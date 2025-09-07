Trotse Verstappen lacht om McLarens: "Dat hoort bij racen!"

Max Verstappen heeft vandaag de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op zijn naam geschreven. Verstappen reed een oppermachtige race, en was na afloop zeer tevreden. Hij moest een beetje lachen om de tactiek van McLaren, maar zag verder veel goede dingen.

Verstappen kwam met een enorme voorsprong op de McLarens over de streep. Lando Norris moest twintig seconden toegeven op de regerend wereldkampioen. De Brit had zelf een lastige middag met een slechte stop, maar kreeg zijn plekje uiteindelijk terug van zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Alles ging goed bij Red Bull

Verstappen reed zijn eigen race, en die verliep voortreffelijk. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "Het was natuurlijk een sterke race. Beter dan verwacht eigenlijk. Alleen de laatste zes tot acht rondjes op de mediums hadden we het lastig ten opzichte van de McLarens. Daarna hebben we de juiste strategie uitgevoerd. De McLarens probeerden buiten te blijven voor een Safety Car, maar die kwam niet. Voor ons was het een topweekend."

Steun van de Tifosi

Het leek wel alsof iedereen Verstappen zijn succes gunde. De Italiaanse fans zongen hem zelfs toe met het TuTuTu-Max Verstappen. Het zorgt voor een lach bij de hoofdpersoon: "Ja, super! Het hele rechte stuk stond vol met mensen. Het is de eerste keer dat ze me fatsoenlijk toejuichen. De vorige keer dat ik had gewonnen was Ferrari de concurrent, en toen ware ze er iets minder blij mee!"

Wat deed McLaren?

Nu was McLaren de concurrent, en daar gingen ze de mist in met de strategie. Verstappen lachte erover tijdens de race, en na afloop ook: "Weet je, van mijn kant, een slechte stop kan gebeuren. Dat geldt ook voor als een motor kapot gaat of je een fout maakt. Dat hoort bij racen, dus daar moest ik om lachen. Daar laat ik het bij!"