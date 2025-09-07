Charles Leclerc was zichtbaar teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Italië. De Monegask kwam op Monza als vierde over de streep, maar maakte duidelijk dat Ferrari vele malen beter zal moeten presteren om in de buurt te komen van de concurrentie. In de openingsfase vocht Leclerc nog een fel duel uit met Oscar Piastri, maar al snel bleek dat de McLaren-coureur simpelweg over veel meer snelheid beschikte.

Leclerc vertrok vanaf P4 en hoopte bij zijn thuispubliek mee te kunnen strijden om een podiumplaats. Dat scenario kwam er echter nauwelijks. De Ferrari-coureur kon het tempo van de McLarens en Red Bull niet volgen en was vooral bezig met verdedigen. Zijn rondenlange gevecht met Piastri zorgde weliswaar voor spektakel, maar uiteindelijk moest Leclerc zijn meerdere erkennen in de jonge Australiër. Een strategische poging om via een undercut terrein goed te maken leverde ook niets op. Uiteindelijk was de vierde plek het hoogst haalbare.

Leclerc teleurgesteld na P4 op Monza

“Ik ben teleurgesteld, want de tifosi – die hier ieder jaar massaal aanwezig zijn – verwachten meer van Ferrari,” zo zei Leclerc na afloop tegenover Viaplay. “Vorig jaar stonden we hier nog op de hoogste trede van het podium, maar dit keer hebben we geen moment een serieuze kans gehad om mee te doen om de overwinning. Ik had gehoopt dat we het tij konden keren. We werken er hard aan, en hopelijk kunnen we het publiek in de toekomst terugbetalen.”

Leclerc gaf daarnaast toe dat hij wel genoot van zijn strijd met Piastri, al was het snel duidelijk dat McLaren op dit moment in een andere league rijdt. “Ik probeerde het, maar meer dan dit zat er niet in. Ik was overal op de limiet en ik had weinig grip meer. Het was niet genoeg,” aldus Leclerc.

Ferrari kan McLaren niet bijhouden

De vergelijking met vorig jaar maakt de teleurstelling alleen maar groter. Toen wist Leclerc nog vanaf P4 de race te winnen, mede dankzij een slimme strategie met één pitstop minder. Hij schreef daarmee geschiedenis en werd bijna onsterfelijk bij de tifosi. Dit seizoen is de situatie totaal anders: Ferrari komt snelheid tekort en moet toezien hoe McLaren en Red Bull de lakens uitdelen. Zowel Leclerc als teamgenoot Lewis Hamilton wacht in 2025 nog altijd op een eerste zege.