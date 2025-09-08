Sky Sports-analisten geloven ogen niet: "Petje af voor Verstappen en Red Bull"

Max Verstappen verraste vriend en vijand door de Grand Prix van Italië op dominante wijze te winnen met Red Bull Racing. Op het iconische circuit van Monza, de Temple of Speed, was de Nederlander ongrijpbaar voor de beide McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Waar McLaren in de voorgaande weken de toon zette, draaide Verstappen de rollen volledig om en bewees hij dat Red Bull nog altijd kan toeslaan wanneer het er echt toe doet.

Een week eerder leek dat scenario nog onwaarschijnlijk. Tijdens de Dutch GP op Zandvoort had Verstappen het bijzonder lastig met het tempo van McLaren. De Limburger finishte weliswaar als tweede, maar alleen doordat Norris met technische problemen uitviel. Piastri was in de duinen oppermachtig en gaf Verstappen nauwelijks kans om aan te haken. Het contrast met Monza kon nauwelijks groter zijn: vanaf pole position nam de Red Bull-coureur direct de leiding, herstelde zich na een korte strijd met Norris en reed vervolgens gecontroleerd naar de zege.

Sky Sports-analisten lyrisch over Verstappen

De prestatie maakte veel indruk in de Formule 1-wereld. De analisten van Sky Sports reageerden na afloop vol ongeloof. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg sprak lovend over zowel Verstappen als Red Bull: “In de kwalificatie was het al indrukwekkend, maar in de race was hij op de een of andere manier ongelooflijk. Zijn auto was snel, maar hij haalde er ook alles uit. Dat was echt een verrassing voor ons en voor McLaren. Petje af voor Red Bull en Max.”

Ook Jamie Chadwick prees de Nederlander en benadrukte dat het succes volledig verdiend was. “McLaren werd vandaag eerlijk verslagen. Zelfs toen Max de leiding kort verloor bij de start, pakte hij de positie terug op Lando en reed daarna weg in de verte. Hij en Red Bull hebben dit zelf afgedwongen.”

Verstappen de held op Monza

De overwinning van Verstappen zorgde voor een bijzondere sfeer op Monza. Zelfs de Italiaanse tifosi, die doorgaans alleen Ferrari luidkeels toezingen, lieten zich horen voor de Red Bull-coureur. Het was een zeldzaam moment waarbij de neutralere fans hun waardering toonden voor een dominante prestatie.

Hoewel Verstappen in het wereldkampioenschap nog altijd een forse achterstand heeft – liefst 94 punten op Oscar Piastri – bewees hij dat hij en Red Bull nog steeds een factor zijn om rekening mee te houden. Een vijfde wereldtitel lijkt voorlopig ver weg, maar de zege in Italië laat zien dat de Limburger het vuur nog altijd brandend houdt en dat Red Bull in de juiste omstandigheden opnieuw kan schitteren.