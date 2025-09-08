Wolff waarschuwt McLaren na teamorder: "Dit is lastig terug te draaien"

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor ophef in de slotfase van de Grand Prix van Italië. Het team kwam met een opvallende teamorder, en na afloop van de race was dit het onderwerp van gesprek. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het heel lastig kan worden om dit op te lossen.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri openden afgelopen weekend de jacht op Max Verstappen. Bij de papajakleurige renstal probeerden ze het strategische spelletje te spelen, en werd eerst Piastri naar binnen geroepen. Norris reed voor hem, en kwam een rondje later naar binnen voor een vers setje softs. Zijn pitstop ging echter verkeerd, waardoor Piastri hem weer kon passeren.

Aan de pitwall zaten ze met de handen in het haar, want Norris was tot dan toe de snelste McLaren-man. Ze besloten een teamorder uit te delen en vroegen aan Piastri of hij Norris erlangs wilde laten. Als hij dat zou doen, mochten ze daarna weer vrij vechten. Na enige aarzeling gaf Piastri ruimte aan Norris, en werden de posities gewisseld. Fans reageerden verbaasd, en na afloop werden de coureurs bedolven onder de vragen over dit moment.

De ervaringsdeskundige

Als er één iemand is die weet hoe lastig het is om twee vechtende supersterren in het team te hebben, is het Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij had van 2013 tot en met 2016 de beschikking over Nico Rosberg en Lewis Hamilton, en dat zorgde voor een aantal verhitte titelduels.

'Lastig terug te draaien'

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix werd Wolff door The Race gevraagd naar de teamorder van McLaren: "Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Je zet hier een precedent dat heel lastig terug te draaien is. Wat als het team nog een fout maakt, en het is geen pitstop, laat je ze dan weer van positie wisselen?"

"Maar, als je een coureur die tijd probeert goed te maken punten laat verliezen vanwege een teamfout, is dat ook niet eerlijk. Ik denk dat we aan het einde van het seizoen het antwoord krijgen op de vraag of dit de juiste keuze was vandaag."

Heeft McLaren een luxeprobleem?

Wolff is van mening dat McLaren het zichzelf moeilijk maakt: "Als het team een fout maakt, en daarna ingrijpt bij de posities, dan ziet dat eruit als een eerlijk besluit. Aan de andere kant, wat is precies een teamfout? Wat als de auto de volgende keer niet goed start en je een positie verliest, of de ophanging gaat kapot. Wat doe je de volgende keer?"

"Je kan zomaar een stortvloed aan gebeurtenissen kunnen krijgen die lastig te beheersen zijn. Het belangrijkste is om een duidelijke strategie te hebben. Probeer te racen, of probeer het zo eerlijk mogelijk te houden, rekening houdend met het feit dat hij weer terug kan zijn aan het einde van de race. Je moet je pad kiezen, en dat is een luxeprobleem. Ze kunnen de titels immers niet meer verspelen."