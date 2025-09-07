Wolff looft Verstappen: "Zette ons allemaal voor schut"

Het team van Mercedes kende in Monza een kleurloze Grand Prix van Italië. Ze kwamen op grote achterstand van racewinnaar Max Verstappen over de streep, en volgens teambaas Toto Wolf zette de Nederlander vandaag iedereen in hun hemd.

Verstappen was oppermachtig in de Italiaanse Grand Prix. De Red Bull-coureur startte de race op de pole position, en moest in de openingsfase zijn positie verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Aangezien Verstappen van de baan was gegaan in de eerste bocht, moest hij zijn plekje teruggeven aan Lando Norris. Een paar rondjes later nam hij de koppositie weer over en reed hij onbedreigd naar de zege.

Alle andere teams en coureurs speelden slechts een bijrol in de grote Max Verstappen-show. Dat gold ook voor de coureurs van Mercedes, want George Russell en Andrea Kimi Antonelli werden slechts als vijfde en negende geklasseerd.

Complimenten voor Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff moest dan ook toegeven dat ze hier simpelweg waren verslagen. De Oostenrijker wordt geciteerd door Motorsport.com en wijst naar Verstappen: "Vandaag was er één coureur die iedereen voor schut heeft gezet."

Wolff kritisch op eigen team

Wolff ging daarna verder met de analyse van de race van zijn eigen coureurs: "Over het algemeen waren we dit weekend niet competitief. Een vijfde en een negende plaats zijn zeker niet de resultaten die ons blij maken. Ik denk niet dat we, met onze huidige set-up, een auto hebben waar we consistent mee voor het podium kunnen vechten. Vandaag maakte Kimi te veel foutjes."

Antonelli liep ook nog tegen een tijdstraf aan vanwege zijn rijgedrag. Wolff heeft een duidelijk advies voor zijn jonge coureur: "Hij heeft simpelweg een solide weekend nodig. Dan kan hij namelijk gaan racen op het niveau van Charles Leclerc en George. En bij George liepen de dingen vandaag ook niet helemaal op rolletjes."