  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 14:47
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn zege in de Grand Prix van Italië. Hij was oppermachtig, en dat levert hem veel complimenten op. Zelfs Damon Hill moet toegeven dat Verstappen een geweldige race reed. De Brit komt superlatieven te kort om Verstappens prestatie te omschrijven.

Na een aantal rampzalige maanden, stond Verstappen in Monza weer op het hoogste treetje van het podium. Hij startte de race op de pole position, en hield zijn positie vast bij de start. Hij sneed de eerste bocht af, waardoor hij zijn positie moest teruggeven aan Lando Norris. Enkele ronden later passeerde hij de Brit weer, en verdween hij aan de horizon.

Verstappen ontving veel complimenten voor zijn sterke prestaties in Monza. Ook voormalig F1-coureur Damon Hill had genoten van Verstappen. Hill was in het verleden vaak kritisch op Verstappen, en met zijn uitspraken zorgde hij regelmatig voor frustratie onder de oranjefans. Nu was hij echter complimenteus.

Complimenten van Hill

Op X deelt Hill zijn analyse over de prestatie van Verstappen. De wereldkampioen van 1996 komt superlatieven te kort: "Ik weet dat ik eerder kritisch ben geweest op zijn inhaalacties en zijn tactieken, maar het is een feit dat Max Verstappen dé coureur is van deze tijd."

'Een fenomeen!'

Hill zag dat Verstappen met zijn concurrenten speelde in de race op Monza. Hij gaat verder met zijn lofzang over de Red Bull-coureur: "Hij is bijna op alle manieren een klasse apart. Hij is eigenlijk een fenomeen. Goed gedaan dit weekend, Max!" Hill sluit zijn bericht af met een aantal emojis van klappende handen en een duimpje omhoog.

Verstappen staat ondanks zijn zege nog altijd op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 230 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl nummer twee Lando Norris op 293 punten staat. Oscar Piastri voert nog altijd het kampioenschap aan met 324 punten.

red

Posts: 865

Als je wint heb je vrienden.

Maar Hill blijft een slijmbal.

  • 1
  • 8 sep 2025 - 14:58
Reacties (10)

Login om te reageren
  • red

    Posts: 865

    Als je wint heb je vrienden.

    Maar Hill blijft een slijmbal.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 14:58
    • Damon Hill

      Posts: 19.282

      Dus als hij kritiek geeft is het niet goed.
      Maar als hij complimenten geeft is het ook niet goed.

      Tja, dan kan hij het bij voorbaat dus niet goed doen.

      Als je wint heb je overigens ook vooral veel vijanden (iets dat ik kan beamen uit mijn privé situatie).

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:34
    • Lulham

      Posts: 422

      Hij geeft geen oprechte complimenten want hij begint met verwijzen naar zijn eerdere kritiek en doet vervolgens afbreuk aan het compliment door te zeggen "almost every".

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:43
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.991

    NextGen

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 15:04
  • nr 76

    Posts: 6.817

    Wat een sypathieke kerel is die Hill ook eigenlijk, zeg!

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 15:13
    • Paulie

      Posts: 4.396

      ik heb Damon altijd al Hillemaal goed gevonden

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:34
    • hupholland

      Posts: 9.206

      sympathiek zeker, maar hij heeft er ook vooral heel veel verstand van. Misschien wel de beste analist van zijn generatie.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:41
  • meister

    Posts: 4.068

    Dag succes, komende race mag Max bij zijn met een top6 klassering.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 15:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.282

      Als je logisch niet denkt niet per se. We krijgen eerst Baku, een lay-out met lange rechte stukken en haakse bochten, wat niet per se ongunstig is voor de Red Bull. Het is niet ondenkbaar dat Verstappen daar weer meedoet om de overwinning.

      Daarna komt echter Singapore, wat imo een nachtmerrie wordt voor Red Bull. En op Austin zullen de McLarens ook heer en meister zijn.

      Kortom, eerst even goed naar de lay-outs kijken ;)

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:35
  • Larry Perkins

    Posts: 59.662

    Toch weer een (verborgen) sneer naar Verstappen hè, met dat "dé coureur is van deze tijd."
    Zolang Hill maar niet hoeft te zeggen dat Verstappen de beste ooit is!

    Dat jullie daar intrappen...

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 15:47

