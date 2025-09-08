user icon
Wolff waarschuwt McLaren na teamorder: "Dit is lastig terug te draaien"

Wolff waarschuwt McLaren na teamorder: "Dit is lastig terug te draaien"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 12:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor ophef in de slotfase van de Grand Prix van Italië. Het team kwam met een opvallende teamorder, en na afloop van de race was dit het onderwerp van gesprek. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het heel lastig kan worden om dit op te lossen.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri openden afgelopen weekend de jacht op Max Verstappen. Bij de papajakleurige renstal probeerden ze het strategische spelletje te spelen, en werd eerst Piastri naar binnen geroepen. Norris reed voor hem, en kwam een rondje later naar binnen voor een vers setje softs. Zijn pitstop ging echter verkeerd, waardoor Piastri hem weer kon passeren.

Aan de pitwall zaten ze met de handen in het haar, want Norris was tot dan toe de snelste McLaren-man. Ze besloten een teamorder uit te delen en vroegen aan Piastri of hij Norris erlangs wilde laten. Als hij dat zou doen, mochten ze daarna weer vrij vechten. Na enige aarzeling gaf Piastri ruimte aan Norris, en werden de posities gewisseld. Fans reageerden verbaasd, en na afloop werden de coureurs bedolven onder de vragen over dit moment.

De ervaringsdeskundige

Als er één iemand is die weet hoe lastig het is om twee vechtende supersterren in het team te hebben, is het Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij had van 2013 tot en met 2016 de beschikking over Nico Rosberg en Lewis Hamilton, en dat zorgde voor een aantal verhitte titelduels.

'Lastig terug te draaien'

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix werd Wolff door The Race gevraagd naar de teamorder van McLaren: "Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Je zet hier een precedent dat heel lastig terug te draaien is. Wat als het team nog een fout maakt, en het is geen pitstop, laat je ze dan weer van positie wisselen?"

"Maar, als je een coureur die tijd probeert goed te maken punten laat verliezen vanwege een teamfout, is dat ook niet eerlijk. Ik denk dat we aan het einde van het seizoen het antwoord krijgen op de vraag of dit de juiste keuze was vandaag."

Heeft McLaren een luxeprobleem?

Wolff is van mening dat McLaren het zichzelf moeilijk maakt: "Als het team een fout maakt, en daarna ingrijpt bij de posities, dan ziet dat eruit als een eerlijk besluit. Aan de andere kant, wat is precies een teamfout? Wat als de auto de volgende keer niet goed start en je een positie verliest, of de ophanging gaat kapot. Wat doe je de volgende keer?"

"Je kan zomaar een stortvloed aan gebeurtenissen kunnen krijgen die lastig te beheersen zijn. Het belangrijkste is om een duidelijke strategie te hebben. Probeer te racen, of probeer het zo eerlijk mogelijk te houden, rekening houdend met het feit dat hij weer terug kan zijn aan het einde van de race. Je moet je pad kiezen, en dat is een luxeprobleem. Ze kunnen de titels immers niet meer verspelen."

patrob

Posts: 1.564

Ik heb niet zo'n moeite met deze keuze van McLaren. Vooral na het uitvallen van Norris vorige week was dit wel extra zuur geweest.

Al had ik het best kunnen waarderen als Piastri geweigerd had overigens.

  • 4
  • 8 sep 2025 - 12:16
Reacties (8)

  • Dale U

    Posts: 1.745

    Denk dat Oscar zich gedraagt, vanwege zijn positie in de WK stand, hij wil die titel binnenhalen, meer niet. Die 3 punten verlies kan hij waarschijnlijk wel overleven, wil je hem "losweken" bij McLaren moet je rond deze tijd eens koffie gaan drinken met Webber......

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 12:15
  • patrob

    Posts: 1.564

    Ik heb niet zo'n moeite met deze keuze van McLaren. Vooral na het uitvallen van Norris vorige week was dit wel extra zuur geweest.

    Al had ik het best kunnen waarderen als Piastri geweigerd had overigens.

    • + 4
    • 8 sep 2025 - 12:16
    • Wammes

      Posts: 222

      Kom zeg. Wat voor racefan ben je dan. Het is een mechanische sport waarbij dingen mis kunnen gaan. Ja, het is lullig voor Norris, maar hij heeft meer punten verloren door eigen fouten dan door mechanische pech of fouten van het team. En bovendien kan Piastri het ook niet helpen dat de pitstop van Norris fout gaat. Ik ben het deze keer helemaal met Wolff eens, dit soort keuzes scheppen een precedent die je niet meer terug kunt draaien. Ik vind het zelf een schande voor de sport, ik had graag gezien hoe Norris Piastri gewoon op snelheid had ingehaald, dat had zijn positie als coureur ook veel meer kunnen versterken. Nu komt Norris er vanaf als een zielige coureur die zonder hulp geen wereldkampioen kan worden

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 12:55
    • Wammes

      Posts: 222

      Kom zeg. Zo'n beslissing heet toch niet met racen te maken. Het is een mechanisiche sport, dus er kunnen dingen misgaan. Deze keer is Norris toevallig 2 keer achter elkaar de dupe. Maar ik ben het met Wolff eens dat de keuze om dit dan met teamorders "recht" te trekken een doodlopende weg is. Piastri is nu de dupe terwijl hij sowieso niets fout heeft gedaan. Een

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 13:03
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.165

    Snoeihard weigeren !!! Winnen telt, de 2e plaats is NIKS !!!

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 12:35
  • Ferrari412T1

    Posts: 404

    Het zou wat zijn als Piastri het WK mist op 1 of 2 punten.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 13:08
  • hupholland

    Posts: 9.205

    ja, dat is vorig jaar al begonnen in Hongarije. Maar goed, dr zijn wel meer teams die goochelen met teamorders. Mercedes deed het destijds ook in Hongarije met Bottas. Die kreeg toen uiteindelijk P3 weer terug terwijl Hamilton voor de titel streed. Uiteindelijk is het aan de teams en de afspraken die ze intern hebben gemaakt. Daar moet iedereen zich dan ook gewoon zo goed mogelijk aan houden.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 13:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

