Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn zege in de Grand Prix van Italië. Hij was oppermachtig, en dat levert hem veel complimenten op. Zelfs Damon Hill moet toegeven dat Verstappen een geweldige race reed. De Brit komt superlatieven te kort om Verstappens prestatie te omschrijven.

Na een aantal rampzalige maanden, stond Verstappen in Monza weer op het hoogste treetje van het podium. Hij startte de race op de pole position, en hield zijn positie vast bij de start. Hij sneed de eerste bocht af, waardoor hij zijn positie moest teruggeven aan Lando Norris. Enkele ronden later passeerde hij de Brit weer, en verdween hij aan de horizon.

Verstappen ontving veel complimenten voor zijn sterke prestaties in Monza. Ook voormalig F1-coureur Damon Hill had genoten van Verstappen. Hill was in het verleden vaak kritisch op Verstappen, en met zijn uitspraken zorgde hij regelmatig voor frustratie onder de oranjefans. Nu was hij echter complimenteus.

Complimenten van Hill

Op X deelt Hill zijn analyse over de prestatie van Verstappen. De wereldkampioen van 1996 komt superlatieven te kort: "Ik weet dat ik eerder kritisch ben geweest op zijn inhaalacties en zijn tactieken, maar het is een feit dat Max Verstappen dé coureur is van deze tijd."

'Een fenomeen!'

Hill zag dat Verstappen met zijn concurrenten speelde in de race op Monza. Hij gaat verder met zijn lofzang over de Red Bull-coureur: "Hij is bijna op alle manieren een klasse apart. Hij is eigenlijk een fenomeen. Goed gedaan dit weekend, Max!" Hill sluit zijn bericht af met een aantal emojis van klappende handen en een duimpje omhoog.

Verstappen staat ondanks zijn zege nog altijd op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 230 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl nummer twee Lando Norris op 293 punten staat. Oscar Piastri voert nog altijd het kampioenschap aan met 324 punten.