Norris lacht met Verstappen: "Ik wil geen desinformatie!"

Max Verstappen kende afgelopen weekend een geweldige Italiaanse Grand Prix. Hij kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op Lando Norris over de streep, en dat hadden weinig mensen verwacht. Norris had na afloop zijn lolbroek aan en grapte dat men wel de juiste getallen moest benoemen.

Verstappen won in Monza voor het eerst sinds het voorjaar weer een Grand Prix in de Formule 1. De Nederlander reed een geweldige race, waarin hij bijna geen fout maakte. Hij profiteerde van het gesteggel bij McLaren omtrent de pitstops en de teamorder die daaruit voortvloeide. Verstappen was trots en tevreden, en werd na afloop vanzelfsprekend gevraagd naar zijn voorsprong.

Desinformatie

Tijdens de persconferentie van de FIA werd hij direct gevraagd naar hoe het voelt om met twintig seconden voorsprong te winnen. Nog voordat Verstappen antwoord kan geven, grijpt Norris in: "Het waren toch negentien seconden? Ik wil geen desinformatie! Ja, negentien seconden dus."

Waar lag de focus van Verstappen?

Na wat gelach, kon Verstappen antwoord geven op de vraag: "Ik zou zeggen dat het beter voelt dan verwacht. Toen ik de leiding weer overnam, probeerde ik me vooral te focussen op mijn pace. Ik bleef doorgaan, en dat ging best wel goed. Ik begon in de laatste zes tot acht ronden van die stint wel een beetje te worstelen op die mediums. Maar tot en met dat punt was het heel erg fijn, voor het eerst in tijden."

"De auto deed al iets meer wat ik van hem verwachtte. Het lijkt gewoon alsof dit weekend weer een stap in de juiste richting was, in ieder geval wat het gedrag van de auto betreft en dat het ook naar voren komt in de auto. Dat was voor ons dus heel erg positief. Onze strategie was verder gewoon normaal, van mediums naar harde banden."

Norris had overigens wel een punt met zijn vraag. Hij kwam in de race op 19,207 seconden als tweede over de streep achter Verstappen.