laatste

Ondanks de discussie om de openingsfase trok Verstappen uiteindelijk aan het langste eind. De Nederlander hield het hoofd koel, bepaalde het tempo en reed gecontroleerd naar zijn derde overwinning van het seizoen. Op het iconische circuit van Monza moest Norris genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Oscar Piastri namens McLaren het podium completeerde. Voor Verstappen betekende het een nieuwe bevestiging van zijn status als viervoudig wereldkampioen, die ook dit seizoen opnieuw zijn klasse etaleert.

Dale U

Posts: 1.745

Wat niet in je karakter zit Lando, kun je niet forceren, je bent te lief, maar dat is ook een goede eigenschap, maar niet in de F1.

  • 1
  • 8 sep 2025 - 12:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.745

    Wat niet in je karakter zit Lando, kun je niet forceren, je bent te lief, maar dat is ook een goede eigenschap, maar niet in de F1.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 12:50
  • Paulie

    Posts: 4.391

    Norris "Je kan mensen niet zo eraf duwen"
    Daar ben ik het niet mee eens. Het kan wel degelijk. Heb het gisteren namelijk met eigen ogen gezien.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 12:50
  • StevenQ

    Posts: 9.703

    Norris moet de beelden eens terugkijken en zich remiseren dat hij zelf gewoon rechtdoor het gras in reed net als in Suzuka

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 12:59
    • Mick34

      Posts: 1.232

      Ik heb de beelden net nog eens teruggekeken. Bij de start duwt Max Lando een beetje naar rechts. Althans, Norris laat zich naar rechts duwen, want hij stuurt er zelf heen.

      Vervolgens houdt dat stukje asfalt aan de rechterzijde op en wordt het gras. Max laat z’n auto staan en geeft onvoldoende ruimte aan Norris, waardoor deze door het gras moet.

      Ik weet niet helemaal zeker of Max hier wel/geen ruimte moest laten aan Norris. In principe stuurt Norris 100 meter eerder zelf zijn auto zover naar rechts (buiten de baan) en nu houdt het asfalt daar op.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 13:09
  • MustFeed

    Posts: 10.165

    Er was misschien net iets te weinig ruimte, maar Norris hoefde zeker niet zo ruim door het gras daar.

    Maar wat ik dan helemaal typisch vind is dat hij met een dergelijke uitspraak komt terwijl hij echt nul ruimte gaf aan Verstappen, Verstappen met een divebomb van de baan drukte en dan ook nog begon te klagen dat de positie van hem was. Als je denkt dat racen op die manier kan dan mag Verstappen je ook van de baan drukken op het moment dat Verstappen voor ligt.

    Alles wordt door de Britten met 2 maten gemeten. Palmer was ook alweer aan het gillen over een straf. En dat terwijl hij vorig jaar nog in Mexico nog aan het gillen was dat Verstappen geen ruimte gaf aan de buitenkant toen Norris buitenom Verstappen wou. Het is gewoon alsof het parodie aan het worden is met dat soort commentatoren. Moet je voorstellen dat Verstappen een dergelijke divebomb had gedaan op Norris. Absoluut gegarandeerd dat Verstappen een straf had gekregen en dat Palmer aan het schreeuwen was geweest voor een nog veel zwaardere straf.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 13:06
  • snailer

    Posts: 29.552

    Norris neemt de propaganda campagne van Wolff en co naadloos over.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 13:09

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×