user icon
icon

Leclerc teleurgesteld na zege Verstappen: "De tifosi verwacht meer van Ferrari"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc teleurgesteld na zege Verstappen: "De tifosi verwacht meer van Ferrari"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 20:21
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc was zichtbaar teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Italië. De Monegask kwam op Monza als vierde over de streep, maar maakte duidelijk dat Ferrari vele malen beter zal moeten presteren om in de buurt te komen van de concurrentie. In de openingsfase vocht Leclerc nog een fel duel uit met Oscar Piastri, maar al snel bleek dat de McLaren-coureur simpelweg over veel meer snelheid beschikte.

Leclerc vertrok vanaf P4 en hoopte bij zijn thuispubliek mee te kunnen strijden om een podiumplaats. Dat scenario kwam er echter nauwelijks. De Ferrari-coureur kon het tempo van de McLarens en Red Bull niet volgen en was vooral bezig met verdedigen. Zijn rondenlange gevecht met Piastri zorgde weliswaar voor spektakel, maar uiteindelijk moest Leclerc zijn meerdere erkennen in de jonge Australiër. Een strategische poging om via een undercut terrein goed te maken leverde ook niets op. Uiteindelijk was de vierde plek het hoogst haalbare.

Meer over Ferrari Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug
 Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep

Leclerc teleurgesteld na P4 op Monza

“Ik ben teleurgesteld, want de tifosi – die hier ieder jaar massaal aanwezig zijn – verwachten meer van Ferrari,” zo zei Leclerc na afloop tegenover Viaplay. “Vorig jaar stonden we hier nog op de hoogste trede van het podium, maar dit keer hebben we geen moment een serieuze kans gehad om mee te doen om de overwinning. Ik had gehoopt dat we het tij konden keren. We werken er hard aan, en hopelijk kunnen we het publiek in de toekomst terugbetalen.”

Leclerc gaf daarnaast toe dat hij wel genoot van zijn strijd met Piastri, al was het snel duidelijk dat McLaren op dit moment in een andere league rijdt. “Ik probeerde het, maar meer dan dit zat er niet in. Ik was overal op de limiet en ik had weinig grip meer. Het was niet genoeg,” aldus Leclerc.

Ferrari kan McLaren niet bijhouden

De vergelijking met vorig jaar maakt de teleurstelling alleen maar groter. Toen wist Leclerc nog vanaf P4 de race te winnen, mede dankzij een slimme strategie met één pitstop minder. Hij schreef daarmee geschiedenis en werd bijna onsterfelijk bij de tifosi. Dit seizoen is de situatie totaal anders: Ferrari komt snelheid tekort en moet toezien hoe McLaren en Red Bull de lakens uitdelen. Zowel Leclerc als teamgenoot Lewis Hamilton wacht in 2025 nog altijd op een eerste zege.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Joseph1000

    Posts: 194

    Ferrari en Mercedes komen te kort dit jaar.
    Russel zelfs begon redelijk laat het nu ook afweten.
    Weer verloren jaren voor de beide merken.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.276

      Russell zelf treft geen blaam, die haalt zo ongeveer het maximale uit de Mercedes en rijdt het hele seizoen Antonelli al op een hoopje.

      Dat de Mercedes niet goed genoeg is kun je Russell niet kwalijk nemen. Hetzelfde geldt voor Leclerc bij Ferrari.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:44
  • Larry Perkins

    Posts: 59.649

    Verstappen in de titel maar verder kwam Leclerc niet in de buurt van de Nederlander, het ging om zijn duel met Piastri...

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:32
    • Joseph1000

      Posts: 194

      Haha ja hij had al genoeg aan piastri

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:41

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.593
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×