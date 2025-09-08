Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar direct tegen bij de start van de Grand Prix van Italië. Op Monza schoot de Nederlander van Red Bull Racing rechtdoor bij bocht 1, waardoor hij gedwongen werd om Norris weer voor te laten. Het zorgde meteen voor de nodige spanning, en na afloop was de McLaren-coureur nog niet uitgesproken over het incident.

Norris kende een iets betere start dan Verstappen, maar de viervoudig wereldkampioen verdedigde fel. Daarbij kwam Norris kortstondig op het gras terecht, al wist hij wel de binnenkant van de bocht te behouden. Verstappen kon daardoor niet insturen en sneed de chicane af. De Red Bull-coureur beschuldigde Norris er vervolgens van dat hij bewust de remmen losliet, waardoor hij geen ruimte kreeg. Omdat Verstappen de plek later teruggaf, besloten de stewards geen verdere actie te ondernemen en bleef het incident zonder gevolgen.

Norris legt fout bij Verstappen

Na afloop sprak Norris met de Britse pers over het voorval. Op de vraag of Verstappen hem voldoende ruimte had gegeven, reageerde hij met een knipoog: “Nou, alle vier de wielen waren niet op de baan, dus ik vat het op als een nee. Maar ik verwacht ook dat het in zekere zin zo zal zijn,” zei hij tegenover Sky Sports.

De Brit liet vervolgens weten dat hij wel had gerekend op een harde strijd. “Ik verwacht een taaie verdediging die tot het uiterste gaat. Ik denk niet dat je mensen zomaar de grond in kunt duwen. Hij wist vanaf het begin dat ik naast hem lag, ik had de beste run. Uiteindelijk kun je het gewoon racen noemen, maar je kunt mensen ook niet zomaar van de baan drukken,” aldus Norris.

Verstappen lacht als laatste

Ondanks de discussie om de openingsfase trok Verstappen uiteindelijk aan het langste eind. De Nederlander hield het hoofd koel, bepaalde het tempo en reed gecontroleerd naar zijn derde overwinning van het seizoen. Op het iconische circuit van Monza moest Norris genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Oscar Piastri namens McLaren het podium completeerde. Voor Verstappen betekende het een nieuwe bevestiging van zijn status als viervoudig wereldkampioen, die ook dit seizoen opnieuw zijn klasse etaleert.