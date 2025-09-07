user icon
Wolff looft Verstappen: "Zette ons allemaal voor schut"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 20:39
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes kende in Monza een kleurloze Grand Prix van Italië. Ze kwamen op grote achterstand van racewinnaar Max Verstappen over de streep, en volgens teambaas Toto Wolf zette de Nederlander vandaag iedereen in hun hemd.

Verstappen was oppermachtig in de Italiaanse Grand Prix. De Red Bull-coureur startte de race op de pole position, en moest in de openingsfase zijn positie verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Aangezien Verstappen van de baan was gegaan in de eerste bocht, moest hij zijn plekje teruggeven aan Lando Norris. Een paar rondjes later nam hij de koppositie weer over en reed hij onbedreigd naar de zege.

Alle andere teams en coureurs speelden slechts een bijrol in de grote Max Verstappen-show. Dat gold ook voor de coureurs van Mercedes, want George Russell en Andrea Kimi Antonelli werden slechts als vijfde en negende geklasseerd.

Complimenten voor Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff moest dan ook toegeven dat ze hier simpelweg waren verslagen. De Oostenrijker wordt geciteerd door Motorsport.com en wijst naar Verstappen: "Vandaag was er één coureur die iedereen voor schut heeft gezet."

Wolff kritisch op eigen team

Wolff ging daarna verder met de analyse van de race van zijn eigen coureurs: "Over het algemeen waren we dit weekend niet competitief. Een vijfde en een negende plaats zijn zeker niet de resultaten die ons blij maken. Ik denk niet dat we, met onze huidige set-up, een auto hebben waar we consistent mee voor het podium kunnen vechten. Vandaag maakte Kimi te veel foutjes."

Antonelli liep ook nog tegen een tijdstraf aan vanwege zijn rijgedrag. Wolff heeft een duidelijk advies voor zijn jonge coureur: "Hij heeft simpelweg een solide weekend nodig. Dan kan hij namelijk gaan racen op het niveau van Charles Leclerc en George. En bij George liepen de dingen vandaag ook niet helemaal op rolletjes."

F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (1)

  • snailer

    Posts: 29.531

    Wolf denkt: "Ik ga toch maar er 200 miljoen extra bij vragen bij Ola Källenius.. 100 miljoen extra voor de afkoopsom bij Red Bull er bij en 100 miljoen salaris per jaar voor Verstappen er bij.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:52

