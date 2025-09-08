user icon
Sky Sports-analisten geloven ogen niet: "Petje af voor Verstappen en Red Bull"

Sky Sports-analisten geloven ogen niet: "Petje af voor Verstappen en Red Bull"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 08:11
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen verraste vriend en vijand door de Grand Prix van Italië op dominante wijze te winnen met Red Bull Racing. Op het iconische circuit van Monza, de Temple of Speed, was de Nederlander ongrijpbaar voor de beide McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Waar McLaren in de voorgaande weken de toon zette, draaide Verstappen de rollen volledig om en bewees hij dat Red Bull nog altijd kan toeslaan wanneer het er echt toe doet.

Een week eerder leek dat scenario nog onwaarschijnlijk. Tijdens de Dutch GP op Zandvoort had Verstappen het bijzonder lastig met het tempo van McLaren. De Limburger finishte weliswaar als tweede, maar alleen doordat Norris met technische problemen uitviel. Piastri was in de duinen oppermachtig en gaf Verstappen nauwelijks kans om aan te haken. Het contrast met Monza kon nauwelijks groter zijn: vanaf pole position nam de Red Bull-coureur direct de leiding, herstelde zich na een korte strijd met Norris en reed vervolgens gecontroleerd naar de zege.

Sky Sports-analisten lyrisch over Verstappen

De prestatie maakte veel indruk in de Formule 1-wereld. De analisten van Sky Sports reageerden na afloop vol ongeloof. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg sprak lovend over zowel Verstappen als Red Bull: “In de kwalificatie was het al indrukwekkend, maar in de race was hij op de een of andere manier ongelooflijk. Zijn auto was snel, maar hij haalde er ook alles uit. Dat was echt een verrassing voor ons en voor McLaren. Petje af voor Red Bull en Max.”

Ook Jamie Chadwick prees de Nederlander en benadrukte dat het succes volledig verdiend was. “McLaren werd vandaag eerlijk verslagen. Zelfs toen Max de leiding kort verloor bij de start, pakte hij de positie terug op Lando en reed daarna weg in de verte. Hij en Red Bull hebben dit zelf afgedwongen.”

Verstappen de held op Monza

De overwinning van Verstappen zorgde voor een bijzondere sfeer op Monza. Zelfs de Italiaanse tifosi, die doorgaans alleen Ferrari luidkeels toezingen, lieten zich horen voor de Red Bull-coureur. Het was een zeldzaam moment waarbij de neutralere fans hun waardering toonden voor een dominante prestatie.

Hoewel Verstappen in het wereldkampioenschap nog altijd een forse achterstand heeft – liefst 94 punten op Oscar Piastri – bewees hij dat hij en Red Bull nog steeds een factor zijn om rekening mee te houden. Een vijfde wereldtitel lijkt voorlopig ver weg, maar de zege in Italië laat zien dat de Limburger het vuur nog altijd brandend houdt en dat Red Bull in de juiste omstandigheden opnieuw kan schitteren.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Nico Rosberg Jamie Chadwick Red Bull Racing GP Italië 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

