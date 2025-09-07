user icon
icon

Trotse Verstappen lacht om McLarens: "Dat hoort bij racen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Trotse Verstappen lacht om McLarens: "Dat hoort bij racen!"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 17:34
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft vandaag de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op zijn naam geschreven. Verstappen reed een oppermachtige race, en was na afloop zeer tevreden. Hij moest een beetje lachen om de tactiek van McLaren, maar zag verder veel goede dingen.

Verstappen kwam met een enorme voorsprong op de McLarens over de streep. Lando Norris moest twintig seconden toegeven op de regerend wereldkampioen. De Brit had zelf een lastige middag met een slechte stop, maar kreeg zijn plekje uiteindelijk terug van zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Alles ging goed bij Red Bull

Verstappen reed zijn eigen race, en die verliep voortreffelijk. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "Het was natuurlijk een sterke race. Beter dan verwacht eigenlijk. Alleen de laatste zes tot acht rondjes op de mediums hadden we het lastig ten opzichte van de McLarens. Daarna hebben we de juiste strategie uitgevoerd. De McLarens probeerden buiten te blijven voor een Safety Car, maar die kwam niet. Voor ons was het een topweekend."

Steun van de Tifosi

Het leek wel alsof iedereen Verstappen zijn succes gunde. De Italiaanse fans zongen hem zelfs toe met het TuTuTu-Max Verstappen. Het zorgt voor een lach bij de hoofdpersoon: "Ja, super! Het hele rechte stuk stond vol met mensen. Het is de eerste keer dat ze me fatsoenlijk toejuichen. De vorige keer dat ik had gewonnen was Ferrari de concurrent, en toen ware ze er iets minder blij mee!"

Wat deed McLaren?

Nu was McLaren de concurrent, en daar gingen ze de mist in met de strategie. Verstappen lachte erover tijdens de race, en na afloop ook: "Weet je, van mijn kant, een slechte stop kan gebeuren. Dat geldt ook voor als een motor kapot gaat of je een fout maakt. Dat hoort bij racen, dus daar moest ik om lachen. Daar laat ik het bij!"

jd2000

Posts: 7.285

Wtf smerige rat? Belachelijke toetsenbord ridder opmerking.

  • 4
  • 7 sep 2025 - 17:55
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Schumi86

    Posts: 574

    Ah bla bla teambelang, alles voor die smerige rat Norris.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 17:45
    • Hourpower

      Posts: 711

      Waarom is Norris een smeriger rat?

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 17:53
    • Mrduplex

      Posts: 1.610

      Hoezo,ze laten Piastri binnen 3 seconde van Norris komen,dat hadden ze prima kunnen voorkomen door een undercut van Norris toen die nog 5 seconde voor lag. Het kampioenschap gaat tussen die twee dus ze hadden in eerste instantie gewoon Norris gepiepeld door Piastri ook nog eens het voordeel van de eerste stop te geven

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 17:54
    • jd2000

      Posts: 7.285

      Wtf smerige rat? Belachelijke toetsenbord ridder opmerking.

      • + 4
      • 7 sep 2025 - 17:55
    • Smock

      Posts: 224

      Lekker man, iemand zo neerzetten van achter jouw telefoon. Snap niet dat mensen zo veel haat tegen iemand kunnen hebben die eigenlijk vrij weinig verkeerd doet. Verknipte mensen lopen er toch rond...

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 18:10
  • schwantz34

    Posts: 40.808

    "Dat hoort bij racen, dus daar moest ik om lachen. Daar laat ik het bij!"

    Dat zei ik om 16.59 ook al, en daar laat ik het ook bij!

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 17:48
    • Hourpower

      Posts: 711

      Ja soms heb je geluk en soms heb je pech. Wat je ook vaak ziet bij safetycar situaties, hoort bij het racen. Piastri had zijn vinger moeten opsteken en vol voor het kampioenschap moeten gaan.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 17:57
    • Di Stefano

      Posts: 321

      Hij heeft de verkeerde vinger omhooggevallen gehouden, namelijk zijn duim. Hopelijk volgende keer de middelvinger

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:53
  • hupholland

    Posts: 9.199

    ieder team mag dat natuurlijk zelf bepalen, als je als team een fout maakt kan ik me voorstellen dat je daar je coureur liever niet de dupe van wilt laten worden. Zeker niet nadat hij de vorige race al met pech is uitgevallen en deze race ook al moest meewerken aan een wat dubieuze strategie. Norris was dit weekend duidelijk de snellere van de McLaren coureurs, het was wel zuur geweest al hij toch weer punten in had moeten leveren. Gelukkig ging het maar om 3 punten en een 2e en 3e plaats. Het omdraaien van positie's is de laatste jaren toch wel redelijk normaal geworden, we hebben het deze race ook weer meerdere keren gezien.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 18:10
    • Hourpower

      Posts: 711

      Had piastri Norris er niet voorbij gelaten had hij nu 37 punten voorsprong nu 31 punten dus het ging om 6 punten.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 18:20
  • Pietje Bell

    Posts: 30.777

    "Max, ik moet toch één ding vragen. Als jij in de huid van Piastri had gezeten ......?"

    "Dan had ik het niet gedaan."

    https://www.instagram(.)com/p/DOTn2Y8CkYk/

    Haakjes, omdat mijn link vanmiddag ook weer 1 ½ uur in het filter heeft gezeten en dat
    op een racedag.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 18:37

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×